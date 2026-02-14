Οι 2.500 οπαδοί του Ολυμπιακού έκαναν… Πειραιά τη Λιβαδειά (pics)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης», σε μια δυνατή αναμέτρηση στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Superleague.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν βρίσκονται φυσικά… μόνοι τους στη Βοιωτία, αφού μαζί τους έχουν ταξιδέψει και πάνω από 2.500 οπαδοί της ομάδας για να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες του συνόλου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, όπως μπορείτε να δείτε από τις παρακάτω φωτογραφίες, φτιάχνοντας ένα τρομερό κορεό και σηκώνοντας ψηλά τα κασκόλ σε ένα ιδιαίτερα όμορφο θέαμα.

Δείτε τις εικόνες από την κερκίδα των οπαδών του Ολυμπιακού: