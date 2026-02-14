Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0: Έπεσε πάνω σε μπλόκο (vids)

Ο Ολυμπιακός έκλεισε στα καρέ του τον Λεβαδειακό, δημιουργώντας πολλές φάσεις και αρκετές μεγάλες ευκαιρίες (24-4 τελικές, 64% κατοχή), είχε δοκάρι με τον Αντρέ Λουίζ στο 74ο λεπτό, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε με… τίποτα και ο Λεβαδειακός πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0), παρότι έπαιζε με 10 από το 42’, μετά την αποβολή του Όζμπολντ.

Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έχει 47 βαθμούς σε 21 αγώνες και βρίσκεται στο -1 από την ΑΕΚ (48 β.), που παίζει αύριο στην Τούμπα (15/2, 19:30) με τον τρίτο ΠΑΟΚ (σ.σ 45 βαθμούς σε 19 αγώνες, καθώς εκκρεμεί και η αναμέτρηση με την Κηφισιά). Οι Ερυθρόλευκοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί με την Λεβερκούζεν (18/2, 22:00) για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Μπιανκόν και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακίτης και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Μαρτίνς, Τσικίνιο και Αντρέ Λουίζ πίσω από τον Ελ Κααμπί. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό με τους: Λοντίγκιν, Τσάπρα, Κορνέζο, Μάγκνουσον, Βήχο, Λαμαράνα, Τσόκαϊ, Παλάσιος, Κωστή, Βέρμπιτς και Όζμπολτ.

Χαμηλό τέμπο, κόκκινη στον Όζμπολτ

Το πρώτο ημίχρονο στη Βοιωτία κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τον Ολυμπιακό να έχει μεν την κατοχή της μπάλας, αλλά τον Λεβαδειακό να έχει κλείσει με διπλή ζώνη άμυνας τους χώρους μπροστά από την εστία του Λοντίγκιν.

Στο 6ο λεπτό ο Ελ Κααμπί σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε πάνω στο σώμα του Βήχου, πριν η προσπάθεια του Μαροκινού στράικερ απειλήσει τον Λοντίγκιν. Ενα λεπτό αργότερα (7’), το φαλτσαριστό σουτ του Αντρέ Λουίζ από δεξιά έφυγε άουτ.

Στο 20’ συνεχόμενα σουτ από παίκτες του Ολυμπιακού μέσα από την περιοχή, σταμάτησαν πάνω στα σώματα παικτών του Λεβαδειακού, ενώ στο 29’ ο ‘Έσε προσπάθησε να σκοράρει με ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας του Λοντίγκιν.

Μετά την εκτέλεση του κόρνερ, ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο διεθνής σέντερ μπακ δεν μπόρεσε να βρει εστία, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Αντρέ Λουίζ στο 39’, μετά τη σέντρα του Μαρτίνς από αριστερά.

Στο 42’ ο Όζμπολτ, παρότι πριν μερικά δευτερόλεπτα είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, έπεσε με δύναμη πάνω στον Τζολάκη και ο διαιτητής, Φωτιάς, τον απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τον Λεβαδειακό με δέκα παίκτες.

Ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό

Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Παπαδόπουλος έκανε την πρώτη του αλλαγή στην αναμέτρηση, με τον Πεντρόζο στη θέση του Λαμανάρα.

Στο 52’ ο Μαρτίνς δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα σταμάτησε στα σώματα. Δύο λεπτά αργότερα (54’) ο Τσικίνιο σούταρε από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Λοντίγκιν ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε.

Στο 56’ ο Πορτογάλος είχε ένα ακόμα σουτ, αλλά και πάλι η μπάλα κόντραρε και βγήκε κόρνερ. Μετά την εκτέλεση, ο Έσε σούταρε δυνατά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 66’ ο Ροντινέι εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι, αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε με γροθιές. Τρία λεπτά αργότερα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τρεις αλλαγές, με τους Τσικίνιο, Ροντινέι και Μουζακίτη να παίρνουν τις θέσεις των Κλέιτον, Κοστίνια και Νασιμέντο. Στο 70’ ο Λεβαδειακός, κόντρα στη ροή του αγώνα, έβαλε γκολ με τον Παλάσιος, αλλά το τέρμα των γηπεδούχων, μετά την παρέμβαση του VAR (Τζήλος) και το on field review του Φωτιά, ακυρώθηκε για φάουλ στον Νασιμέντο στην αρχή της φάσης.

Στο 74’ ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι σε σουτ του Αντρέ Λουίζ, ενώ στο 83’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε μια ακόμα αλλαγή, με τον Γιαζίτσι αντί του Μπρούνο.

Οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 90′ έχασαν μια ακόμα ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός πήγε να σκοράρει με γυριστό, αλλά δεν το έπιασε όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε άουτ. Οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της νίκης, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η μαζική άμυνα του Λεβαδειακού. Με διπλή ζώνη άμυνας από τα πρώτα λεπτά. κατάφερε να στήσει «μπλόκο» και να κρατήσει στο μηδέν τον Ολυμπιακό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο να βρει το γκολ της νίκης, αλλά ο Λεβαδειακός είχε κλείσει καλά τους χώρους και έκλεψε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Όζμπολντ με δύο κίτρινες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άφησε τον Λεβαδειακό με δέκα παίκτες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Φωτιάς σωστά έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Όζμπολντ στο 42’, ενώ μετά την εξέταση της φάσης στο βίντεο, σωστά, ακύρωσε το γκολ του Παλάσιος.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο VARίστας, Τζήλος, ζήτησε από τον διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης στο γκολ του Λεβαδειακού, καθώς υπήρχε φάουλ πάνω στον Νασιμέντο πριν το τέρμα του Παλάσιος.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Μάγκνουσον, Κορνέζος, Τσάπρας, Τσοκάϊ, Λαμαράνα (46′ Πεντρόζο), Κωστή (90+ λ.τρ. Οζέγκοβιτς), Βέρμπιτς (64′ Άμπου Χάνα), Παλάσιος (75′ λ.τρ. Νίκας) και Όζμπλοτ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο (84′ Γιαζίτζι), Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέϊ (69′ Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης (69′ Κλέιτον), Τσικίνιο (69′ Ντιόγκο Νασιμέντο), Ζέλσον, Αντρέ Λουίζ και Ελ Καμπί.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό (21/2, 17:00) και ο Λεβαδειακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ (22/2, 20:00).