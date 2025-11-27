Τραγωδία στην Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – 11 νεκροί

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί στη νοτιοδυτική Κίνα όταν τρένο έπεσε πάνω σε ομάδα εργαζόμενων, όπως μεταδίδει το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο συρμός, ο οποίος μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας, κυκλοφορούσε «ομαλά» κοντά σε σταθμό στην επαρχία Γιουνάν όταν έπεσε πάνω σε «εργάτες που βρισκόντουσαν στις σιδηροτροχιές.