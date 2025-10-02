Η απίθανη ιστορία του 9χρονου ήρωα που ενέπνευσε το κορεό της Μπόντο Γκλιμτ (pic)

Η Μπόντο Γκλιμτ έγραψε ιστορία, πραγματοποιώντας τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της στο Champions League κόντρα στην Τότεναμ, αλλά τα φώτα δεν έπεσαν μόνο στους παίκτες. Ο 9χρονος Φρέντρικ, ποδοσφαιριστής των ακαδημιών και φανατικός φίλαθλος της ομάδας, βρέθηκε στο επίκεντρο.

Η ζωή του Φρέντρικ είχε από νωρίς μεγάλες προκλήσεις. Λίγο μετά τη γέννησή του διαγνώστηκε με σπάνιο τύπο καρκίνου στον αμφιβληστροειδή, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει και τα δύο μάτια. Η οικογένειά του ταξίδεψε στην Ελβετία για ειδική θεραπεία, όπου ο νεαρός υπεβλήθη σε πολλαπλές χημειοθεραπείες και τελικά κέρδισε τη μάχη, χάνοντας όμως το αριστερό του μάτι.

Η προσαρμογή δεν ήταν εύκολη, αλλά η ανακάλυψη ενός γυάλινου ματιού που θα μπορούσε να προσαρμοστεί αισθητικά του έδωσε δύναμη. Αντί να διαλέξει ένα απλό μαύρο μάτι, επέλεξε να έχει το λογότυπο της Μπόντο Γκλιμτ, δείχνοντας την αγάπη και την αφοσίωσή του στην ομάδα.

Η ιστορία του Φρέντρικ έφτασε γρήγορα στα γραφεία της ομάδας. Στις 9 Μαΐου, επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο, συναντήθηκε με τον προπονητή Κέτιλ Κούντσεν και τα ινδάλματά του, και παρέλαβε μια υπογεγραμμένη φανέλα. Αντί να τη διατηρήσει για τον εαυτό του, τη δημοπράτησε, χαρίζοντας τα έσοδα στο Νορβηγικό Κέντρο Παιδικού Καρκίνου.

Το εντυπωσιακό κορεό της Μπόντο Γλιμτ για τον μικρό ήρωα

Bodo/Glimt with a fantastic display honouring a young fan who overcame a serious illness. pic.twitter.com/FwsIkUxBCD — Fanatics of Football (@footynews129) October 1, 2025

Κατά την διάρκεια του αγώνα με την Τότεναμ, οι οπαδοί της Μπόντο Γκλιμτ δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό πανό με τη φράση: «Εσύ έχεις αυτό και εμείς έχουμε εσένα», αναφερόμενοι στο γυάλινο μάτι του μικρού φιλάθλου. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη, ενώ η ομάδα κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας 2-2 με γκολ από τον Χάουγκε, τον αρχηγό Βαν ντε Φεν και αυτογκόλ του Γκούντερσεν στο 89’.