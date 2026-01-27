Δέντρο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός
Ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.
- Ρευστή η κατάσταση με το Ιράν λέει ο Τραμπ – Έφτασε στη Μέση Ανατολή το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Λίνκολν
- Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
- Ρούτε: «Συνεχίστε να ονειρεύεστε» αν πιστεύετε ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ
- Ιωάννης Καποδίστριας: Ο λαός και τα έξοδα του Δεσπότη
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ηλείας το πρωί της Τρίτης.
Περίπου στις 8.10 το πρωί, ένα πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο στο ύψος της περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μηχανοδηγός.
Η πτώση του δέντρου προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.
- Δέντρο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός
- Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με το Άγιαξ (pic)
- Συντάξεις – επιδόματα: Από σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους
- Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
- Πόσο κοστίζει η ζωή μιας εργάτριας;
- Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
- Ποια χώρα θέλει να διοργανώσει το Παγκόσμιο Συλλόγων του 2029
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις