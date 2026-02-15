newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 09:16
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 09:24

Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Spotlight

Πανικός επικράτησε στο Μεγάλο Κανάλι, στη Βενετία, όταν ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε με δύο γόνδολες και στη συνέχεια προσέκρουσε στη Γέφυρα του Ριάλτο.

Από το περιστατικό οκτώ άτομα κατέληξαν στο νερό, χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός, προκαλώντας ωστόσο έντονη αναστάτωση στο σημείο.

Σύμφωνα με την La Repubblica, το ατύχημα συνέβη όταν το σκάφος ιδιωτικής εταιρείας έπεσε πάνω στις γόνδολες, με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό τουρίστες από το Περού καθώς και ένας γονδολιέρης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το κανάλι.

Η στιγμή της σύγκρουσης στη Βενετία

Η κατάθεση του χειριστή για το περιστατικό στη Βενετία

Ο χειριστής φέρεται να κατέθεσε στις αρχές ότι παρουσιάστηκε βλάβη και συγκεκριμένα ότι μπλόκαρε το κιβώτιο ταχυτήτων, αφήνοντας το σκάφος ακυβέρνητο. Όπως ανέφερε, παρά τις προσπάθειές του να αποφύγει τα άλλα πλεούμενα που εισέρχονταν στο κανάλι, δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση με τις δύο γόνδολες.

Ο κυβερνήτης του ταχύπλοου μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ καθώς και σε τοξικολογικό έλεγχο, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια, ειδικά σε σημεία-«μποτιλιάρισμα» όπως το Ριάλτο, όπου συνυπάρχουν γόνδολες, θαλάσσια λεωφορεία και ιδιωτικά σκάφη σε λίγα μέτρα. Και όταν κάτι πάει στραβά, δεν υπάρχει «λώδα». Mόνο νερό, κόσμος και δευτερόλεπτα που μετρούν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Financial Times
Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE
Λογοδοσία 15.02.26

Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE

«Ένα τέτοιο μέτρο λογοδοσίας θα ενθάρρυνε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στη χρήση θανατηφόρας βίας και θα παρείχε έναν αναγκαίο έλεγχο στην κατάχρηση εξουσίας από την ICE και όχι μόνο»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου
Κόσμος 15.02.26

Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου

Η Ρωσία διαψεύδει πως ο αντιφρονούντας Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με το δηλητήριο «επιβατιδίνη» το οποίο προέρχεται από βάτραχο. Η Μόσχα είχε αναφέρει ως αιτία θανάτου την «υψηλή πίεση» εξαιτίας αρρυθμίας.

Σύνταξη
Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό
Κόσμος 15.02.26

Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό

Η Νέα Ζηλανδία ήρθε αντιμέτωπη για πολλοστή φορά με γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια, ως απότοκο της κλιματικής κρίσης που την χτύπησε με πλημμύρες και ανέμους 9 Μποφόρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας
Μέτε Φρέντερικσεν 15.02.26

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας

Σύμφωνα με την Μέτε Φρέντερικσεν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη «ποθεί» τη Γροιλανδία, όμως η Δανία αρνείται να πουλήσει κομμάτι του εδάφους της.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή
Γαλλία 14.02.26

«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή

Η Πελικό λέει ότι θέλει να κοιτάξει τον Ντομινίκ Πελικό «κατευθείαν στα μάτια» για την πιθανή κακοποίηση της κόρης της και την υπόθεση της κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa
Ολόκληρη η επιστολή 14.02.26

Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa

Η OFAC ήρε τις κυρώσεις από τη Σάρα Χάμου, που δικάζεται στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους Μερόμ Χαρπάζ και Αντρέα Γκαμπάτσι, που έχουν αναφερθεί πολλάκις στην ίδια δίκη. Οι ρόλοι που είχαν στην Intellexa. Το in δημοσιεύει όλη την επιστολή των γερουσιαστών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Σφυροκόπημα στη Δυτική Ελλάδα – Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων
Ζημιές σε καλλιέργειες 15.02.26

Σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία - Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων

Κατολισθήσεις πρανών και πτώσεις βράχων στην Ήπειρο - Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός - Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ζημιές σε καλλιέργειες στη Μεσσηνία προκάλεσε η κακοκαιρία

Σύνταξη
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ελλάδα 15.02.26

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Σύνταξη
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Βίαννος: Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά – Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα
Σοκ στην Κρήτη 15.02.26

Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά - Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε ένα μαχαίρι και σκότωσε τον αδελφό του - Όταν συνελήφθη φαινόταν σαν να μην είχε αντιληφθεί τι είχε κάνει

Σύνταξη
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι

Η Μίλαν θέλει να κρατήσει και για του χρόνου τον 40χρονο Κροάτη άσο Λούκα Μόντριτς που με το γκολ επί της Πίζα έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στη Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «μπουμ» των micro-weddings
Σε στενό κύκλο 15.02.26

Το «μπουμ» των micro-weddings

Λιγότεροι καλεσμένοι, μικρότερο κόστος και περισσότερη αυθεντικότητα στη νέα παγκόσμια τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερα ζευγάρια

Γεώργιος Μαζιάς
Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου
Ελληνική έρευνα 15.02.26

Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου

Ο εκτοπισμός λόγω κλιματικής κρίσης δεν είναι μελλοντικό σενάριο. Συμβαίνει εδώ, δίπλα μας, κάθε μέρα. Συγκλονιστική έρευνα Ελλήνων επιστημόνων, για την κλιματική μετανάστευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές

«Γαλάζια» στελέχη βλέπουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει δική της ατζέντα μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, και να ξεφύγει από το επιβαρυμένο, από τις αλλεπάλληλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, κλίμα, να πέφτει στο κενό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 15.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας

Η Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ μιλώντας στο in χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αντισυνταγματική σημειώνοντας ωστόσο πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση πως δεν είναι ορθή.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τη μέρα που «κράσαρε» το 100
Ελλάδα 15.02.26

Τη μέρα που «κράσαρε» το 100

Οι περισσότεροι ίσως να μην το μάθαμε ποτέ και δεν θα το καταλαβαίναμε αν δεν βλέπαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας στα social media. Κι όμως το βράδυ της 30ής Ιανουαρίου λίγο πριν από τις 20.00 έγινε κι αυτό!

Μιχάλης Γελασάκης
Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι
«Αντίσταση μέχρι το τέλος» 15.02.26

Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι

Σε μια ιστορική καμπή για το Ιράν, το παραδοσιακό μαύρο του πένθους φωτίζεται από τα χρώματα της ανυπακοής, καθώς οι κηδείες των θυμάτων της κρατικής καταστολής μετατρέπονται σε εκρηκτικές γιορτές που αμφισβητούν ευθέως το θρησκευτικό κατεστημένο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία
Τα στοιχεία 15.02.26

Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία

Η αδυναμία σε θέματα αποτελεσματι­κότητας της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων εμποδίζει την προσέλκυση τόσο εγχώριων όσο και ξένων άμεσων επενδύσεων - Τι δείχνουν οι αριθμοί για την ελληνική οικονομία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE
Λογοδοσία 15.02.26

Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE

«Ένα τέτοιο μέτρο λογοδοσίας θα ενθάρρυνε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στη χρήση θανατηφόρας βίας και θα παρείχε έναν αναγκαίο έλεγχο στην κατάχρηση εξουσίας από την ICE και όχι μόνο»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής
1η Μάη 1944 15.02.26

Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής

Ένας πωλητής από το Βέλγιο, έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay, φωτογραφίες που κανείς δεν ήξερε πως υπάρχουν και αφορούν τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή, την 1η Μάη του 1944.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο