Ο Ντόναλντ Τραμπ αίρει την πολιορκία της Μινεάπολης
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 23:40

Ο Ντόναλντ Τραμπ αίρει την πολιορκία της Μινεάπολης

Η κοινωνική κατακραυγή για τις αγριότητες της ICE στη Μινεάπολη αναγκάζει τον Αμερικανό πρόεδρο σε αναδίπλωση

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
A
A
Ο Τομ Χόμαν, ο άνθρωπος στον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το προσωνύμιο «Τσάρος των συνόρων», ανακοίνωσε την Πέμπτη τον τερματισμό Επιχείρησης «Μetro Surge» στη Μινεάπολη. Περισσότεροι από 3.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες (σχεδόν πενταπλάσιοι σε αριθμό από το σύνολο των Αστυνομικών της πρωτεύουσας της Μινεσότα), που ανήκουν στις διαβόητες για την καταχρηστική, στρατιωτική τους συμπεριφορά ICE και CBP, την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων και την Υπηρεσία Προστασίας των Συνόρων αντίστοιχα, σταματούν με προεδρική απόφαση το κυνήγι των μεταναστών και αποσύρονται από την κρατικά στοχοποιημένη Πολιτεία.

Λαϊκή κατακραυγή για την άγρια συμπεριφορά των ανδρών της ICE και της CBP

«Πρότεινα, και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησε, να σταματήσει αυτή η επιχείρηση ενίσχυσης της ασφάλειας στην περιοχή», δήλωσε ο Χόμαν. Οι δυνάμεις της ICE και της CBP είχαν εισέλθει στη Μινεάπολη στα τέλη της περασμένης χρονιάς για «να επιβάλουν την τάξη». Αλλά η άγρια κατασταλτική συμπεριφορά των ανδρών των δύο ομοσπονδιακών Υπηρεσιών, ανάλογη με τη συμπεριφορά στρατού κατοχής, ξεσήκωσε τις έντονες διαμαρτυρίες ακόμα και των συντηρητικών πολιτών της περιοχής.

«Οι δολοφονίες της Ρενέ Νικόλ Γκουντ και στη συνέχεια του Άλεξ Πρέτι, που κινηματογραφήθηκαν από αυτούς τους ίδιους τους άνδρες της αμερικανικής Εθνοφρουράς, κλιμάκωσαν την αγανάκτηση κατά των μεθόδων της κυβέρνησης», μεταδίδει από τη Νέα Υόρκη ο Μπαστιάν Μπουσό, ανταποκριτής της γαλλικής οικονομικής εφημερίδας «Les Echos».

Ομολογία αποτυχίας

«Χάρη στις προσπάθειές μας, η Μινεσότα είναι πλέον λιγότερο παράδεισος για τους εγκληματίες», πανηγύρισε ο Τομ Χόμαν. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Αλλά δεν ήταν όλοι μετανάστες παράνομοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξάλλου ούτε μετανάστες ούτε παράνομοι ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι που πυροβολήθηκαν εν ψυχρώ, όντες άοπλοι – ο Πρέτι είχε παραδώσει στους άνδρες της ICE το όπλο που νομίμως έφερε.

«Η ICE έριξε ένα πλατύ δίχτυ συλλαμβάνοντας τόσο διαδηλωτές όσο και παρατηρητές. Έφτασαν στο σημείο να συλλάβουν Αμερικανούς πολίτες ως εσωτερικούς τρομοκράτες», μεταδίδει ο ανταποκριτής της «Les Echos», εκτιμώντας ότι «η ανακοίνωση του τέλους της επιχείρησης ακούγεται σαν παραδοχή αποτυχίας, παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Τομ Χόμαν».

Αναδίπλωση αλλά όχι παντού

«Ο πρόεδρος Τραμπ είχε παραχωρήσει πλήρη ελευθερία κινήσεων στην υπουργό Εσωτερικών Κρίστι Νόεμ και στον σύμβουλό του Στίβεν Μίλερ, γνωνστό υποστηρικτή εξαιρετικά αυστηρών πολιτικών μετανάστευσης, ανεξάρτητα από το αν επρόκειτο για νόμιμους ή παράνομους μετανάστες. Η στρατηγική του προέδρου άλλαξε μπροστά στην δημόσια κατακραυγή μετά τους άδικους των δύο πολιτών. Και ενώ η μετανάστευση ήταν μια από τις βασικές πολιτικές του Τραμπ, η πλειονότητα των Αμερικανών υποστηρίζει πλέον τον τερματισμό των δράσεων της ICE και τις λεγόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του προέδρου», μεταδίδει από τη Νέα Υόρκη ο Μπαστιάν Μπουσό.

Η λαϊκή κατακραυγή για την άγρια συμπεριφορά των ανδρών της ICE και της CBP «ανάγκασαν την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει δίχως φανφάρες τα ομοσπονδιακά στρατεύματα της Εθνοφρουράς που εξακολουθούσαν να περιπολούν και να ενεργούν στο Λος Άντζελες, στο Πόρτλαντ και στο Σικάγο», εξηγεί ο Γάλλος ανταποκριτής.

Ιστότοπος του αμερικανικού Στρατού διευκρίνιζε ότι όλα τα στρατεύματα που αναπτύχθηκαν σε αυτές τις πόλεις είχαν επιστρέψει στις βάσεις τους. Ωστόσο, περισσότερα από 2.500 άνδρες και γυναίκες της Εθνοφρουράς παραμένουν στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, ενώ άλλοι βρίσκονται στο Μέμφις και τη Νέα Ορλεάνη, αλλά τελούν υπό τη διοίκηση των Ρεπουμπλικανών κυβερνητών των Πολιτειών αυτών.

Οικονομικό και πολιτικό το κόστος

«Το τέλος της ανάπτυξης ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη θα πρέπει να επιτρέψει στην περιοχή να προχωρήσει. Η έντονη παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων είχε καταπνίξει την οικονομική δραστηριότητα στην πόλη των 430.000 κατοίκων, προκαλώντας στις τοπικές επιχειρήσεις απώλειες που εκτιμώνται σε 100 εκατ. δολάρια», σημειώνει ο ανταποκριτής της «Les Echos».

Σύμφωνα με εκτίμηση της (προοδευτικών αντιλήψεων) δεξαμενής σκέψης NorthStar Policy Action, η αντιμεταναστευτική επιχείρηση των δύο Υπηρεσιών Τελωνείων, Μετανάστευσης και Προστασίας των Συνόρων κόστιζε κατά την πλήρη ανάπτυξή της στους Αμερικανούς φορολογούμενους περίπου 18 εκατ. δολάρια την εβδομάδα.

Βάσει κυβερνητικών στοιχείων, οι συμβάσεις της ICE υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 3,7 δισ. δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2025 από 1,5 δισ. δολάρια που ήταν το πρώτο εξάμηνο. Όσο για τις δαπάνες της CBP προς ιδιώτες, επταπλασιάστηκαν το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς που πέρασε συγκριτικά με το πρώτο.

Το κόστος όμως της αντιμεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ είναι και πολιτικό – κι αυτό το πληρώνει δημοσκοπικά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κινδυνεύει να το πληρώσει εκλογικά και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς φθινοπώρου.

Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε τον Ιανουάριο το Ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Pew Research Center, μόλις το 27% των Αμερικανών πολιτών δηλώνει ότι στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ σε «όλα ή στα περισσότερα» από τα σχέδια και τις πολιτικές του, ενώ το 52% απαντά ότι υποστηρίζει «λίγα ή κανένα».

Πηγή: ΟΤ

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

