Παναθηναϊκός: Η 11άδα των πράσινων για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ
Ανακοινώθηκαν οι αρχικές ενδεκάδες με τις οποίες θα παίξουν Παναθηναϊκός και ΑΕΛ Novibet στο μεταξύ τους παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Super League.
Ράφα Μπενίτεθ και Σάββας Παντελίδης γνωστοποίησαν τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Παναθηναϊκός και ΑΕΛ Novibet, στο Απόστολος Νικολαΐδης (21:00) για το παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Super League.
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Τουμπά, Κάτρης, Καλάμπρια, Ερνάντεθ, Τσέριν, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σβιντέρσκι.
Στον πάγκο οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Αντίνο, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.
ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγκάλ, Σίστο, Τούπτα.
Στον πάγκοι οι: Βενετικίδης, Αποστολάκης, Παντελάκης, Νγκοϊζουλιέν, Πέρες, Μούργος, Ουαττάρα, Πασάς, Γκαράτε.
