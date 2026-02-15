Φονικό στη Βιάννο: Στα δικαστήρια ο 63χρονος αδελφοκτόνος

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Μάρθα του Δήμου Βιάννου, μετά την αδελφοκτονία που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου και «πάγωσε» ένα ολόκληρο χωριό.

Ο φερόμενος ως δράστης που συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία, οδηγήθηκε νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου εκεί όπου αναμένεται να απολογηθεί για τις εγκληματικές του ενέργειες σε βάρος του αδερφού του.

Συγκλονισμένο το χωριό

«Συγκλονισμένο το χωριό από την αδελφοκτονία που συνέβη χθες βράδυ», αναφέρει μιλώντας στο patris.gr, ο τοπικός πρόεδρος, Μιχάλης Αναθρεπτάκης.

Ο κ. Αναθρεπτάκης σημειώνει πως όλοι οι κάτοικοι είναι «φιλήσυχοι και αγαπημένοι» ενώ «ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν το γεγονός».

Όπως περιγράφει ο πρόεδρος του χωριού, ο 67χρονος δεν ήταν μόνιμος κάτοικος του χωριού.

«Είχε χωρίσει και πριν από περίπου ένα μήνα ήρθε στο χωριό να μείνει με τον αδερφό του. Ήταν πατέρας δύο παιδιών ενώ ο δράστης ήταν ανύπαντρος», τονίζει σχετικά ενώ επεσήμανε πως η τοπική κοινωνία δεν είχε αντιληφθεί ότι τα δύο αδέρφια είχαν τεταμένες σχέσεις. «Το σπίτι που έμεναν ήταν απομακρυσμένο από άλλα σπίτια και αν υπήρχαν καυγάδες δεν θα μπορούσαν να το ξέρουν».

Πώς έγινε η αδελφοκτονία

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο χωριό Μάρθα στη Βιάννο όταν ο 64χρονος και ο 67χρονος αδερφός του βρίσκονταν στο πατρικό τους σπίτι.

Για άγνωστο, μέχρι στιγμής λόγο, τα δύο αδέρφια άρχισαν να λογομαχούν με τον 64χρονο να παίρνει ένα μαχαίρι και να το καρφώνει στο λαιμό του 67χρονου αδερφού του.

Δυστυχώς, το χτύπημα ήταν θανατηφόρο με τον άτυχο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και περιπολικό της αστυνομίας. Οι διασώστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν μπορούσαν να σώσουν τον άτυχο άνδρα.

Οι άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 64χρονο οδηγώντας τον στα κρατητήρια.