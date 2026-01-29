Ειρηνική διαδήλωση στην πολιτεία Τέξας με αίτημα την απελευθέρωση του μικρού Λίαμ Κονέχο Ράμος, 5 ετών, που συνελήφθη στη Μινεάπολη την 20ή Ιανουαρίου από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), διαλύθηκε χθες Τετάρτη με δακρυγόνα από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Περίπου εκατό άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά σε κέντρο κράτησης μεταναστών και συγγενών τους στην Ντίλι, όπου ο μικρός από τον Ισημερινό – η σύλληψη του οποίου πυροδότησε οργή, εντός κι εκτός των συνόρων των ΗΠΑ – μετήχθη μαζί με τον πατέρα του.

Διαδηλωτές κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «η ICE τρομοκρατεί και ποινικοποιεί παιδιά», «καταργήστε την ICE» και άλλα που κατηγορούσαν την υπηρεσία για «ναζιστικές» μεθόδους.

Αφού αρχικά διέταξαν το μικρό πλήθος να αποσυρθεί, αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών εκτόξευσαν δακρυγόνα και προσήγαγαν τουλάχιστον δυο διαδηλωτές, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Διαδηλωτές υπέστησαν ερεθισμούς στα μάτια και παρουσίασαν επίμονο βήχα, ενώ εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε επίσης δυσφορία από τα χημικά.

«Ο κόσμος φοβάται», δήλωσε στο AFP ο Τζέιμς Καστίγιο, 18χρονος φοιτητής στο Χιούστον, μεγαλούπολη του Τέξας, παραδοσιακό οχυρό των δημοκρατικών. «Ξέρω κόσμο που συνελήφθη», συνέχισε, «είναι αμερικανοί πολίτες», πλην όμως «υφίστανται διωγμό», είπε ο νεαρός που κράταγε πλακάτ με το οποίο απαιτούσε να φύγει η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη σύλληψη του Λίαμ έκανε τον γύρο του κόσμου. Εικονίζει το αγοράκι, σκυθρωπό, εμφανώς τρομοκρατημένο, φορώντας μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού και σάκα πλάτης, καθώς τον έχει συλλάβει πράκτορας ντυμένος στα μαύρα.

Ο Χοακίν Κάστρο, δημοκρατικός βουλευτής που αντιπροσωπεύει το Τέξας, επισκέφθηκε χθες το παιδί και τον πατέρα του, τον Αντριάν Κονέχο Άριας, στο κέντρο κράτησης.

«Ο πατέρας του λέει ότι δεν είναι πλέον ο ίδιος, κοιμάται πολύ επειδή είναι λυπημένος κι αποκαρδιωμένος», ανέφερε ο Κάστρο σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι η οικογένεια βρίσκεται στις ΗΠΑ νόμιμα και ότι τόσο ο πατέρας όσο κι ο γιος θα πρέπει να απελευθερωθούν.

«Δεν υπάρχουν εγκληματίες στο Ντίλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως σκοπός είναι να συλληφθούν ξένοι εγκληματίες που βρίσκονται στη χώρα παράνομα–αυτή είναι η φρασεολογία που χρησιμοποιεί. Δεν υπάρχει ούτε ένας εγκληματίας» στο κέντρο κράτησης οικογενειών, επέμεινε ο βουλευτής.

Η αμερικανική δικαιοσύνη εμπόδισε μέχρι νεοτέρας την απέλαση του μικρού και του πατέρα του καθώς και τη μεταγωγή τους από το κέντρο κράτησης στο Ντίλι.

Ζώντας με τον φόβο

Οι διαδηλωτές στο Ντίλι ζήτησαν να απελευθερωθούν επίσης άλλες οικογένειες που κρατούνται στο κέντρο.

Ανάμεσά τους ήταν άνθρωποι με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, που τόνισαν ότι πλέον ζουν με τον φόβο πως θα τους σταματήσουν στον δρόμο και θα τους συλλάβουν εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους ή των χαρακτηριστικών τους.

Οι αρχές διαψεύδουν πως προχωρούν σε συλλήψεις με κριτήριο τα φυλετικά χαρακτηριστικά.

«Έχω την εντύπωση ότι οι πράξεις τους μιλούν από μόνες τους, οι άνθρωποι που βάζουν στο στόχαστρο απλούστατα δεν έχουν καμία σχέση με όσα λένε», έκρινε ο Σίλβερ, 27χρονος διαδηλωτής που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του.

Η δημοκρατική βουλεύτρια Κριστίνα Μοράλες, παρούσα στη διαδήλωση, αξίωσε επίσης την καθαίρεση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Νόεμ, που έχει επιφορτιστεί με την εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ.

«Θέλουμε να κινηθεί διαδικασία καθαίρεσης της Κρίστι Νόεμ. Θέλουμε η αμερικανική Γερουσία να σταματήσει να χρηματοδοτεί την ICE (…) Σκοτώνει κόσμο και δεν το ανεχόμαστε», πρόσθεσε η πολιτικός.

Στη Μινεάπολη δυο 37χρονοι διαδηλωτές, ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ, σκοτώθηκαν από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι θάνατοί τους προκάλεσε κύμα αγανάκτησης σε όλη τη χώρα, ωθώντας τον πρόεδρο Τραμπ να υποσχεθεί «αποκλιμάκωση», προτού σκληρύνει ξανά τον τόνο.