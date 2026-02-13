Live: Δεύτερη μέρα συζήτησης για τις ΣΣΕ στη Βουλή – Το βράδυ η ονομαστική ψηφοφορία

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και των άρθρων μετά το σχετικό αίτημα που κατέθεσε το ΚΚΕ.

Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου τοποθετήθηκαν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και 35 από τους 67 συνολικά βουλευτές που έχουν εγγραφεί.

Η συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή κινήθηκε σε υψηλούς τόνους με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν επαναφέρει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αλλά επικυρώνει την κατάργησή τους.

Η στάση της αντιπολίτευσης

Οι πολιτικοί αρχηγοί πήραν τον λόγο με το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά να λένε ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής αλλά θα δώσει θετική ψήφο σε άρθρα που ενσωματώνουν τις θέσεις του κόμματος για τα εργασιακά.

Η συζήτηση αλλά και η αντιπαράθεση στην Ολομέλεια κινήθηκε γύρω από την υπόθεση που ερευνάται από τη δικαιοσύνη για τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων στην οποία εμπλέκεται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, αλλά και στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η κοινωνική συμφωνία που έχει υπογράψει με τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΣΣΕ θα έπρεπε να αποσυρθεί. Επιπλέον τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν τους υπουργούς της κυβέρνησης για εμπλοκή στην υπόθεση διασπάθισης δημόσιου χρήματος ζητώντας εξηγήσεις από την υπουργό Εργασίας για τις αποκαλύψεις σε σχέση με τον ρόλο της κ. Στρατινάκη και την ανάθεση των προγραμμάτων κατάρτισης σε ιδιωτικές εταιρείες που σχετίζονταν μαζί της.

Ακόμα οι τόνοι ανέβηκαν σε σχέση με το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα αφενός για την έλλειψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της κυβέρνησης να λάβει μέτρα για την αποφυγή τέτοιων δυστυχημάτων και αφετέρου για τη θέσπιση αντεργατικών νόμων που διευκολύνουν τα ατυχήματα στους χώρους εργασίας.