«Κάτασπρο» από το χιόνι το Μπόντο λίγες μέρες πριν το ματς με την Ίντερ (vid)
Η Μπόντο θα φιλοξενήσει την Ίντερ (18/2, 22:00) για τα play offs του Champions League και το σκηνικό στο γήπεδο είναι ντυμένο στα… λευκά – Δείτε εικόνες
Μία από τις πιο ιδιαίτερες αναμετρήσεις στα playoffs του Champions League, θα είναι αυτή της Τετάρτης (18/2, 22:00) ανάμεσα στη Μπόντο Γκλιμτ και την Ίντερ.
Ο λόγος; Η αδιανόητη ποσότητα χιονιού που έχει πέσει στη Νορβηγία και συγκεκριμένα στην περιοχή του γηπέδου, που έχει αναγκάσει μηχανήματα να έχουν φτάσει μέχρι και το χορτάρι του γηπέδου, δύο μέρες πριν το σπουδαίο ματς.
Μάλιστα, τα τοπικά Μέσα αναφέρουν περισσότερο χιόνι για αύριο Τρίτη (17/2), ενώ το λεωφορείο της ιταλικής τηλεόρασης έχει ακινητοποιηθεί και μπλοκάρει μια λωρίδα σε κεντρική λεωφόρο, μία ώρα μακριά από το Μπόντο και περιμένει… οδική βοήθεια.
Δείτε εικόνες από το γήπεδο της Μπόντο
Wednesday: Bodø Glimt vs Inter in the Champions League
The stadium is now being mowed.
More snow reported Tuesday. The TV bus for Italian TV is stuck and blocking a lane on the E6 – an hour before Bodø. Waiting for towing. Welcome to Norway 😊
Benvenuti in Norvegia pic.twitter.com/UY7B9FhZt5
— Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) February 15, 2026
