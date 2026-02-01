newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
ΗΠΑ: Ελεύθερος ο μικρός Λίαμ που συνελήφθη από την ICE – Ανησυχία για την υγεία του
Κόσμος 01 Φεβρουαρίου 2026, 21:42

ΗΠΑ: Ελεύθερος ο μικρός Λίαμ που συνελήφθη από την ICE – Ανησυχία για την υγεία του

Ο μικρός Λίαμ, το 5χρονο αγόρι που είχε συλλάβει η αστυνομία μετανάστευσης, επέστρεψε σπίτι του στη Μινεάπολη μετά από περισσότερο από μια εβδομάδα κράτησης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Λίαμ Κονέχο Ράμος, το 5χρονο αγόρι που συνελήφθη πριν από περίπου δέκα ημέρες από πράκτορες της ομοσπονδίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, επέστρεψε σήμερα σπίτι του, γνωστοποίησε σήμερα ένας βουλευτής.

Η σύλληψη του αγοριού σε έφοδο στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα, πυροδότησε αγανακτισμένες αντιδράσεις στη χώρα κι όχι μόνο, ειδικά αφού είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφικά στιγμιότυπα που το απαθανάτιζαν, σκυθρωπό, φορώντας στο κεφάλι μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού και σάκα στην πλάτη, με μαυροφορεμένο πράκτορα στο φόντο.

Χθες, δικαστής στο Τέξας αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος ο μικρός, μαζί με τον πατέρα του.

«Ο Λίαμ είναι τώρα σπίτι, μαζί με το σκούφο και το σακίδιό του», έγραψε ο Χοακίν Κάστρο, Δημοκρατικός βουλευτής από το Τέξας, σε ανάρτηση στο X, μαζί με μια φωτογραφία του μικρού αγοριού να φορά το μπλε σκούφο του.

Στην χθεσινή του απόφαση ο δικαστής χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα: «η υπόθεση αυτή έχει τη γένεσή της στη λαθεμένη από τη σύλληψή της κι εφαρμοζόμενη με τρόπο που δείχνει ανικανότητα επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτυγχάνονται ημερήσιες ποσοστώσεις απελάσεων», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει τον σωματικό ή ψυχικό «τραυματισμό παιδιών».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), το παιδί συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στο στόχαστρο τον πατέρα του.

Η ICE βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρή κριτική για τις μεθόδους της, οι οποίες θεωρούνται βάναυσες, και λόγω των θανάτων δύο διαδηλωτών που πυροβολήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι το αγόρι είχε τεθεί υπό κράτηση από την ICE αφού ο πατέρας του, τον οποίο ο Βανς παρουσίασε ως παράτυπο μετανάστη, τράπηκε σε φυγή για να μη συλληφθεί από τους πράκτορες.

Πατέρας και γιος αφέθηκαν ελεύθεροι χθες Σάββατο από ένα κέντρο κράτησης οικογενειών μεταναστών στο Τέξας και επέστρεψαν στη Μινεσότα σήμερα το πρωί από τον Κάστρο, δήλωσε ο βουλευτής. «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι όλες οι οικογένειες, όλα τα παιδιά, να επιστρέψουν σπίτι τους», είπε.

Άρρωστος και θλιμμένος

Το 5χρονο παιδί φέρεται να μην αισθάνεται καλά από τότε που τέθηκε υπό κράτηση.

Η Zena Stenvik, υπεύθυνη της σχολικής περιφέρειας Columbia Heights Public Schools, δήλωσε στη Huffington Post ότι μίλησε με τη μητέρα του Liam, την Erika Ramos, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, και ήταν ξεκάθαρο πως ήταν «απίστευτα αναστατωμένη» για την κατάσταση.

«Δυστυχώς, η υγεία του Λίαμ δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή», είπε η Stenvik στο μέσο. «Είναι άρρωστος. Μου έχουν πει ότι έχει πυρετό. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ, πάρα πολύ ανήσυχη για την κατάστασή του μέσα σε αυτή την εγκατάσταση», αναφερόμενη στο South Texas Family Residential Center στο Dilley του Τέξας, όπου κρατούνται ο πατέρας και ο γιος.

World
Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Τα αποθέματα στην Ευρώπη πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

Φυσικό αέριο: Τα αποθέματα στην Ευρώπη πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν
Κόσμος 01.02.26

Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επρόκειτο να γίνουν Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, αλλα αναβλήθηκαν λόγω της κρίσης ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι η συνάντηση θα γίνει 4-5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου

Η εταιρεία DTEK -ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία- ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης

Σύνταξη
Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE
Τι λένε οι γιατροί 01.02.26

Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE

Το υγειονομικό προσωπικό καταγγέλλει παρεμβάσεις στο έργο του, ενώ απορρίπτει τις εξηγήσεις για τα τραύματα που προκάλεσαν αιμορραγία. Πράκτορες της ICE τον κρατήσουν σιδεροδέσμιο στο νοσοκομειακό κρεβάτι.

Σύνταξη
Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Απομόνωση 01.02.26

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε

Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
Τουρκία: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα
Κόσμος 01.02.26

Tραγωδία στην Αττάλεια: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Σύνταξη
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
«Μην είστε σίγουροι» 01.02.26

«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο
Κόσμος 01.02.26

Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια
Κόσμος 01.02.26

Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρούς περιορισμούς ενώ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Κόσμος 01.02.26

«Ντροπή σου»: Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη για τα αδικοχαμένα παιδιά του – Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Νίκη αφιερωμένη στα αδικοχαμένα «παιδιά του» ο ΠΑΟΚ - Συγκλονιστικές στιγμές (4-1)

Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα, καθώς ο ΠΑΟΚ τίμησε τους οπαδούς του που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο δυστύχημα της Τιμισοάρα. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο δικέφαλος νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές
Θρίλερ 01.02.26

Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο - Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν

Σύνταξη
Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά
Σήμερα 01.02.26

Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά

Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος
Ελλάδα 01.02.26

Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» δήλωσε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν
Κόσμος 01.02.26

Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επρόκειτο να γίνουν Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, αλλα αναβλήθηκαν λόγω της κρίσης ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι η συνάντηση θα γίνει 4-5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της
Σύμβολικές χειρονομίες; 01.02.26

Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της

Η απαίτηση για επιστροφή των πολύτιμων ακτικειμένων από την Γαλλία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με χώρες όπως η Αλγερία, το Μάλι και το Μπενίν να ζητούν πίσω τα έργα που τους ανήκουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου

Η εταιρεία DTEK -ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία- ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε με πέναλτι το νικητήριο γκολ (3-2) της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και είναι το 22ο σε 22 αγωνιστικές, κάτι που είχαν πετύχει και οι Μέσι, Ρονάλντο

Βάιος Μπαλάφας
Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες
Πρόγνωση για Δευτέρα 01.02.26

Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Σημαντικά ήταν τα προβλήματα για τη Λάρισα, τη Μεσσηνία, αλλά και για τα νησιά Σάμο και Σαντορίνη, εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Χρήση χιονοαλυσίδων απαιτείται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το δυστύχημα στη «Βιολάντα»
Αντίδραση 01.02.26

Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το δυστύχημα στη «Βιολάντα»

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στις 3 Φεβρουαρίου, στο υπουργείο Εργασίας, ενώ συλλαλητήριο για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 19:00

Σύνταξη
Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»
Συσπείρωση 01.02.26

Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»

Αν και οι κριτικές το έχουν χλευάσει το ντοκιμαντέρ Μelania δείχνει τα δόντια του στο box office και διαψεύδει τους πάντες με τη Μελάνια Τραμπ να αναδεικνύεται σε αναπάντεχο φαινόμενο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απίστευτο κι όμως αληθινό
On Field 01.02.26

Απίστευτο κι όμως αληθινό

Τι αποκαλύπτει η στατιστική για την κατοχή μπάλας στις νίκες της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Οι νέοι έκαναν τη διαφορά στη Λεωφόρο
Super League 01.02.26

Οι νέοι έκαναν τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό

Αντίνο-Κοντούρης έδωσαν ταχύτητα στον Παναθηναϊκό, Τεττέη, Σβιντέρσκι και Ταμπόρδα σκόραρε και έφεραν το 3-0 κατά της Κηφισιάς. Αποβλήθηκε ο Πετκόφ στο δεύτερο ημίχρονο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία
Τέσσερα χρόνια μετά 01.02.26

Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισήμανε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνδέεται με τον φόβο, τη βία, την απώλεια. Δεν είναι πεδίο μίσους, ούτε επίδειξης δύναμης».

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων
Χιόνι και βροχές 01.02.26

Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κεντρική Μακεδονία. Αλυσίδες χρειάζονται σε αρκετά σημεία λόγω χιονόπτωσης, ενώ έχουν πλημμυρίσει και πολλοί δρόμοι.

Σύνταξη
