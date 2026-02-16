«Κάτασπρο» από το χιόνι το Μπόντο λίγες μέρες πριν το ματς με την Ίντερ (vid)

Μία από τις πιο ιδιαίτερες αναμετρήσεις στα playoffs του Champions League, θα είναι αυτή της Τετάρτης (18/2, 22:00) ανάμεσα στη Μπόντο Γκλιμτ και την Ίντερ.

Ο λόγος; Η αδιανόητη ποσότητα χιονιού που έχει πέσει στη Νορβηγία και συγκεκριμένα στην περιοχή του γηπέδου, που έχει αναγκάσει μηχανήματα να έχουν φτάσει μέχρι και το χορτάρι του γηπέδου, δύο μέρες πριν το σπουδαίο ματς.

Μάλιστα, τα τοπικά Μέσα αναφέρουν περισσότερο χιόνι για αύριο Τρίτη (17/2), ενώ το λεωφορείο της ιταλικής τηλεόρασης έχει ακινητοποιηθεί και μπλοκάρει μια λωρίδα σε κεντρική λεωφόρο, μία ώρα μακριά από το Μπόντο και περιμένει… οδική βοήθεια.

Δείτε εικόνες από το γήπεδο της Μπόντο