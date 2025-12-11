Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα

Μια γυναίκα προσέκρουσε στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας και προκάλεσε ζημιά σε μια μαρμάρινη κουπαστή με το πίσω μέρος ενός κλεμμένου φορτηγού σκάφους, σύμφωνα με τοπικές πηγές την Πέμπτη. Η πρύμνη του βαρύ σκάφους χτύπησε τρεις πασσάλους, σπάζοντας τους.

Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να βγει από το σκάφος και να διαφύγει, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση μαρτύρων. Το σκάφος ήταν αγκυροβολημένο στην αντίθετη πλευρά του Μεγάλου Καναλιού, κάτω από την Ρίβα (Ριβιέρα) του Παλατιού των Καμελένγκι στο Ριάλτο, έδρα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το σκάφος βράθηκε χωρίς επίβλεψη, καθώς οι δύο εργαζόμενοι της ναυτιλιακής εταιρείας ήταν απασχολημένοι με παραδόσεις, όταν η νεαρή γυναίκα ανέβηκε στο σκάφος και διέσχισε το κανάλι με μεγάλη ταχύτητα, όταν συγκρούστηκε και χτύπησε την πρύμνη της στην κουπαστή στη βάση της γέφυρας του Ριάλτο.

Το σκάφος υπέστη επίσης ζημιές, αλλά όχι σε βαθμό που να θέσει σε κίνδυνο την πλευστότητά του. Μετακινήθηκε γρήγορα και αγκυροβόλησε με ασφάλεια κάτω από τη γέφυρα. Γύρω από το κιγκλίδωμα βρίσκεται η βεράντα ενός μικρού εστιατορίου που το καλοκαίρι φιλοξενεί τραπέζια, ενώ η περιοχή έχει έντονη κίνηση από μηχανοκίνητα σκάφη και γόνδολες.

Οι ζημιές στη γέφυρα του Ριάλτο μπορούν να αποκατασταθούν

Η κουπαστή, η προέκταση της γέφυρας προς την ξηρά, αποκαταστάθηκε και ασφαλίστηκε το 2008 από τον Τζιοβάνι Γκιούστο που ειδικεύεται σε μαρμάρινες κατασκευές στην Βενετία, ο οποίος έφτασε αμέσως στον τόπο για μια αρχική εκτίμηση των ζημιών. «Η αποκατάσταση θα είναι δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη» είπε ο βενετσιάνος ειδικός.

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ανακτήσουμε όλα τα θραύσματα, ακόμη και αυτά που κατέληξαν στο νερό, αλλά θα χρειαστεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας, επειδή δεν θα βρεθούν όλα», δήλωσε ο Γκιούστο στο ιταλικό πρακτορείο ANSA. Η γέφυρα του Ριάλτο είναι η παλαιότερη από τις τέσσερις γέφυρες που διασχίζουν το Μεγάλο Κανάλι στη Βενετία.

Συνδέει τις συνοικίες (sestieri) του Αγίου Μάρκου και του Αγίου Πόλου, έχει ανακατασκευαστεί ανά σημεία πολλές φορές από την πρώτη της κατασκευή ως πλωτή γέφυρα το 1173 και σήμερα αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο της πόλης.