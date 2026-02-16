Τουρκία: Διέγραψαν μήνυμα με την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ λόγω «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν
Μήνυμα της τουρκικής προεδρίας που αναφερόταν στην αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ εξαιτίας «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν διεγράφη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη για σήμερα Δευτέρα στο Αμπού Ντάμπι, με την αιτιολογία ότι ο ομόλογός του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν αντιμετωπίζει «ένα πρόβλημα υγείας», σύμφωνα με μήνυμα που ανάρτησε χθες το βράδυ το γραφείο του στην πλατφόρμα Χ και το οποίο διαγράφηκε γρήγορα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο Ερντογάν, αριστερά, με τον Αλ Ναχιάν).
«Ο πρόεδρός μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τη λύπη του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο (πρόεδρος) Αλ Ναχιάν και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση», έγραψε η διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας το στην πλατφόρμα X, ένα μήνυμα του οποίου το Γαλλικό Πρακτορείο κράτησε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
Η τουρκική προεδρία διέγραψε το μήνυμα και το κρατικό TRT απέσυρε το άρθρο του με την αναφορά στο «πρόβλημα υγείας» του Αλ Ναχιάν
Mr Erdogan wanted to treat UAE🇦🇪 and Somalia in same way. If turkey abled to do everything in Somalia that doesn’t mean they can do same in any other country pic.twitter.com/VSvqE6kYkp
— Ahmet zack (@SaktoSakto1) February 15, 2026
Στο μήνυμα των τριών παραγράφων, το οποίο μετέδωσαν αμέσως τα τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η τουρκική προεδρία διευκρίνιζε ότι ο Ερντογάν «θα μετέβαινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί την κατάλληλη στιγμή».
Το μήνυμα έκτοτε διαγράφηκε από τους λογαριασμούς στην πλατφόρμα X της τουρκικής προεδρίας και το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT απέσυρε από το άρθρο του για την αναβολή της επίσκεψης του Ερντογάν στο Αμπού Ντάμπι με την αναφορά στο «πρόβλημα υγείας» που υποτίθεται αντιμετωπίζει ο πρόεδρος των Εμιράτων.
Η τουρκική προεδρία δημοσίευσε νέο μήνυμα χθες το βράδυ στο X, τονίζοντας πως «οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι η συνάντησή τους αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία», χωρίς να αναφέρει τον λόγο.
Καμία απάντηση
Σε επικοινωνία που είχε μαζί τους, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν έλαβε απάντηση ούτε από την τουρκική προεδρία ούτε από τις αρχές των Εμιράτων, οι οποίες δεν έχουν αναφέρει τυχόν πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο 64χρονος ηγέτης τους.
Το γραφείο του προέδρου Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, γνωστού ως MBZ, δημοσίευσε φωτογραφίες το Σάββατο το βράδυ που τραβήχτηκαν την ίδια ημέρα, και τον δείχνουν να χαμογελά και να φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του δίπλα στον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates, welcomed His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, during a meeting in Abu Dhabi — reaffirming the strong and enduring ties between the two nations.#UAE… pic.twitter.com/pHFj82sgKO
— Economy Middle East (@Economy_ME) February 14, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
