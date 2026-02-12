ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Η έκδοση The Key Issue, ο 16ος τόμος της σειράς ΒΗΜΑ στην Ιστορία, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

The Key Issue

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Με 256 σελίδες ανάλυσης, έρευνας και τεκμηριωμένης δημοσιογραφίας, το «THE KEY ISSUE» αποτελεί τη νέα ετήσια, μονοθεματική έκδοση του ΒΗΜΑΤΟΣ και φιλοδοξεί να φωτίσει το ζήτημα που καθορίζει τη χρονιά που ξεκίνησε.

Οι αλλαγές που επιφέρει το AI σε κάθε πτυχή της ζωής μας βρίσκονται ακόμη στο πρώτο στάδιο. Το εύρος, η ταχύτητα και –κυρίως– ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσουν τον άνθρωπο και τον πλανήτη τα επόμενα χρόνια, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα. Ερωτήματα που απαιτούν γνώση, ψυχραιμία και ουσιαστική κατανόηση.

Μέσα από αναλύσεις κορυφαίων ακαδημαϊκών, παρεμβάσεις ανθρώπων της αγοράς και εκτενή ρεπορτάζ από τους έγκριτους δημοσιογράφους της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, η ειδική αυτή έκδοση επιχειρεί να καταγράψει, να εξηγήσει και να αποκωδικοποιήσει τη «γλώσσα» της Τεχνητής Νοημοσύνης: τις δυνατότητες, τις προκλήσεις, τα διλήμματα και τις επιπτώσεις της.

ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Εθνικά Δυστυχήματα

Τα «εθνικά δυστυχήματα» έχουν τη δική τους ιστορία. Κάθε ένα ξεχωριστά, ανάλογα με τις συνθήκες και τις συνέπειές του. Όταν όμως ιδωθούν μαζί, συνθέτουν μια ενιαία αφήγηση για την ελληνική κοινωνία της μεταπολεμικής περιόδου. Αυτή ακριβώς τη βαθύτερη, κοινή ιστορία ανιχνεύει ο 16ος τόμος της σειράς ΒΗΜΑ στην Ιστορία: μια μελέτη της κοινωνιολογίας και της ιστορικής εξέλιξης των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών που σημάδεψαν τη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα.

Σεισμοί, ναυάγια, πυρκαγιές, τεχνολογικά δυστυχήματα αντιμετωπίστηκαν –και βιώθηκαν– ως συλλογικά τραύματα. Ονομάστηκαν «εθνικά» γιατί έτσι τα προσέλαβε η κοινωνία τη στιγμή που συνέβησαν και έτσι συνέχισαν να μνημονεύονται για χρόνια. Αφετηρία του τόμου υπήρξε η βαθιά οδύνη που προκάλεσαν οι πρόσφατες τραγωδίες στο Μάτι και τα Τέμπη. Όμως οι συγγραφείς επιστρέφουν και πιο πίσω, αναζητώντας κοινά κοινωνιολογικά μοτίβα, αλλά και τις μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο κοινωνία και πολιτεία αντιμετώπισαν την καταστροφή, την ευθύνη, το πένθος.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή αναδεικνύεται κάτι ουσιώδες: οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές δεν μιλούν μόνο για τις δυνάμεις της φύσης ή τις ανθρώπινες αστοχίες. Μιλούν για εμάς. Για το πώς ήμασταν, πώς αλλάξαμε, τι μάθαμε –ή τι δεν μάθαμε.

Harper’s Bazaar

Στο εξώφυλλο, η Claire Foy. Το ευρύ κοινό να τη λάτρεψε ως βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στη σειρά “The Crown”, ωστόσο η Βρετανίδα ηθοποιός είχε ήδη διανύσει μια δεκαετία σπουδαίων συνεργασιών και απαιτητικών ρόλων. Σήμερα, συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη σεμνότητα και εσωτερικότητα.

Με την άνοιξη προ των πυλών, η μόδα αποκτά έναν νέο, σχεδόν υπαρξιακό χαρακτήρα. Οι συλλογές της σεζόν μοιάζουν να αφήνουν τα ρούχα να «πέφτουν» από το σώμα: χαλαρά layers, σχισμένα υφάσματα, ξεκούμπωτα τζιν. Σε μια περίοδο που το βάρος της πραγματικότητας μοιάζει πιο αισθητό από ποτέ, η ανάγκη για ελευθερία και αυθεντικότητα αποτυπώνεται και στο ντύσιμο.

Οι “προβολείς” στρέφονται και στη Νάντια Κοντογεώργη, η οποία επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου Πορεία με έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της πορείας της, στο «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, συνδιαλέγεται επί σκηνής με 26 διαφορετικές εκφάνσεις του εαυτού της, σε μια εμπειρία που η ίδια χαρακτηρίζει βαθιά αυτογνωσιακή και θεραπευτική. Σε μια εποχή όπου τα social media και το AI διαμορφώνουν έναν νέο, αχαρτογράφητο κόσμο, η παράσταση γίνεται καθρέφτης μιας κοινωνίας που βρίσκεται στο μεταίχμιο μιας τεράστιας αλλαγής. «Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει και το θέατρο», τονίζει η ίδια, επισημαίνοντας τη σημασία της τέχνης ως εργαλείου κατανόησης της μετάβασης.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και εξελίσσονται στο Μιλάνο και την Cortina d’ Ampezzo, εστιάζοντας όμως στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Οι κορυφαίοι του θεαματικού αυτού σπορ, οι κυρίαρχοι αθλητές όπως ο Ιλια Μαλίνιν που έκανε θριαμβευτικές εμφανίσεις, η αιθέρια Αμπερ Γκλέν και ο Γκιγιόμ Σιζερόν που έκανε τη μεγάλη επιστροφή μετά τον χωρισμό του από την ελληνικής καταγωγής για χρόνια παρτενέρ του Γκαμπριέλλα Παπαδάκη είναι στις σελίδες του τεύχους, με τα επιτεύγματά τους αλλά και προσωπικά stories.