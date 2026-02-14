Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Είδε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική την ομάδα του να μένει μακριά από τη νίκη, χωρίς μάλιστα να σκοράρει, απέναντι σε έναν αντίπαλο που από την αρχή έως το τέλος έπαιξε πολύ κλειστά. Για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το ζητούμενο σε τέτοιου είδους ματς είναι το «κάτι παραπάνω» που δεν ήρθε στην Λιβαδειά για τον Ολυμπιακό.

Όπως τόνισε ο Βάσκος τεχνικός: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι, πιέσαμε τον αντίπαλο. Κάναμε κάποιες σέντρες που δεν μας βγήκανε, ψάξαμε τον τρόπο για να απειλήσουμε αλλά δεν ήταν αρκετοί. Και όταν ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες είχαμε ένα διάστημα με ευκαιρίες, προσπαθήσαμε από τα άκρα, συνεχίσαμε να πιέζουμε, είχαμε και δοκάρι, όμως δεν ήταν αυτό αρκετό.

Δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι παραπάνω για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο κίνδυνο, προφανώς και χρειάζεται κάτι παραπάνω». Όσο για το αν πλέον έχει γίνει προβλέψιμος ο Ολυμπιακός και όταν οι αντίπαλοι παίζουν κλειστά δεν βρίσκει απαντήσεις; «Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, όταν παίζεις απέναντι σε κλειστές άμυνες, συνέβη και στον Λεβαδειακό στο Κύπελλο. Είναι δύσκολο απέναντι σε κλειστές άμυνες, προσπαθούμε να το κάνουμε με διάφορους τρόπους όμως χρειάζεται η ατομική προσπάθεια ενός παίκτη για να ανοίξει μια τέτοια άμυνα, χρειάζεται ένα καλό σουτ, κάτι που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Όμως πολύ σπάνια όταν ο αντίπαλος παίζει κλειστά είναι εύκολο να ανοίξεις αυτή την άμυνα».

Ο «Μέντι» ρωτήθηκε και για τις μεγάλες αναμετρήσεις που έρχονται με την Λεβερκούζεν για τα νοκ-αουτ του Τσάμπιονς Λιγκ τονίζοντας πως η πρόκριση θα κριθεί σε δύο 90λεπτα. «Δεν μπορείς ποτέ να υποσχεθείς μια νίκη, σε καμία περίπτωση, δουλειά μπορούμε να υποσχεθούμε, προσπάθεια, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, σε δύο παιχνίδια, προφανώς θέλουμε την Τετάρτη στο Καραϊσκάκη με τον κόσμο μας το καλύτερο αλλά το λογικό είναι η πρόκριση να κριθεί στα δύο παιχνίδια. Επομένως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό βήμα την Τετάρτη και να συνεχίσουμε στο δεύτερο ματς».