Πανικός επικράτησε στο Μεγάλο Κανάλι, στη Βενετία, όταν ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε με δύο γόνδολες και στη συνέχεια προσέκρουσε στη Γέφυρα του Ριάλτο.

Από το περιστατικό οκτώ άτομα κατέληξαν στο νερό, χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός, προκαλώντας ωστόσο έντονη αναστάτωση στο σημείο.

Σύμφωνα με την La Repubblica, το ατύχημα συνέβη όταν το σκάφος ιδιωτικής εταιρείας έπεσε πάνω στις γόνδολες, με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό τουρίστες από το Περού καθώς και ένας γονδολιέρης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το κανάλι.

Η στιγμή της σύγκρουσης στη Βενετία

🚨 Di Venice, kapal motor Alilaguna lepas kendali di dekat Jembatan Rialto, 9 orang terluka. Kapal melaju kencang dan menabrak dua gondola; para turis terlempar ke air. Menurut laporan awal, sembilan orang cedera, termasuk pengemudi Alilaguna yang mengalami cedera otak… pic.twitter.com/ctdrbckghO — Sputnik Indonesia (@SputnikIndo) February 8, 2026

Η κατάθεση του χειριστή για το περιστατικό στη Βενετία

Ο χειριστής φέρεται να κατέθεσε στις αρχές ότι παρουσιάστηκε βλάβη και συγκεκριμένα ότι μπλόκαρε το κιβώτιο ταχυτήτων, αφήνοντας το σκάφος ακυβέρνητο. Όπως ανέφερε, παρά τις προσπάθειές του να αποφύγει τα άλλα πλεούμενα που εισέρχονταν στο κανάλι, δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση με τις δύο γόνδολες.

Ο κυβερνήτης του ταχύπλοου μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ καθώς και σε τοξικολογικό έλεγχο, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Uno schianto sul ponte di Rialto, un motoscafo e due gondole semidistrutti e otto persone in acqua. Si è concluso senza vittime o feriti gravi ma solo molta paura e sommozzatori al lavoro per recuperare quanti fossero finiti fuori bordo un incidente in Canal Grande a Venezia. Il… pic.twitter.com/itqTzEqyVy — Repubblica (@repubblica) February 8, 2026

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια, ειδικά σε σημεία-«μποτιλιάρισμα» όπως το Ριάλτο, όπου συνυπάρχουν γόνδολες, θαλάσσια λεωφορεία και ιδιωτικά σκάφη σε λίγα μέτρα. Και όταν κάτι πάει στραβά, δεν υπάρχει «λώδα». Mόνο νερό, κόσμος και δευτερόλεπτα που μετρούν.