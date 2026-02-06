Συνταγή: Σολομός με ρεβύθια, σπανάκι και κάρι

Κάτι διαφορετικό αποφάσισε να ετοιμάσει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και μας έδειξε μια συνταγή που θυμίζει αρκετά ινδική κουζίνα, είναι εύκολη και ταιριάζει πολύ με το κρύο του χειμώνα.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σολομό με ρεβύθια, σπανάκι και κάρι.

Ένα πιάτο που ετοιμάζεται σε λιγότερο από δέκα λεπτά και είναι πεντανόστιμο.

Τα υλικά

3 φιλέτα σολομού των 200 γρ.

200 γρ. ρεβύθια βρασμένα

400 γρ. σπανάκι

2 λευκά κρεμμύδια

250 γρ. ντομάτα κονκασέ

1 κ. σ. κάρι

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

1/2 ματσάκι μαϊντανός

200 ml ζωμό λαχανικών

2 κόκκινες πιπεριές

3 σκελίδες σκόρδο

80 ml ελαιόλαδο

50 ml λευκό κρασί

αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Το ψήσιμο του σολομού: αφήνουμε την κάθε πλευρά τρία λεπτά να ψηθεί, χωρίς να ανακατεύουμε τα υλικά.

Η διαδικασία

Σε ένα καυτό τηγάνι, ρίχνουμε λίγο λάδι και τοποθετούμε μέσα τον σολομό από την πλευρά του δέρματος – στην αρχή πιέζουμε και λίγο τον σολομό ώστε να μην «στραβώσει».

Στη συνέχεια ρίχνουμε στο τηγάνι το κρεμμύδι, το σκόρδο, την κόκκινη πιπεριά, ένα κομμάτι τζίντζερ (το οποίο θα αφαιρέσουμε μετά), τον μαϊντανό, το σπανάκι, το ρεβύθι, λίγο λευκό κρασί και τη σάλτσα ντομάτας.

Αφού ο σολομός θα έχει ψηθεί τρία λεπτά, πάμε και του αλλάζουμε πλευρά.

Στο τελείωμα προσθέτουμε και τα μπαχαρικά μας: λίγο κάρι και λίγο κόκκινο πιπέρι.

Όταν περάσουν ακόμα τρία λεπτά, η συνταγή είναι έτοιμη.