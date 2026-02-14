sports betsson
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Οι έξι «μάχες» του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη
Άλλα Αθλήματα 14 Φεβρουαρίου 2026, 10:21

Οι έξι «μάχες» του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ημέρα... αγάπης και Ολυμπιακού το Σάββατο (14/2), αφού ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν μέσα σε λίγες ώρες έξι αγώνες στα τμήματα του Ερασιτέχνη.

Ημέρα αγάπης και ημέρα Ολυμπιακού το Σάββατο 14/2! Πέρα από το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας στο ποδόσφαιρο, κόντρα στον Λεβαδειακό (19:30) για την 21η αγωνιστική της Super League, αλλά και το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Ηρακλή για τη 19η της Stoiximan GBL, δράση σε όλα τα… μέτωπα περιλαμβάνει και το πρόγραμμα του Ερασιτέχνη!

Στο κυνήγι μιας ακόμη ευρω-πρόκρισης

Αρχής γενομένης από την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της αντρικής ομάδας χάντμπολ για τη φάση των «16» του EHF European Cup, κόντρα στην πρωτοπόρο του φινλανδικού πρωταθλήματος ΒΚ-46. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν τους Φινλανδούς στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης στις 17:15 (με μετάδοση από το MEGA News) και θέλουν να κάνουν φυσικά το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της ΑΕΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο ματς, ο εξτρέμ των Πειραιωτών, Γρηγόρης Τζίμπουλας, έδωσε σύνθημα πρόκρισης από το πρώτο ματς: «Στροφή στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Θα αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα, η οποία παίζει ωραίο χάντμπολ. Μια ομάδα από την Φινλανδία. Με τη στήριξη του κόσμου μας, θέλουμε τη νίκη με όσα περισσότερα γκολ διαφορά γίνεται».

Για το απόλυτο στην Water Polo League

Χρονικά πάντως, το μενού της ερυθρόλευκης ημέρας ανοίγει νωρίς το μεσημέρι, στις 13:45 (MEGA News), όταν ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Απόλλωνα Σμύρνης για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος πόλο των ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» και σε αυτή την περίπτωση μπαίνουν στο συγκεκριμένο ματς με… φόρα από μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, αφού μεσοβδόμαδα εξασφάλισαν την πρωτιά του ομίλου τους στο Champions League και την παρουσία στην οκτάδα της διοργάνωσης. Στόχος σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι φυσικά τίποτε άλλο πέρα από τη νίκη και τη διατήρηση του απόλυτου, με την 14η σε ισάριθμους αγώνες στην Water Polo League.

Για το παιχνίδι μίλησε ο Γιάννης Φουντούλης, ο οποίος σημείωσε ότι απέναντι στον καλό φέτος Απόλλωνα, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν μια ιδανική ευκαιρία για να διατηρήσουν τον υψηλό αγωνιστικό ρυθμό τους: «Αύριο, κλείνουμε την πρώτη φάση του πρωταθλήματος απέναντι στον Απόλλωνα, που είναι μια πολύ καλή ομάδα και έχει υψηλούς στόχους για φέτος. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, δεν είχαμε παρουσιαστεί όπως θα θέλαμε και αυτό είναι ένα παραπάνω κίνητρο για αύριο. Στόχος μας είναι η νίκη, με μια καλή εμφάνιση, ώστε να συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία, μιας και πλέον μπαίνουμε στο κρισιμότερο και πιο ενδιαφέρον κομμάτι της σεζόν, που κρίνονται όλοι οι τίτλοι».

Σειρά παίρνουν οι γυναίκες σε μπάσκετ και χάντμπολ

Λίγη ώρα αργότερα, στις 15:00, σειρά παίρνει η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία φιλοξενεί τον Αμύντα στο ΣΕΦ για την 19η αγωνιστική της Α1, θέλοντας να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά μπορεί στην κορυφή. Αναφερόμενη στο παιχνίδι, η Χρυσάνθη Μπενέκη σημείωσε: «Μπροστά μας έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι στην έδρα μας, απέναντι στην ομάδα του Αμύντα. Εχουμε ένα απαιτητικό σερί αγώνων και στόχος μας είναι, να συνεχίσουμε με σοβαρότητα και συνέπεια, ώστε να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Αντίστοιχα, η ομάδα χάντμπολ των γυναικών, συνεχίζει και αυτή την πορεία της στο πρωτάθλημα, μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στον πρωτοπόρο Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων. Οι «ερυθρόλευκες», λίγη ώρα αφότου θα έχει ξεκινήσει και η κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη για το αντρικό τμήμα, θα αντιμετωπίσουν στις 18:00 την Ακαδημία Πάτρας στο Κλειστό Γυμναστήριο της Πάτρας, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Α2, με στόχο την συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων.

Δύσκολη έξοδος πριν το Champions League

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Χαλκίδα, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα. Στις 19:00, τα κορίτσια των Πειραιωτών αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ εκτός έδρας, στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού για το ματς της 18ης αγωνιστικής της Volley League, με στόχο τη νίκη που θα επιστρέψει στην ομάδα να διατηρήσει τις ελπίδες της για την πρώτη θέση. Μετά το ματς με την «Ένωση» φυσικά, ακολουθεί και η σπουδαία αναμέτρηση με τη Βέρο Μιλάνο για τα πλέι οφ του Champions League στο κλειστό του Ρέντη (17/2, 19.00).

Το πρόγραμμα κλείνει το αντρικό βόλεϊ

Το τελευταίο χρονικά ματς του προγράμματος για τα τμήματα του Ερασιτέχνη, είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 (EPT 2 ΣΠΟΡ), όταν η ομάδα βόλεϊ αντρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ υποδέχονται την Κηφισιά στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 15ης αγωνιστικής της Volley League, με στόχο μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημέρας για τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό:

13:45 MEGA News / Πόλο Ανδρών / Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης (14η αγ. WPL)
15:00 YouTube OSFP TV / Μπάσκετ Γυναικών / Ολυμπιακός – Αμύντας (19η αγ. Α1)
17:15 MEGA News / Χάντμπολ Αντρών / Ολυμπιακός – BK46 (Φάση 16 EHF European Cup)
18:00 / Χάντμπολ Γυναικών / Ακαδημία Πάτρας – Ολυμπιακός (16η αγ. Α2)
19:00 / Βόλεϊ Γυναικών / ΑΕΚ – Ολυμπιακός (18η αγ. Volleyleague Γυναικών)
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ / Βόλεϊ Ανδρών / Ολυμπιακός ONEX – Κηφισιά (15η αγ. Volleyleague)

