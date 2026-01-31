Γαλλία: Βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για τη σύμβαση τεχνολογικής εταιρείας με σκοπό την παροχή βοήθειας στην ICE στις ΗΠΑ

Βουλευτές στην Γαλλία ζήτησαν εξηγήσεις από την κυβέρνηση, μετά την υπογραφή συμβολαίου πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας, με σκοπό να βοηθήσει την αμερικανική υπηρεσία ICE να εντοπίσει και να απελάσει μετανάστες.

Η αποκάλυψη ότι μια θυγατρική της Capgemini, μιας πολυεθνικής εταιρείας ψηφιακών υπηρεσιών που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού, είχε συμφωνήσει να παρέχει υπηρεσίες «skip tracing» – μια τεχνική για τον εντοπισμό συγκεκριμένων ατόμων – με μεγάλα μπόνους σε περίπτωση επιτυχίας, προκάλεσε οργή στην Γαλλία.

Υπουργοί και βουλευτές ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια σε συμβάσεις που ενδέχεται να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ICE αντιμετωπίζει έντονη αντίδραση μετά την δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορές της στη Μινεάπολη αυτό το μήνα.

Η Capgemini παραδέχτηκε ότι η αμερικανική θυγατρική της, Capgemini Group Solutions (CGS), είχε υπογράψει σύμβαση με την ICE τον Δεκέμβριο, αλλά δήλωσε πως δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Οι αποκαλύψεις και η οργή των Γάλλων υπουργών και βουλευτών

Ο ιστότοπος Observatoire des Multinationales, ένας οργανισμός παρακολούθησης εταιρειών, αποκάλυψε ότι η CGS είχε συνάψει συμφωνία ύψους 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων με το γραφείο Detention Compliance and Removals της ICE για «υπηρεσίες έρευνας και ελέγχου προσωπικού ιστορικού». Το έγγραφο αναφέρει ότι η CGS θα παρέχει «υπηρεσίες εντοπισμού για επιχειρήσεις επιβολής και απομάκρυνσης», με μπόνους έως 365 εκατομμύρια δολάρια για την επιτυχή ταυτοποίηση και τον εντοπισμό αλλοδαπών.

Η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, τόνισε ότι «οι συμβάσεις των γαλλικών ομίλων αξίζουν προσεκτική εξέταση», προσθέτοντας πως «ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα ζήτημα».

Ο Hadrien Clouet, βουλευτής του αριστερού κόμματος La France Insoumise, υπογράμμισε πως «είναι καιρός η Γαλλία να αναλάβει τις ευθύνες της. Γαλλικές ιδιωτικές εταιρείες συνεργάζονται με την ICE. Δεν το δεχόμαστε αυτό».

Ο υπουργός Οικονομίας, Roland Lescure, δήλωσε στην γαλλική Εθνοσυνέλευση ότι είχε παροτρύνει την Capgemini να «ρίξει φως με απόλυτη διαφάνεια στις δραστηριότητές της… και να αμφισβητήσει σίγουρα τη φύση αυτών των δραστηριοτήτων».