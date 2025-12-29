Μεξικό: Δεκαπέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν την Κυριακή (28/12) από τον εκτροχιασμό μιας επιβατικής αμαξοστοιχίας, η οποία μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος στην πολιτεία Οαχάκα στο νότιο Μεξικό, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και «οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες» από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε το μεξικανικό Ναυτικό, που διαχειρίζεται αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή.

Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα, ανακοίνωσε ότι «15 άτομα τραυματίστηκαν», τονίζοντας πως το ατύχημα συνέβη μεταξύ των πόλεων Τσιβέλα και Νιζάντα.

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό

Το Ναυτικό ανέφερε ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα μόλις έχει «επιβεβαιωμένα και ολοκληρωμένα δεδομένα».

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως, μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

Αυτή η σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην προέδρου, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό.

AVLO όπως… Hellenic Train

Πολλοί Ισπανοί πολίτες σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρόκειται για ένα ακόμη σιδηροδρομικό ατύχημα σε λιγότερο από ένα μήνα, ενώ κατηγορούν την εταιρεία AVLO (Alta Velocidad Low Cost), η οποία είναι η οικονομική σιδηροδρομική υπηρεσία υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, που προσφέρει γρήγορα, οικονομικά ταξίδια (από 7 ευρώ) μεταξύ μεγάλων πόλεων όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, η Βαλένθια και η Σεβίλλη.

«Ένα ακόμη έργο από την AVLO που δεν λειτουργεί. Το Interoceanic Train εκτροχιάζεται στην Οαχάκα. Ταξίδεψαν 241 επιβάτες. Είναι το δεύτερο σιδηροδρομικό ατύχημα σε λιγότερο από ένα μήνα», γράφει ένας χρήστης στην πλατφόρμα X.