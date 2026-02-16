newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 17:22

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
A
A
Το πόρισμα της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα θύματα του Predator, καθώς και μαρτυρίες στη δίκη για τις υποκλοπές -ιδίως δημοσιογράφων- επιχείρησαν να αποδομήσουν, κατά την αγόρευσή τους, οι συνήγοροι του κατηγορούμενου Φέλιξ Μπίτζιου, στην 37η δικάσιμο των παράνομων παρακολουθήσεων, που διεξάγεται στην Ευελπίδων.

Παράλληλα, οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φ. Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή.

«Από πού προκύπτει ότι λειτουργούσε ο κατηγορούμενος ως de facto διαχειριστής; Ο Μπίτζιος, από τον Μάιο του 2020 έως τα τέλη Ιουνίου 2021, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή, με δικαίωμα άσκησης καθηκόντων μόνο όταν δεν μπορούσαν οι διαχειριστές», τόνισε η συνήγορός του, Νίκη Ορφανίδου.

Συμπλήρωσε ότι δεν είχε διαχειριστική θέση στην Krikel. «Είναι αναντίλεκτο ότι ουδείς λόγος μπορεί να γίνει για de facto διαχειριστή. Ο Μπίτζιος γιατί να μπει αναπληρωτής και να βγει το 2021, αν ήταν αυτός που ασκούσε την πραγματική διαχείριση; Από πού προέκυψε ότι αυτός ήταν που ασκούσε την πραγματική διαχείριση της Intellexa;», διερωτήθηκε.

Η κ. Ορφανίδου εστίασε, επίσης, στην πρόταση των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για επέκταση του κατηγορητηρίου στο αδίκημα της κατασκοπείας. «Δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις», υποστήριξε. Παράλληλα, εξέφρασε διαφωνίες με την εισαγγελική πρόταση, η οποία, υπενθυμίζεται, ήταν καταδικαστική για όλους τους κατηγορούμενους.

Έβαλε κατά των μαρτυριών των δημοσιογράφων, τονίζοντας ότι «καμία ανώνυμη πηγή που επικαλέστηκαν δεν ήρθε εδώ να καταθέσει», ενώ σε άλλο σημείο της αγόρευσής της επισήμανε ότι «αν δεν ήταν τα δημοσιεύματα, ο Μπίτζιος δεν θα ήταν κατηγορούμενος εδώ».

«Η λίστα Μενουδάκου έχει αστοχίες»

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Κυριακίδης ανέφερε ότι «η αλήθεια προκύπτει από δημόσια έγγραφα, πορίσματα, πιστοποιητικά· έχει προκύψει ότι οι ισχυρισμοί έχουν καταπέσει». Αμφισβήτησε το πόρισμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τονίζοντας ότι, από τους 116 τηλεφωνικούς αριθμούς που παρατίθενται ως θύματα του Predator, «οι 32 είναι νομικά πρόσωπα, άρα δεν είναι φορείς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση της εγκληματικής πράξης».

Συνέχισε λέγοντας ότι 19 ακόμη αριθμοί είναι «φαντάσματα», καθώς δεν αφορούν πραγματικές παγιδεύσεις, ενώ από τα 62 φυσικά πρόσωπα που απομένουν, τα 51 δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι έλαβαν το επίμαχο μήνυμα, καθώς, όπως είπε, μόνον εννέα υπέβαλαν εγκλήσεις.

«Η λίστα Μενουδάκου έχει αστοχίες. Και είναι βέβαιο ότι δεν έγινε ολοκληρωμένος έλεγχος. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται και διπλοεγγραφές.

Αμφότεροι οι συνήγοροι ζήτησαν την αθώωση του κατηγορούμενου Φέλιξ Μπίτζιου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, με τις αγορεύσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων Σάρα Χάμου, Ταλ Ντίλιαν και Γιάννη Λαβράνου.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
