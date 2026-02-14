sports betsson
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0: Έπεσε πάνω σε μπλόκο (vids)
Ποδόσφαιρο 14 Φεβρουαρίου 2026, 21:34

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0: Έπεσε πάνω σε μπλόκο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος αλλά και άτυχος καθώς είχε δοκάρι, έχασε ευκαιρίες, ενώ ο Λεβαδειακός κράτησε την ισοπαλία με δέκα παίκτες

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έκλεισε στα καρέ του τον Λεβαδειακό, δημιουργώντας πολλές φάσεις και αρκετές μεγάλες ευκαιρίες (24-4 τελικές, 64% κατοχή), είχε δοκάρι με τον Αντρέ Λουίζ στο 74ο λεπτό, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε με… τίποτα και ο Λεβαδειακός πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0), παρότι έπαιζε με 10 από το 42’, μετά την αποβολή του Όζμπολντ.

Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έχει 47 βαθμούς σε 21 αγώνες και βρίσκεται στο -1 από την ΑΕΚ (48 β.), που παίζει αύριο στην Τούμπα (15/2, 19:30) με τον τρίτο ΠΑΟΚ (σ.σ 45 βαθμούς σε 19 αγώνες, καθώς εκκρεμεί και η αναμέτρηση με την Κηφισιά). Οι Ερυθρόλευκοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί με την Λεβερκούζεν (18/2, 22:00) για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Μπιανκόν και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακίτης και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Μαρτίνς, Τσικίνιο και Αντρέ Λουίζ πίσω από τον Ελ Κααμπί. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό με τους: Λοντίγκιν, Τσάπρα, Κορνέζο, Μάγκνουσον, Βήχο, Λαμαράνα, Τσόκαϊ, Παλάσιος, Κωστή, Βέρμπιτς και Όζμπολτ.

Χαμηλό τέμπο, κόκκινη στον Όζμπολτ

Το πρώτο ημίχρονο στη Βοιωτία κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τον Ολυμπιακό να έχει μεν την κατοχή της μπάλας, αλλά τον Λεβαδειακό να έχει κλείσει με διπλή ζώνη άμυνας τους χώρους μπροστά από την εστία του Λοντίγκιν.

Στο 6ο λεπτό ο Ελ Κααμπί σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε πάνω στο σώμα του Βήχου, πριν η προσπάθεια του Μαροκινού στράικερ απειλήσει τον Λοντίγκιν. Ενα λεπτό αργότερα (7’), το φαλτσαριστό σουτ του Αντρέ Λουίζ από δεξιά έφυγε άουτ.

Στο 20’ συνεχόμενα σουτ από παίκτες του Ολυμπιακού μέσα από την περιοχή, σταμάτησαν πάνω στα σώματα παικτών του Λεβαδειακού, ενώ στο 29’ ο ‘Έσε προσπάθησε να σκοράρει με ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν.

Μετά την εκτέλεση του κόρνερ, ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο διεθνής σέντερ μπακ δεν μπόρεσε να βρει εστία, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Αντρέ Λουίζ στο 39’, μετά τη σέντρα του Μαρτίνς από αριστερά.

Στο 42’ ο Όζμπολτ, παρότι πριν μερικά δευτερόλεπτα είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, έπεσε με δύναμη πάνω στον Τζολάκη και ο διαιτητής, Φωτιάς, τον απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τον Λεβαδειακό με δέκα παίκτες.

Ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό

Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Παπαδόπουλος έκανε την πρώτη του αλλαγή στην αναμέτρηση, με τον Πεντρόζο στη θέση του Λαμανάρα.

Στο 52’ ο Μαρτίνς δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα σταμάτησε στα σώματα. Δύο λεπτά αργότερα (54’) ο Τσικίνιο σούταρε από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Λοντίγκιν ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε.

Στο 56’ ο Πορτογάλος είχε ένα ακόμα σουτ, αλλά και πάλι η μπάλα κόντραρε και βγήκε κόρνερ. Μετά την εκτέλεση, ο Έσε σούταρε δυνατά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 66’ ο Ροντινέι εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι, αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε με γροθιές. Τρία λεπτά αργότερα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τρεις αλλαγές, με τους Τσικίνιο, Ροντινέι και Μουζακίτη να παίρνουν τις θέσεις των Κλέιτον, Κοστίνια και Νασιμέντο. Στο 70’ ο Λεβαδειακός, κόντρα στη ροή του αγώνα, έβαλε γκολ με τον Παλάσιος, αλλά το τέρμα των γηπεδούχων, μετά την παρέμβαση του VAR (Τζήλος) και το on field review του Φωτιά, ακυρώθηκε για φάουλ στον Νασιμέντο στην αρχή της φάσης.

Στο 74’ ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι σε σουτ του Αντρέ Λουίζ,  ενώ στο 83’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε μια ακόμα αλλαγή, με τον Γιαζίτσι αντί του Μπρούνο.

Οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 90′ έχασαν μια ακόμα ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός πήγε να σκοράρει με γυριστό, αλλά δεν το έπιασε όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε άουτ. Οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της νίκης, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η μαζική άμυνα του Λεβαδειακού. Με διπλή ζώνη άμυνας από τα πρώτα λεπτά. κατάφερε να στήσει «μπλόκο» και να κρατήσει στο μηδέν τον Ολυμπιακό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο να βρει το γκολ της νίκης, αλλά ο Λεβαδειακός είχε κλείσει καλά τους χώρους και έκλεψε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Όζμπολντ με δύο κίτρινες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άφησε τον Λεβαδειακό με δέκα παίκτες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Φωτιάς σωστά έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Όζμπολντ στο 42’, ενώ μετά την εξέταση της φάσης στο βίντεο, σωστά, ακύρωσε το γκολ του Παλάσιος.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο VARίστας, Τζήλος, ζήτησε από τον διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης στο γκολ του Λεβαδειακού, καθώς υπήρχε φάουλ πάνω στον Νασιμέντο πριν το τέρμα του Παλάσιος.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Μάγκνουσον, Κορνέζος, Τσάπρας, Τσοκάϊ, Λαμαράνα (46′ Πεντρόζο), Κωστή (90+ λ.τρ. Οζέγκοβιτς), Βέρμπιτς (64′ Άμπου Χάνα), Παλάσιος (75′ λ.τρ. Νίκας) και Όζμπλοτ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο (84′ Γιαζίτζι), Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέϊ (69′ Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης (69′ Κλέιτον), Τσικίνιο (69′ Ντιόγκο Νασιμέντο), Ζέλσον, Αντρέ Λουίζ και Ελ Καμπί.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό (21/2, 17:00) και ο Λεβαδειακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ (22/2, 20:00).

World
Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για το FA Cup.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Επιβλητική η «Ένωση», απέκτησε προβάδισμα για την 3η θέση (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Επιβλητική η «Ένωση», απέκτησε προβάδισμα για την 3η θέση (vid)

Νίκη τριάδας για την ΑΕΚ, κέρδισε με επιβλητικό τρόπο τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία (88-71), Αυτή ήταν η δωδέκατη σερί νίκη για την Ένωση σε όλες τις διοργανώσεις, που είχε κορυφαίο τον Νάναλι με 22 πόντους.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Βόλος – Άρης

LIVE: Βόλος – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Άρης για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Νέα πρόσωπα στην αρχική 11άδα του Άρη Φρίντεκ και Κουαμέ στο σημερινό (14/2, 20.00) παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ενώ εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Μορόν.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)
Μπάσκετ 14.02.26

Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)

Ο Άρης Betsson προηγήθηκε με 51-65 στο 28′, επέτρεψε όμως στη Μύκονο Betsson να επιστρέψει (71-71), όμως τελικά Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» τη νίκη για τον «Θεό του πολέμου» με 83-74.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σύνταξη
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σοκ 14.02.26

Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του
Ελλάδα 14.02.26

Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του

Ο δράστης συνέχισε απτόητος το έργο του, ακόμη και όταν αντελήφθη ότι στην αποβάθρα υπάρχει παρουσία πολίτη και κατάφερε να αποσπάσει καλώδιο φωτο σήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων.

Σύνταξη
