Αυτό δεν είναι γήπεδο – Κι όμως σε αυτό τον βάλτο παίχτηκε ποδόσφαιρο (vid, pics)

Η Γουλβς τα βρήκε… σκούρα απέναντι στην Γκρίμσμπι αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη με 1-0, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας.
Μέχρι εδώ καμιά είδηση αλλά μην… βιάζεστε. Η είδηση δεν είχε να κάνει με το τελικό σκορ και την πρόκριση που πήραν οι «λύκοι», αλλά με τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Grimsby’s pitch has taken an absolute battering after their FA Cup game against Wolves! 😳 pic.twitter.com/sa5qEMlbtw
— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 15, 2026
Η εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο της Γκρίμσμπι τα λέει όλα και φανερώνει την τιτάνια προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες των δύο ομάδων για να παίξουν ποδόσφαιρο.
Μιλάμε για ένα γήπεδο που ακόμα και ο χαρακτηρισμός «χωράφι», αδυνατεί να περιγράψει την πραγματικότητα και είναι ν’ απορεί κάποιος που ο διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης έδωσε το «οκέι» για να ξεκινήσει αλλά και να ολοκληρωθεί ο αγώνας.
The pitch at Grimsby Town was real muddy as Wolves beat them 1-0 in the FA Cup 😬 pic.twitter.com/OmJ9argkBc
— B/R Football (@brfootball) February 15, 2026
Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αγωνιστικός χώρος στην έδρα της Γκρίμσμπι ήταν ένα απέραντο λασποτόπι, ένας ατελείωτος βάλτος κι όμως το ματς έγινε και η Γουλβς βρήκε τρόπο να σκοράρει σε αυτό το γήπεδο και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Τα σχόλια πολλών φιλάθλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ακόμα την έναρξη του αγώνα, είναι ενδεικτικά για να περιγράψουν την κατάσταση κι αξίζει να σημειωθεί πως ένας χρήστης στο X, έκανε λόγο για ακτή της… Νορμανδίας.
Fans stunned by state of ‘disgraceful’ mudbath pitch in FA Cup https://t.co/IGRUmf3euX
— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 15, 2026
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως όλοι περίμεναν ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης, Σάμουελ Μπάροτ θα έπαιρνε απόφαση για αναβολή του αγώνα λόγω της κάκιστης κατάστασης του αγωνιστικού χώρου.
Οι παίκτες μάλιστα των δύο ομάδων και ειδικά αυτοί της Γουλβς, έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τον ρέφερι να τους λέει πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά.
«Αυτός ο αγωνιστικός χώρος είναι ντροπή» έγραψε χαρακτηριστικά ένας φίλαθλος στο Χ αλλά ο αγώνας έγινε. Για την ιστορία, οι «λύκοι» πήραν την πρόκριση με το γκολ που πέτυχε ο Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός, Σαντιάγκο Μπουένο στο εξηκοστό λεπτό της αναμέτρησης.
