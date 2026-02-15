Παναθηναϊκός: Η 11άδα των πράσινων για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ

Ράφα Μπενίτεθ και Σάββας Παντελίδης γνωστοποίησαν τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Παναθηναϊκός και ΑΕΛ Novibet, στο Απόστολος Νικολαΐδης (21:00) για το παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Τουμπά, Κάτρης, Καλάμπρια, Ερνάντεθ, Τσέριν, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σβιντέρσκι.

Στον πάγκο οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Αντίνο, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγκάλ, Σίστο, Τούπτα.

Στον πάγκοι οι: Βενετικίδης, Αποστολάκης, Παντελάκης, Νγκοϊζουλιέν, Πέρες, Μούργος, Ουαττάρα, Πασάς, Γκαράτε.