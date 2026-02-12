Το Harper’s Bazaar υποδέχεται την άνοιξη – Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Το Harper’s Bazaar Greece υποδέχεται την άνοιξη με ένα τεύχος που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη της προσωπικής αφήγησης, τη σύγχρονη αισθητική και τον βαθιά πολιτικό παλμό της τέχνης. Το τεύχος Μαρτίου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, και φέρνει στο προσκήνιο πρόσωπα και ιδέες που συνομιλούν με την εποχή μας.

Στο εξώφυλλο, η Claire Foy. Το ευρύ κοινό να τη λάτρεψε ως βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στη σειρά “The Crown”, ωστόσο η Βρετανίδα ηθοποιός είχε ήδη διανύσει μια δεκαετία σπουδαίων συνεργασιών και απαιτητικών ρόλων. Σήμερα, συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη σεμνότητα και εσωτερικότητα. Στη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar Greece μιλά για τις εμπειρίες που σημάδεψαν την παιδική της ηλικία, για τα γεγονότα που τη διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα που –όπως όλα δείχνουν– θα συνεχίσουν να μαγεύουν κοινό και κριτικούς.

Με την άνοιξη προ των πυλών, η μόδα αποκτά έναν νέο, σχεδόν υπαρξιακό χαρακτήρα. Οι συλλογές της σεζόν μοιάζουν να αφήνουν τα ρούχα να «πέφτουν» από το σώμα: χαλαρά layers, σχισμένα υφάσματα, ξεκούμπωτα τζιν. Σε μια περίοδο που το βάρος της πραγματικότητας μοιάζει πιο αισθητό από ποτέ, η ανάγκη για ελευθερία και αυθεντικότητα αποτυπώνεται και στο ντύσιμο.

Στο πεδίο της τέχνης, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, με αφορμή το «1984», μιλά για την τέχνη ως πολιτική πράξη και για την ευθύνη του δημιουργού απέναντι στην κοινωνία. Αναφέρεται στην άρνηση της αποχαύνωσης και σε όσα αξίζει να υπερασπιστεί κανείς σήμερα, ώστε αύριο να μπορεί να τα εξηγήσει στο παιδί του.

Οι “προβολείς” στρέφονται και στη Νάντια Κοντογεώργη, η οποία επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου Πορεία με έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της πορείας της, στο «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, συνδιαλέγεται επί σκηνής με 26 διαφορετικές εκφάνσεις του εαυτού της, σε μια εμπειρία που η ίδια χαρακτηρίζει βαθιά αυτογνωσιακή και θεραπευτική. Σε μια εποχή όπου τα social media και το AI διαμορφώνουν έναν νέο, αχαρτογράφητο κόσμο, η παράσταση γίνεται καθρέφτης μιας κοινωνίας που βρίσκεται στο μεταίχμιο μιας τεράστιας αλλαγής. «Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει και το θέατρο», τονίζει η ίδια, επισημαίνοντας τη σημασία της τέχνης ως εργαλείου κατανόησης της μετάβασης.

Το τεύχος Μαρτίου του Harper’s Bazaar Greece είναι μια πρόσκληση να δούμε την ομορφιά, τη μόδα και την τέχνη όχι ως απόδραση, αλλά ως τρόπο κατανόησης και διεκδίκησης του παρόντος. Αυτή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ.