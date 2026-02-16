Συνταγή: Ψαρόσουπα με λαχανικά

Όταν ήμασταν παιδιά δεν ήταν από τα αγαπημένα μας φαγητά και οι περισσότεροι από εμάς «ξινίζαμε» τα μούτρα μας όταν έκανε την εμφάνισή του στο τραπέζι. Όμως η ψαρόσουπα είναι ένα υγιεινό και πεντανόστιμο φαγητό, «βάλσαμο» για το μέσα μας. Ακολουθεί μια συνταγή, που είναι ότι πρέπει αν θέλουμε να κάνουμε ένα «διάλειμμα» από τα ίδια και ίδια.

Τα υλικά

1 κιλό ψάρι με λευκή σάρκα (π.χ., μπακαλιάρος ή γλώσσα)

3 καρότα σε ροδέλες

2 πατάτες σε κύβους

1 μεγάλο κρεμμύδι

2 φρέσκα κρεμμυδάκια σε ροδέλες

1 φύλλο δάφνης

1-2 κλωναράκια μαϊντανό

60 ml ελαιόλαδο

Χυμός από 1 λεμόνι

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Φρέσκα μυρωδικά για το σερβίρισμα (άνηθος, μαϊντανός)

Η διαδικασία

Βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα το ψάρι και το καλύπτουμε με νερό. Αλατίζουμε ελαφρώς και σιγοβράζουμε για 15-20 λεπτά μέχρι να μαλακώσει

Αφαιρούμε το ψάρι, σουρώνουμε τον ζωμό και τον επιστρέφουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα καρότα, τις πατάτες, το κρεμμύδι, τη δάφνη, αλάτι και πιπέρι και βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά.

Ξεψαχνίζουμε το ψάρι και το επαναφέρουμε στο ζωμό. Προσθέτουμε ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού και σερβίρουμε γαρνίροντας τα πιάτα με ψιλοκομμένα μυρωδικά.

* Πηγή: Vita