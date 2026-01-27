Δέντρο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ηλείας το πρωί της Τρίτης.

Περίπου στις 8.10 το πρωί, ένα πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο στο ύψος της περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μηχανοδηγός.

Η πτώση του δέντρου προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.