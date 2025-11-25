Η Μπόντο Γκλιμτ θα υποδεχθεί σε λίγες ώρες τη Γιουβέντους στο «Ασπμίρα Στάντιον» (22:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, σε μια αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί σε έναν χιονισμένο αγωνιστικό χώρο.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Νορβηγία είναι πολύ δύσκολες, με την πόλη του Μπόντο να έχει καλυφθεί από χιόνι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 1 βαθμός κελσίου, αλλά η αίσθηση είναι λες και έχει -8 βαθμούς κελσίου.

Οι ίδιες συνθήκες θα επικρατούν και την ώρα του αγώνα με την ιταλική ομάδα, με τους ανθρώπους της Μπόντο να καθαρίζουν συνεχώς τον αγωνιστικό χώρο από το χιόνι που πέφτει ασταμάτητα τις τελευταίες ώρες στη νορβηγική πόλη.

La situazione di Bodo a poche ore dalla partita di Champions tra Bodo Glimt e Juventus ❄🥶 Dall’inviato Fabrizio Patania 🇳🇴#CorrieredelloSport #ChampionsLeague #BodoGlimt #Juventus pic.twitter.com/iHdnSLnqhC — Corriere dello Sport (@CorSport) November 25, 2025

Βλέποντας κανείς τις εικόνες από το Μπόντο και γνωρίζοντας άπαντες ότι το χορτάρι του «Ασπμίρα Στάντιον» είναι πλαστικό, αναρωτιέται πως γίνεται η UEFA να δίνει το «ΟΚ» για να διεξαχθούν τέτοιου επιπέδου αγώνες στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Το χιόνι, η υγρασία και το κρύο θα μετατρέψουν τον αγωνιστικό χώρο του «Ασπμίρα Στάντιον» σε παγοδρόμιο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο σκηνικό, που μπορεί να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς στους ποδοσφαιριστές που θα παίξουν στο αποψινό παιχνίδι.

Ένας επικίνδυνος αγωνιστικός χώρος και άκρως ακατάλληλος για την τέλεση αγώνων επιπέδου ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όπως είχε φανεί και παιχνίδι που είχε δώσει πέρσι ο Ολυμπιακός για το Europa League.