Τραγωδία στην Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – 11 νεκροί
Τι γνωρίζουμε για το τραγικό δυστύχημα στην Κίνα με τους 11 νεκρούς
Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί στη νοτιοδυτική Κίνα όταν τρένο έπεσε πάνω σε ομάδα εργαζόμενων, όπως μεταδίδει το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Ο συρμός, ο οποίος μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας, κυκλοφορούσε «ομαλά» κοντά σε σταθμό στην επαρχία Γιουνάν όταν έπεσε πάνω σε «εργάτες που βρισκόντουσαν στις σιδηροτροχιές.
