Συνεχίζεται το θρίλερ με τον απαγωγέα της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι – Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλο μασκοφόρο

Οι αμερικανικές αρχές έδωσαν την Τρίτη στη δημοσιότητα πλάνα ενός ένοπλου μασκοφόρου που φαίνεται να πειράζει την κάμερα στην πόρτα του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι, της 84χρονης μητέρας της παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι, η οποία απήχθη πριν από 10 ημέρες.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσιοποίησαν το FBI και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα δείχνουν ένα άτομο που φορά μάσκα, γάντια και σακίδιο και κάτι που μοιάζει με θήκη όπλου.

Ένας αστυνομικός είπε ότι οι εικόνες αυτές ανακτήθηκαν από μια κάμερα Google Nest στο κουδούνι της μπροστινής πόρτας του σπιτιού. Σε κάποιο σημείο, το άτομo φαίνεται ότι προσπαθεί να καλύψει την κάμερα με φύλλα που μάζεψε από τριγύρω και στη συνέχεια επιχειρεί να την καταστρέψει. Η αστυνομία ανέφερε ότι η κάμερα απενεργοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου.

Η 84χρονη γυναίκα εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνας λίγες ώρες αφού την άφησαν εκεί οι συγγενείς, της, στις 31 Ιανουαρίου. Ο βηματοδότης της Γκάθρι αποσυνδέθηκε από το τηλέφωνό της κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου, όταν την απήγαγαν.

Τουλάχιστον δύο σημειώματα, με τα οποία οι δράστες ζητούσαν λύτρα, στάλθηκαν αρχικά σε μέσα ενημέρωσης.

Η Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της έχουν απευθυνθεί πολλές φορές στο κοινό, ζητώντας πληροφορίες, αλλά και στους φερόμενους δράστες, παρακαλώντας να μιλήσουν απευθείας με τη μητέρα τους. Η οικογένεια δηλώνει ότι θα πληρώσει τα λύτρα.

Η Σαβάνα Γκάθρι ανήρτησε τις νέες εικόνες στο Instagram, με τη λεζάντα: «Πιστεύουμε ότι είναι ακόμη ζωντανή. Φέρτε την στο σπίτι».

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ένας συγγενής άφησε την ηλικιωμένη στο σπίτι της, αφού προηγουμένως δείπνησαν. Άλλοι συγγενείς κατήγγειλαν την εξαφάνισή της την επόμενη ημέρα, όταν δεν εμφανίστηκε, όπως συνήθιζε, στην κυριακάτικη λειτουργία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ξεκίνησε το σημερινό μπρίφινγκ ανακοινώνοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μόλις εξέτασε τις εικόνες αυτές. «Ο πρόεδρος προτρέπει όποιον Αμερικανό έχει την παραμικρή πληροφορία για τον ύποπτο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, να καλέσει το FBI», είπε η Λέβιτ.