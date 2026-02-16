ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι

Ένα γάντι που περιείχε DNA και βρέθηκε περίπου δύο μίλια από το σπίτι της μητέρας της Αμερικανίδας τηλεπαρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι, φαίνεται να ταιριάζει με αυτά που φορούσε άτομο με μάσκα έξω από την πόρτα της, τη νύχτα που εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με το FBI, το γάντι, που ανακαλύφθηκε σε ένα χωράφι δίπλα σε δρόμο, στάλθηκε για εξέταση DNA. Έχει ήδη λάβει προκαταρκτικά αποτελέσματα και αναμένει επίσημη επιβεβαίωση.

Η σημαντική εξέλιξη έρχεται καθώς οι αρχές επιβολής του νόμου συγκεντρώνουν περισσότερα πιθανά στοιχεία για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι. Η ηλικιωμένη γυναίκα αναζητείται για τρίτη εβδομάδα. Οι αρχές είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι δεν είχαν εντοπίσει ύποπτο.

Από τις 31 Ιανουαρίου

Η 84ρονη γυναίκα εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι της στο Τουσόν στην Αριζόνα στις 31 Ιανουαρίου. Η εξαφάνισή της ανακοινώθηκε την επόμενη μέρα. Οι αρχές λένε ότι το αίμα της βρέθηκε στην μπροστινή βεράντα. Υποτιθέμενα σημειώματα για λύτρα στάλθηκαν σε ειδησεογραφικά πρακτορεία, αλλά έχουν παρέλθει δύο προθεσμίες για την πληρωμή.

Το γάντι ανακαλύφθηκε λίγες ημέρες αφότου οι ερευνητές δημοσίευσαν βίντεο με το άτομο με τη μάσκα έξω από την πόρτα της Γκάθρι. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα άτομο με σακίδιο πλάτης που φορούσε μάσκα του σκι, μακρύ παντελόνι, μπουφάν και γάντια.

Την Πέμπτη, το FBI χαρακτήρισε το άτομο ως ύποπτο. Τον περιέγραψε ως έναν άνδρα ύψους περίπου 1,75 μέτρων με μεσαία σωματική διάπλαση.

Οι ερευνητές επίσης σημάδεψαν και ρυμούλκησαν ένα SUV από κοντινό πάρκινγκ εστιατορίου αργά την Παρασκευή. Το τμήμα του σερίφη δήλωσε αργότερα ότι η δραστηριότητα ήταν μέρος της έρευνας για την Γκάθρι, αλλά δεν έγιναν συλλήψεις.

Μια σύλληψη

Την Τρίτη, συνελήφθη για ανάκριση ένα άτομο κατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας νότια της Τουσόν. Αργότερα όμως ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος.

Οι αρχές εξέφρασαν ανησυχία για την υγεία της Νάνσι Γκάθρι, επειδή χρειάζεται ζωτικής σημασίας καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. Λέγεται ότι έχει βηματοδότη και αντιμετωπίζει υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακά προβλήματα.

Επίσης, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι είχαν συλλέξει DNA από την ιδιοκτησία της Νάνσι Γκάθρι, το οποίο δεν ανήκει στην Γκάθρι ή σε άτομα που είχαν στενή επαφή μαζί της. Οι ερευνητές εργάζονται για να εντοπίσουν σε ποιον ανήκει.

Το FBI έχει επίσης δηλώσει ότι περίπου 16 γάντια βρέθηκαν σε διάφορα σημεία κοντά στο σπίτι, τα περισσότερα από τα οποία ήταν γάντια ερευνητών που είχαν πεταχτεί.