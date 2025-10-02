sports betsson
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 16:10
Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η απίθανη ιστορία του 9χρονου ήρωα που ενέπνευσε το κορεό της Μπόντο Γκλιμτ (pic)
Champions League 02 Οκτωβρίου 2025 | 15:59

Η απίθανη ιστορία του 9χρονου ήρωα που ενέπνευσε το κορεό της Μπόντο Γκλιμτ (pic)

Ο νεαρός ήρωας που κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο και έγινε σύμβολο για την ομάδα και τους φιλάθλους της Μπόντο Γκλιμτ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Spotlight

Η Μπόντο Γκλιμτ έγραψε ιστορία, πραγματοποιώντας τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της στο Champions League κόντρα στην Τότεναμ, αλλά τα φώτα δεν έπεσαν μόνο στους παίκτες. Ο 9χρονος Φρέντρικ, ποδοσφαιριστής των ακαδημιών και φανατικός φίλαθλος της ομάδας, βρέθηκε στο επίκεντρο.

Η ζωή του Φρέντρικ είχε από νωρίς μεγάλες προκλήσεις. Λίγο μετά τη γέννησή του διαγνώστηκε με σπάνιο τύπο καρκίνου στον αμφιβληστροειδή, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει και τα δύο μάτια. Η οικογένειά του ταξίδεψε στην Ελβετία για ειδική θεραπεία, όπου ο νεαρός υπεβλήθη σε πολλαπλές χημειοθεραπείες και τελικά κέρδισε τη μάχη, χάνοντας όμως το αριστερό του μάτι.

Η προσαρμογή δεν ήταν εύκολη, αλλά η ανακάλυψη ενός γυάλινου ματιού που θα μπορούσε να προσαρμοστεί αισθητικά του έδωσε δύναμη. Αντί να διαλέξει ένα απλό μαύρο μάτι, επέλεξε να έχει το λογότυπο της Μπόντο Γκλιμτ, δείχνοντας την αγάπη και την αφοσίωσή του στην ομάδα.

Η ιστορία του Φρέντρικ έφτασε γρήγορα στα γραφεία της ομάδας. Στις 9 Μαΐου, επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο, συναντήθηκε με τον προπονητή Κέτιλ Κούντσεν και τα ινδάλματά του, και παρέλαβε μια υπογεγραμμένη φανέλα. Αντί να τη διατηρήσει για τον εαυτό του, τη δημοπράτησε, χαρίζοντας τα έσοδα στο Νορβηγικό Κέντρο Παιδικού Καρκίνου.

Το εντυπωσιακό κορεό της Μπόντο Γλιμτ για τον μικρό ήρωα

Κατά την διάρκεια του αγώνα με την Τότεναμ, οι οπαδοί της Μπόντο Γκλιμτ δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό πανό με τη φράση: «Εσύ έχεις αυτό και εμείς έχουμε εσένα», αναφερόμενοι στο γυάλινο μάτι του μικρού φιλάθλου. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη, ενώ η ομάδα κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας 2-2 με γκολ από τον Χάουγκε, τον αρχηγό Βαν ντε Φεν και αυτογκόλ του Γκούντερσεν στο 89’.

Headlines:
Ταμείο Ανάκαμψης
ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Business
Intralot: Υπερκάλυψη για τη διεθνή προσφορά της ΑΜΚ

Intralot: Υπερκάλυψη για τη διεθνή προσφορά της ΑΜΚ

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)

Η μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ, Σέιλα Εμπάνα, διοργανώνει εκδήλωση με «τσουχτερό» εισιτήριο, για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συναντήσουν από κοντά… την ίδια και όχι τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)
Champions League 02.10.25

Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)

Η 2η αγωνιστική του Champions League είχε έντονο άρωμα… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τρεις πρώην παίκτες της να αναδεικνύονται MVP στις αναμετρήσεις των ομάδων τους.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
Champions League 02.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός

Το σημερινό (2/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και το ματς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη.

Σύνταξη
Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ
Champions League 02.10.25

Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45) και θέλει το 2/2 στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο (22:00), ενώ η ΑΕΚ θέλει πρεμιέρα με νίκη στο Conference League με αντίπαλο τη Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00)

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου
Συναγερμός 02.10.25

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»
Φόβος Παντού 02.10.25

MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 προκαλεί οργή στους τραμπικούς. Ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, απειλεί ότι πράκτορες της ICE θα βρίσκονται στην εκδήλωση

Σύνταξη
Μελάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα
Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μελάς στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα

Ο Δημήτρης Μελάς, στην τοποθέτησή του, στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι επιχείρησε να δώσει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που ο κοινός νους αντιλαμβάνεται, δήλωσε έντιμος και αθώος.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη
ΠΑΣΟΚ 02.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη

«Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν μέχρι χθες ότι δεν θα έρθει ο Μυλωνάκης γιατί δεν έχει καμία σχέση και δεν έχει τίποτα να πει και τώρα λένε ότι θα έρθει», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)

Η μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ, Σέιλα Εμπάνα, διοργανώνει εκδήλωση με «τσουχτερό» εισιτήριο, για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συναντήσουν από κοντά… την ίδια και όχι τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z
Social 02.10.25

Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z

Συμβόλαιο 6 εκατ. δολαρίων αποκαλύπτει το σχέδιο του Ισραήλ να «εκπαιδεύσει» το ChatGPT και να παράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο ειδικά για τη Gen Ζ σε TikTok, Instagram, YouTube και άλλα μέσα

Σύνταξη
Τραμ: Πλημμύρισαν οι ράγες και έβγαλαν εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ 02.10.25

Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη

Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» τροποποιείται προσωρινά

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη
Ευρωπαία Εισαγγελέας 02.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη

«Οι ίδιοι που ορκίζονται ότι 'δεν έχουν τίποτα να κρύψουν', στην πράξη προστατεύουν τους εαυτούς τους και μπλοκάρουν την αλήθεια να βγει στο φως», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους
Πολιτική 02.10.25

Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους

Το ρεσάλτο στο στολίσκο που ταξίδευε σε διεθνή ύδατα, η χλιαρή ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και η δήλωση του πρωθυπουργού που θεωρεί ότι ο όρος γενοκτονία είναι «πολύ βαρύς» για να περιγράψει τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας
Αλλαγή στάσης 02.10.25

Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Η νέα κίνηση των ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για πιο ακριβή πλήγματα σε διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές, με στόχο να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα και καύσιμα.

Σύνταξη
Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί
Στη Βουλή 02.10.25

Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε «άμεση διπλωματική παρέμβαση» προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)
Champions League 02.10.25

Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)

Η 2η αγωνιστική του Champions League είχε έντονο άρωμα… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τρεις πρώην παίκτες της να αναδεικνύονται MVP στις αναμετρήσεις των ομάδων τους.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο