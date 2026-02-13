BHMAGAZINO: Οι κυρίαρχοι του πάγου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με το BHMAGAZINO και ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στο καλλιτεχνικό πατινάζ.
Το περιοδικό BHMAGAZINO που κυκλοφορεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπως πάντα με το ΒΗΜΑ της Κυριακής παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και εξελίσσονται στο Μιλάνο και την Cortina d’ Ampezzo, εστιάζοντας όμως στο καλλιτεχνικό πατινάζ.
Οι κορυφαίοι του θεαματικού αυτού σπορ, οι κυρίαρχοι αθλητές όπως ο Ιλια Μαλίνιν που έκανε θριαμβευτικές εμφανίσεις, η αιθέρια Αμπερ Γκλέν και ο Γκιγιόμ Σιζερόν που έκανε τη μεγάλη επιστροφή μετά τον χωρισμό του από την ελληνικής καταγωγής για χρόνια παρτενέρ του Γκαμπριέλλα Παπαδάκη είναι στις σελίδες του BHMAGAZINO με τα επιτεύγματά τους αλλά και προσωπικά stories.
Στο BHMAGAZINO αυτή την εβδομάδα μπορείτε να διαβάσετε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα για το περιβάλλον, τα βιβλία, την επιχειρηματικότητα, τις εικαστικές τέχνες, να κάνετε ταξίδια, να διαβάσετε αποκλειστικές συνεντεύξεις.
