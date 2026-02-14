Απατεώνες απέσπασαν από 14χρονη χρυσές λίρες και κοσμήματα – Προσποιήθηκαν τους λογιστές

Δεν έχουν τέλος οι απάτες κατά τις οποίες οι δράστες εμφανίζονται ως λογιστές και αφαιρούν χρήματα και αντικείμενα αξίας από ανυποψίαστους πολίτες.

Αυτή τη φορά, στα Γιαννιτσά, όπου εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, τηλεφωνική απάτη που έγινε στις 31 Ιανουαρίου 2026.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 19χρονου ημεδαπού, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του 19χρονου τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο οικίας, όπου συνομίλησε με ανήλικη ημεδαπή (14 ετών) και προσποιούμενος τον λογιστή ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταμετρηθούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν 4 χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε άλλος συνεργός του, ενώ ο 19χρονος τον ανέμενε σε όχημα που οδηγούσε.

Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η 53χρονη μητέρα της 14χρονης.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 19χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία, για τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή, που έγινε την ίδια ημέρα και πάλι στα Γιαννιτσά, όπου παρέλαβε από 65χρονη ημεδαπή κοσμήματα, ρολόγια και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Οι οδηγίες της ΕΛΑΣ

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

• Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

• Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτη λογιστή».

• Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

• Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

• Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».