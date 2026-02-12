Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 12:30
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 12 Φεβρουαρίου 2026, 12:33

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 15 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με την έκδοση The Key Issue, τον 16ο τόμο της σειράς ΒΗΜΑ στην Ιστορία, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO

Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Spotlight

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές:  Η έκδοση The Key Issue, ο 16ος τόμος της σειράς ΒΗΜΑ στην Ιστορία, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

The Key Issue

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Με 256 σελίδες ανάλυσης, έρευνας και τεκμηριωμένης δημοσιογραφίας, το «THE KEY ISSUE» αποτελεί τη νέα ετήσια, μονοθεματική έκδοση του ΒΗΜΑΤΟΣ και φιλοδοξεί να φωτίσει το ζήτημα που καθορίζει τη χρονιά που ξεκίνησε.

Οι αλλαγές που επιφέρει το AI σε κάθε πτυχή της ζωής μας βρίσκονται ακόμη στο πρώτο στάδιο. Το εύρος, η ταχύτητα και –κυρίως– ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσουν τον άνθρωπο και τον πλανήτη τα επόμενα χρόνια, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα. Ερωτήματα που απαιτούν γνώση, ψυχραιμία και ουσιαστική κατανόηση.

Μέσα από αναλύσεις κορυφαίων ακαδημαϊκών, παρεμβάσεις ανθρώπων της αγοράς και εκτενή ρεπορτάζ από τους έγκριτους δημοσιογράφους της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, η ειδική αυτή έκδοση επιχειρεί να καταγράψει, να εξηγήσει και να αποκωδικοποιήσει τη «γλώσσα» της Τεχνητής Νοημοσύνης: τις δυνατότητες, τις προκλήσεις, τα διλήμματα και τις επιπτώσεις της.

ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Εθνικά Δυστυχήματα

Τα «εθνικά δυστυχήματα» έχουν τη δική τους ιστορία. Κάθε ένα ξεχωριστά, ανάλογα με τις συνθήκες και τις συνέπειές του. Όταν όμως ιδωθούν μαζί, συνθέτουν μια ενιαία αφήγηση για την ελληνική κοινωνία της μεταπολεμικής περιόδου. Αυτή ακριβώς τη βαθύτερη, κοινή ιστορία ανιχνεύει ο 16ος τόμος της σειράς ΒΗΜΑ στην Ιστορία: μια μελέτη της κοινωνιολογίας και της ιστορικής εξέλιξης των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών που σημάδεψαν τη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα.

Σεισμοί, ναυάγια, πυρκαγιές, τεχνολογικά δυστυχήματα αντιμετωπίστηκαν –και βιώθηκαν– ως συλλογικά τραύματα. Ονομάστηκαν «εθνικά» γιατί έτσι τα προσέλαβε η κοινωνία τη στιγμή που συνέβησαν και έτσι συνέχισαν να μνημονεύονται για χρόνια. Αφετηρία του τόμου υπήρξε η βαθιά οδύνη που προκάλεσαν οι πρόσφατες τραγωδίες στο Μάτι και τα Τέμπη. Όμως οι συγγραφείς επιστρέφουν και πιο πίσω, αναζητώντας κοινά κοινωνιολογικά μοτίβα, αλλά και τις μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο κοινωνία και πολιτεία αντιμετώπισαν την καταστροφή, την ευθύνη, το πένθος.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή αναδεικνύεται κάτι ουσιώδες: οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές δεν μιλούν μόνο για τις δυνάμεις της φύσης ή τις ανθρώπινες αστοχίες. Μιλούν για εμάς. Για το πώς ήμασταν, πώς αλλάξαμε, τι μάθαμε –ή τι δεν μάθαμε.

Harper’s Bazaar

Στο εξώφυλλο, η Claire Foy. Το ευρύ κοινό να τη λάτρεψε ως βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στη σειρά “The Crown”, ωστόσο η Βρετανίδα ηθοποιός είχε ήδη διανύσει μια δεκαετία σπουδαίων συνεργασιών και απαιτητικών ρόλων. Σήμερα, συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη σεμνότητα και εσωτερικότητα.

Με την άνοιξη προ των πυλών, η μόδα αποκτά έναν νέο, σχεδόν υπαρξιακό χαρακτήρα. Οι συλλογές της σεζόν μοιάζουν να αφήνουν τα ρούχα να «πέφτουν» από το σώμα: χαλαρά layers, σχισμένα υφάσματα, ξεκούμπωτα τζιν. Σε μια περίοδο που το βάρος της πραγματικότητας μοιάζει πιο αισθητό από ποτέ, η ανάγκη για ελευθερία και αυθεντικότητα αποτυπώνεται και στο ντύσιμο.

Οι “προβολείς” στρέφονται και στη Νάντια Κοντογεώργη, η οποία επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου Πορεία με έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της πορείας της, στο «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, συνδιαλέγεται επί σκηνής με 26 διαφορετικές εκφάνσεις του εαυτού της, σε μια εμπειρία που η ίδια χαρακτηρίζει βαθιά αυτογνωσιακή και θεραπευτική. Σε μια εποχή όπου τα social media και το AI διαμορφώνουν έναν νέο, αχαρτογράφητο κόσμο, η παράσταση γίνεται καθρέφτης μιας κοινωνίας που βρίσκεται στο μεταίχμιο μιας τεράστιας αλλαγής. «Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει και το θέατρο», τονίζει η ίδια, επισημαίνοντας τη σημασία της τέχνης ως εργαλείου κατανόησης της μετάβασης.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και εξελίσσονται στο Μιλάνο και την Cortina d’ Ampezzo, εστιάζοντας όμως στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Οι κορυφαίοι του θεαματικού αυτού σπορ, οι κυρίαρχοι αθλητές όπως ο Ιλια Μαλίνιν που έκανε θριαμβευτικές εμφανίσεις, η αιθέρια Αμπερ Γκλέν και ο Γκιγιόμ Σιζερόν που έκανε τη μεγάλη επιστροφή μετά τον χωρισμό του από την ελληνικής καταγωγής για χρόνια παρτενέρ του Γκαμπριέλλα Παπαδάκη είναι στις σελίδες του τεύχους, με τα επιτεύγματά τους αλλά και προσωπικά stories.

Economy
Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

inWellness
inTown
Media
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος
Media 12.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος

Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος

Σύνταξη
Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στη βάση της και οι οπαδοί της ομάδας την αποθέωσαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά
Αποκλειστικό 12.02.26

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά

Πέντε ταινίες, που έρχονται στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τεκμηρίωσης εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το περιβάλλον και μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο
Περιβάλλον 12.02.26

Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο

Το νότιο ημισφαίριο θερμαίνεται πιο αργά από το βόρειο λόγω της μικρότερης έκτασης της ξηράς. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές.

Σύνταξη
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, για όσα είπε κατά την απολογία του στην ΕΠΟ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 

«Η μόνη σταθερότητα που προσφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η σταθερότητα στα σκάνδαλα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανεβάζοντας τους τόνους στη συζήτηση στη Βουλή για τα εργασιακά

Σύνταξη
Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο
Εβδομάδα Μόδας ΝΥ 12.02.26

Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο

Συνδυάζοντας μεσαιωνικά μεταλλικά στοιχεία με την κομψότητα του Μανχάταν, ο σχεδιαστής παρουσίασε μια συλλογή με ρίζες στην παράδοση, αλλά με μια αίσθηση περιπέτειας. Ο Ralph Lauren ξέφυγε από την clean cut κοσμοθεωρία του αμερικανικού ονείρου περνώντας στην ανάγκη για ελπίδα κι αλλαγή του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
Πολιτική 12.02.26

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Ελλάδα 12.02.26

Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Πολιτική 12.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Ο δικηγόρος Απόστολος Πόντας απαντά στο in για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας, ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε υποθέσεις που αφορούν κατασκοπεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή

Ακόμα και μέσω... Πλεύσης Ελευθερίας επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης να επιδίδεται σε δηλητηριώδεις δηλώσεις σε βάρος του Νίκου Δένδια, τον οποίο προσπαθεί να «κοντύνει» και με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
