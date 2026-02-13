newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.02.2026 | 14:38
Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας
Πολιτική Γραμματεία 13 Φεβρουαρίου 2026, 16:03

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα' θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Spotlight

«Οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες που προηγήθηκαν του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα», δήλωσε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος.

Και τόνισε πως «όσο η Τουρκία επιμένει στις αναθεωρητικές θέσεις και τις παράνομες διεκδικήσεις της, σε αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ακόμη και στην απειλή πολέμου εις βάρος της Ελλάδας, τα περιθώρια για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θα παραμένουν ισχνά».

Ο κ. Μάντζος προσέθεσε, άλλωστε, πως «όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX ‘αορίστου διαρκείας’ σε μεγάλη έκταση του Αιγαίου ή την επανάληψη των αναφορών σε ‘τουρκική μειονότητα’ παρά τη Συνθήκη της Λωζάννης, θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων.

«Η χώρα μας οφείλει πάντα να βλέπει τον χάρτη από ψηλά»

«Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας οφείλει να συνεχιστεί, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς», υπογράμμισε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η χώρα μας οφείλει πάντα να βλέπει τον χάρτη από ψηλά. Με έγκαιρη πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως τον ρόλο της Τουρκίας, σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, από την Αίγυπτο ως τη Συρία και τις περιοχές των Κούρδων».

Καταλήγοντας, επισήμανε πως «σε έναν κόσμο ολοένα και πιο αβέβαιο, η συναντίληψη στην εθνική υψηλή στρατηγική είναι αναγκαία. Όχι εφήμερα αλλά σταθερά. Με πυλώνες την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, την ενίσχυση διατήρηση διεθνών συμμαχιών και τη μεγιστοποίηση του ρόλου της χώρας μας εντός των διεθνών οργανισμών. Μια πραγματική, ενεργητική πολιτική αρχών, ασφαλής οδηγός πλεύσης σε ταραγμένα νερά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Sell off με βουτιά 2,8%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Sell off με βουτιά 2,8%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Economy
Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα
«Γελοιοποιείται» 13.02.26

Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα

Λάβρος κατά του Γιάννη Στουρνάρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας «που έχει πρωταγωνιστήσει στη δολοφονία χαρακτήρων και στη διάχυση του πιο ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Μιλά για ευθεία ομολογία ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του, κατηγορία που πρόσαψε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης

Πανηγυρίζοντας για επιτυχίες της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει να πει ότι το σύνθημα είναι «Νομιμότητα Παντού». Διαρκής δέσμευση, λέει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης... των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «υπόθεσης Παναγόπουλου»

Σύνταξη
Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη
Βουλή 13.02.26

Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου» - τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Όσον αφορά τη κινητοποίηση των αγροτών ανέφερε πως «σήμερα θα είμαστε στο Σύνταγμα με τους αγρότες»

Σύνταξη
Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις
Στη Βουλή 13.02.26

Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ: Θυμήθηκε τον Τζοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις - Ένταση με Μάντζο

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ να εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ανασύροντας σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990 την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις με τα κέντρα κατάρτισης ανέργων

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»

Με πρωτόγνωρα δηκτική γλώσσα απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στα όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας» προσχωρώντας, όπως λέει ο Τσίπρας, στο «κύκλωμα της προπαγανδιστικής αθλιότητας». Ασκώντας φαρμακερή κριτική στη στάση που κράτησε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας καταλήγει με την ευχή ο Μητσοτάκης να ανταμείψει τον κ. Στουρνάρα για τις υπηρεσίες του.

Σύνταξη
Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση

Να παρουσιάσει ένα success story για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα επιχειρεί η κυβέρνηση, μην κρύβοντας την πίεση που αισθάνεται για την κριτική που δέχεται (και) μέσα από τη «γαλάζια» παράταξη, η οποία εντείνεται.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος

Ο επικεφαλής της ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης αναφέρθηκε στους λόγους που συμπορεύεται με τον πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας πως «έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και το γνωστικό του πεδίο»

Σύνταξη
Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»
«Ηρωική πορεία» 13.02.26

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής και χαιρετισμό θα απευθύνει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ την περίοδο 1972 - 1979, Δημήτρης Γόντικας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη
ΣΥΡΙΖΑ 13.02.26

Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όσους συνεργάστηκαν και αγωνίστηκαν μαζί του», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος
Πολιτική 13.02.26

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για όσα του καταμαρτυρούν. Οι απαντήσεις δεν κάλυψαν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί μετά τις αποκαλύψεις, ενώ ο κ. Παναγόπουλος ουδέποτε απάντησε πειστικά τις κατηγορίες περί ξεπλύματος των χρημάτων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει
Νέα Αριστερά 13.02.26

Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει

«Ένας ξεχωριστός νέος άνθρωπος με οργανωτικές ικανότητες και πολιτική διορατικότητα που συνέδεσε τη ζωή του με το μεγάλο πληθυντικό κόμμα της Αριστεράς, την ΕΔΑ, και τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας

Για πρώτη φορά η προεδρία μοίρασε επιλεγμένα ένα non paper (άτυπη ενημέρωση) για τα όσα συζητήθηκαν στη μιάμισης ώρας συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή
Κόσμος 13.02.26

Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για μέσα που θα εξασφαλίσουν στην Ευρώπη κοινή πυρηνική αποτροπή. Ο Μερτς τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να μείνει μόνη της.

Σύνταξη
Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα
«Γελοιοποιείται» 13.02.26

Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα

Λάβρος κατά του Γιάννη Στουρνάρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας «που έχει πρωταγωνιστήσει στη δολοφονία χαρακτήρων και στη διάχυση του πιο ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Μιλά για ευθεία ομολογία ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του, κατηγορία που πρόσαψε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»

Σύνταξη
«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ
Jet2 13.02.26

«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες
The Economist 13.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνομιλούσε με πρόσωπα εξέχοντα στις ΗΠΑ και τον κόσμο. Είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο «γνωριμιών» και συναλλαγών. Αλλά τα αρχεία ίσως κρύβουν πιο πολλά από όσα αποκαλύπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0
«Τελειώσαμε» 13.02.26

«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκηνοθετήσει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ με τρομακτικό ρεαλισμό, η κινηματογραφική βιομηχανία συνειδητοποιεί πως το μέλλον της ίσως κρίνεται πλέον σε κινεζικούς διακομιστές καθώς το Seedance επελαύνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13.02.26

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

Βάιος Μπαλάφας
ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 13.02.26

ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ

Η μεταφορά τους από στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησε έπειτα από μια ταχεία επίθεση δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)

Σύνταξη
Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση
Κόσμος 13.02.26

Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση

Η Βρετανία υποστήριξε ότι οι κλιμακούμενες δράσεις της οργάνωσης ισοδυναμούσαν με τρομοκρατία, επικαλούμενη μια έφοδο το 2024 σε εργοστάσιο της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας του Ισραήλ

Σύνταξη
H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος
Υγεία 13.02.26

H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος

Η γυμναστική προσφέρει συγκρίσιμα ή και ανώτερα οφέλη σε σχέση με τα φάρμακα για την κατάθλιψη και το άγχος. Τα ομαδικά προγράμματα και οι προσωπικοί γυμναστές μεγιστοποιούν την επίδραση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο