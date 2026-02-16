science
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Πώς τα κρυπτονομίσματα έγιναν εργαλείο για τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων
Τεχνολογία 16 Φεβρουαρίου 2026, 14:51

Πώς τα κρυπτονομίσματα έγιναν εργαλείο για τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων

Οι πληρωμές σε κρυπτονομίσματα που συνδέονται με trafficking αυξήθηκαν κατά 85% το 2025, σύμφωνα με την Chainalysis.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Spotlight

Εκτοξεύτηκαν οι πληρωμές με κρυπτονομίσματα σε ομάδες ύποπτες για εμπορία ανθρώπων το 2025. Σύμφωνα με νέα έκθεση της  Chainalysis, αυξήθηκαν κατά 85% με εκατοντάδες εκατομμύρια συναλλαγές να εντοπίζονται σε δημόσια blockchains.

Η αμερικανική εταιρεία ανάλυσης blockchain δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας συνδέεται με ένα αναπτυσσόμενο εγκληματικό οικοσύστημα στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου λειτουργούν από κοινού απάτες, παράνομες δραστηριότητες διαδικτυακού τζόγου και δίκτυα ξεπλύματος χρήματος στην κινεζική γλώσσα, αναφέρει το CNBC.

Η εταιρεία παρακολούθησης κρυπτονομισμάτων ανέφερε ότι η κρυπτό – δραστηριότητα εμπορίας ανθρώπων εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό σε τρεις κατηγορίες: Διεθνείς υπηρεσίες συνοδών και πορνείας, πράκτορες εύρεσης εργασίας και απάτες και πωλητές υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM).

Ενώ τα δεδομένα στο blockchain δείχνουν ότι οι περισσότερες υπηρεσίες συγκεντρώνονταν στη Νοτιοανατολική Ασία, οι πελάτες έστελναν πληρωμές από παντού, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια εμβέλεια των επιχειρήσεων.

Η Chainalysis διαπίστωσε επίσης ότι οι κυβερνοεγκληματίες βασίζονται όλο και περισσότερο σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Telegram για διαφήμιση υπηρεσιών και εξεύρεση θυμάτων και συντονισμό πληρωμών.

«Υπάρχει μια ευρύτερη μετακίνηση από παλαιότερα φόρουμ darknet σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και ημι-ανοιχτά οικοσυστήματα Telegram, τα οποία, σε συνδυασμό με τα κρυπτονομίσματα, επιτρέπουν σε αυτά τα δίκτυα να επεκτείνονται ταχύτερα, να εκτελούν “εξυπηρέτηση πελατών” και να μεταφέρουν χρήματα παγκοσμίως με πολύ λιγότερες τριβές», δήλωσε στο CNBC ο αναλυτής πληροφοριών της Chainalysis, Τομ ΜακΛάουθ.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η διαφάνεια των δημόσιων blockchain παρέχει επίσης αυτό που αποκαλεί «άνευ προηγουμένου ορατότητα» στις εγκληματικές χρηματοοικονομικές ροές, στις οποίες βασίζονται οι ιχνηλάτες blockchain για να διαταράξουν τις δραστηριότητες.

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η πραγματική οικονομική κλίμακα είναι μεγάλη, τουλάχιστον εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων», δήλωσε ο ΜακΛάουθ τονίζοντας τον τεράστιο ανθρώπινο πόνο που προκαλείται.

Δίκτυα συνοδών και πορνείας

Ενώ ορισμένες υπηρεσίες συνοδών και σεξουαλικής εργασίας λειτουργούν νόμιμα, η έκθεση ανέφερε ότι πιθανές επιχειρήσεις εμπορίας ανθρώπων μπορούν να εντοπιστούν μέσω διακριτών οικονομικών συμπεριφορών.

Τα ύποπτα δίκτυα βασίζονται όλο και περισσότερο σε σταθερά κρυπτονομίσματα και ομάδες ξεπλύματος χρήματος στην κινεζική γλώσσα για να εξαργυρώσουν γρήγορα, δήλωσε ο ΜακΛάουθ.

Αυτά τα δίκτυα ξεπλύματος λειτουργούν κυρίως μέσω καναλιών Telegram στα κινέζικα για να βοηθήσουν στο ξέπλυμα κεφαλαίων μέσω κρυπτονομισμάτων, με εκτιμώμενες παράνομες ροές κρυπτονομισμάτων ύψους 16,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι διεθνείς υπηρεσίες συνοδών που συνδέονται με κρυπτονομίσματα αποτελούσαν επίσης σημαντικό μερίδιο των μεταφορών υψηλότερης αξίας που παρακολουθούνται από την Chainalysis, με σχεδόν τις μισές συναλλαγές να ξεπερνούν τα 10.000 δολάρια.

Οι καταχωρίσεις που εξετάστηκαν από ερευνητές διαφήμιζαν ταξιδιωτικά πακέτα, πολυήμερες υπηρεσίες «συντροφιάς» και κλιμακωτές δομές τιμολόγησης, με πακέτα VIP αξίας άνω των 30.000 δολαρίων.

Η Chainalysis ανέφερε ότι το μέγεθος αυτών των μεταφορών, μαζί με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα πληρωμών μεταξύ ομάδων πορτοφολιών, υποδηλώνουν επαγγελματικές επιχειρήσεις και όχι μεμονωμένα άτομα.

Οι πληρωμές κρυπτονομισμάτων σε ύποπτα δίκτυα πορνείας έδειξαν μια ξεχωριστή ομάδα μικρότερων συναλλαγών από αυτές των υπηρεσιών συνοδών, κυρίως μεταξύ 1.000 και 10.000 δολαρίων. Ωστόσο, σύμφωνα με την Chainalysis, τα δεδομένα ήταν σύμφωνα με τις οργανωμένες ομάδες.

Προσλήψεις εργαζομένων και απάτες

Μια άλλη σημαντική κατηγορία αφορούσε τους λεγόμενους «μεσίτες εύρεσης εργασίας» που προσλαμβάνουν άτομα σε απάτες, συνήθως στη Νοτιοανατολική Ασία, γνωστούς για την εκτέλεση προγραμμάτων που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα.

Οι αμοιβές πρόσληψης κυμαίνονται συνήθως από 1.000 έως 10.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, που αντιστοιχούν στις τιμές που διαφημίζονται στα κανάλια του Telegram, ανέφερε η έκθεση.

Παραδείγματα που αναφέρονται στην έκθεση περιλαμβάνουν θέσεις που αναζητούν εργαζόμενους «εξυπηρέτησης πελατών» ή «εισαγωγής δεδομένων» για θέσεις εργασίας στην Καμπότζη ή τη Μιανμάρ, υπόσχοντας υψηλούς μηνιαίους μισθούς και καλύπτοντας τα έξοδα ταξιδιού.

Τα θύματα φέρονται να αναγκάζονταν να διεξάγουν απάτες ερωτικών σχέσεων, ψεύτικα επενδυτικά προγράμματα κρυπτονομισμάτων και άλλες διαδικτυακές απάτες που στοχεύουν θύματα στο εξωτερικό.

Σε ορισμένες συνομιλίες στο Telegram που αναλύθηκαν από την Chainalysis, οι προσλήψεις συζητούσαν τη μεταφορά εργαζομένων πέρα ​​από τα σύνορα, την οργάνωση πλαστών εγγράφων και τον συντονισμό πληρωμών σε μεσάζοντες.

Η εταιρεία εντόπισε επίσης συνδέσμους μεταξύ καναλιών πρόσληψης και πορτοφολιών που προηγουμένως συνδέονταν με παράνομες πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών και υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος. s, υποδηλώνοντας ότι η δραστηριότητα εμπορίας ήταν συνυφασμένη με ευρύτερες εγκληματικές επιχειρήσεις.

Η κλίμακα αυτών των αλληλεπιδράσεων τονίστηκε πέρυσι, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατάσχεσε 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin από ένα τεράστιο κέντρο απάτης στην Καμπότζη που διεξήγαγε απάτες «ρομαντικού» περιεχομένου.

Προμηθευτές CSAM

Η Chainalysis παρακολούθησε επίσης δίκτυα που εμπλέκονταν σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), τα οποία λειτουργούσαν υπό διαφορετικές δομές πληρωμών, αλλά εμφάνιζαν παρόμοια οργανωμένα οικονομικά πρότυπα.

Περίπου οι μισές συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με CSAM ήταν κάτω από 100 δολάρια, αντανακλώντας μοντέλα που βασίζονται σε συνδρομές και χαμηλή τιμολόγηση ανά χρήστη σε ιδιωτικές ομάδες συνομιλίας ή κρυπτογραφημένα κανάλια κοινής χρήσης αρχείων.

Η Chainalysis παρατήρησε ότι αυτά τα κεφάλαια μετακινούνται από τα κύρια κρυπτονομίσματα σε περιουσιακά στοιχεία που επικεντρώνονται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως το Monero, καθώς και σε υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής που δεν απαιτούν επαλήθευση ταυτότητας.

Η έκθεση κατέγραψε επίσης επικαλύψεις μεταξύ των υπηρεσιών συνδρομής CSAM και των κοινοτήτων «σαδιστικού διαδικτυακού εξτρεμισμού».

«Αυτές οι ομάδες [σαδιστικού διαδικτυακού εξτρεμισμού] στοχεύουν και χειραγωγούν ειδικά ανηλίκους μέσω εξελιγμένων συστημάτων σεξουαλικής κακοποίησης, με το περιεχόμενο που προκύπτει να αποκομίζεται μέσω πληρωμών με κρυπτονομίσματα, διαιωνίζοντας κύκλους κακοποίησης», ανέφερε η έκθεση.

Τον Ιούλιο του 2025, η Chainalysis δήλωσε ότι βοήθησε στον εντοπισμό ενός από τους μεγαλύτερους ιστότοπους CSAM που λειτουργούν στο dark web μετά από υπόδειξη των αρχών επιβολής του νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτή η μεμονωμένη επιχείρηση χρησιμοποίησε πάνω από 5.800 διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων και δημιούργησε έσοδα άνω των 530.000 δολαρίων από τον Ιούλιο του 2022.

«Γενικά, καθώς αυξάνεται η υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων, η χρήση τους τόσο για παράνομους όσο και για νόμιμους σκοπούς θα αυξηθεί», δήλωσε ο ΜακΛάουθ.

