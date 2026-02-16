Μεγάλο δέντρο έπεσε σε πάγκους λαϊκής αγοράς στο Φάληρο – Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός
Το ατύχημα σημειώθηκε στο τέλος της λαϊκής αγοράς στο Φάληρο και δεν υπήρχε κόσμος στο σημείο
Πτώση μεγάλου δέντρου σημειώθηκε το μεσημέρι στο Φάληρο και από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Όλα έγιναν στην οδό Ζαΐμη όπου είχαν στήσει τους πάγκους τους οι παραγωγοί της λαϊκής αγοράς Νέου Φαλήρου.
Ένα ξαφνικό μπουρίνι με δυνατούς ανέμους προκάλεσε την αποκόλληση ένας πολύ μεγάλου κλαδιού δέντρου και έπεσε στη μέση του δρόμου.
Ευτυχώς εκείνη την ώρα οι παραγωγοί είχαν αρχίσει να μαζεύουν τα προϊόντα τους και δεν υπήρχε κόσμος στον δρόμο.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες το δέντρο που έπεσε κάλυψε όλο τον δρόμο ενώ προκάλεσε φθορές και σε ένα βαν.
Εικόνες από το σημείο
