Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Λίγα λεπτά αφότου ο Δρ Μπιλ Χάρφορντ (Τομ Κρουζ) γίνεται μάρτυρας μιας σουρεαλιστικής σκηνής με μασκοφόρους σε ένα πάρτι στο αριστούργημα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Eyes Wide Shut», ο μυστηριώδης Βίκτορ Ζίγκλερ (Σίντνεϊ Πόλακ) του λέει: «Αυτοί δεν ήταν απλοί άνθρωποι. Αν σου έλεγα τα ονόματά τους… όχι, δεν θα σου πω τα ονόματά τους… αλλά αν το έκανα, δεν νομίζω ότι θα κοιμόσουν τόσο καλά τη νύχτα».

Για τους περισσότερους θεατές, είναι μια αβλαβής ατάκα που προσθέτει στον ανησυχητικό τόνο της ταινίας. Αλλά για μια μικρή ομάδα συνωμοσιολόγων, ο Κιούμπρικ προσπαθούσε να προειδοποιήσει τον κόσμο για μια διεφθαρμένη ελίτ.

Και μετά την κυκλοφορία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τριών εκατομμυρίων σελίδων από τα αρχεία Έπσταϊν, που κατονομάζουν ισχυρές προσωπικότητες όπως ο Μπιλ Κλίντον, ο Έλον Μασκ, ο Χάρβεϊ Γουάνστιν και ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτές οι θεωρίες γίνονται όλο και πιο δυνατές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Texas Republican (@texasrepublican.us)

Ψεκασμένες ιστορίες;

«Το Eyes Wide Shut είναι ένα ντοκιμαντέρ. Οι ελίτ είναι μια ομάδα διεφθαρμένων, δολοφονικών ψυχοπαθών» γράφει μια ανάρτηση στο X. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν κρυμμένα σατανικά πεντάλφα στο παρασκήνιο (η ταινία δεν κάνει καμία ρητή αναφορά στον Σατανά).

Μια ιδιαίτερα παράξενη υπόθεση υπονοεί ότι δύο κομπάρσοι που περπατούν πίσω από την πρωταγωνίστρια Νικόλ Κίντμαν σε μια σκηνή είναι «σκιώδεις απεικονίσεις του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ».

Ένα άλλο βίντεο, που έχει πάνω από 500.000 likes στο Instagram, φέρει τη λεζάντα: «Το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης πέθανε τέσσερις ημέρες μετά την κυκλοφορία αυτής της ταινίας δεν μου φαίνεται λογικό».

Στην πραγματικότητα, ο Κιούμπρικ πέθανε από καρδιακή προσβολή τον Μάρτιο του 1999, σε ηλικία 70 ετών, τέσσερις μήνες πριν από την κυκλοφορία της ταινίας Eyes Wide Shut στις ΗΠΑ.

Οι περισσότερες από τις υποτιθέμενες συνδέσεις μεταξύ του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν και της ταινίας Eyes Wide Shut είναι καθαρά αναφορικές. Στα αρχεία του Έπσταϊν, η ταινία αναφέρεται περίπου δώδεκα φορές, κυρίως σε συμπληρωματικά άρθρα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 80s/90s/00s actors/films (@cinemabuff2k15)

«Γνωρίζεις κανένα;»

Η ταινία επικεντρώνεται στο ζευγάρι Μπιλ Χάρφορντ (Κρουζ) και Άλις (Κίντμαν) – οι οποίοι ήταν παντρεμένοι στην πραγματική ζωή εκείνη την εποχή. Αφού μαστουρώσει, η Άλις αποκαλύπτει ότι κάποτε σκέφτηκε να θυσιάσει τον γάμο τους για μια σχέση με έναν αξιωματικό του ναυτικού.

Απογοητευμένος και αναστατωμένος, ο Μπιλ περιπλανιέται στους δρόμους της Νέας Υόρκης, προσπαθώντας να βρει νόημα στο σεξ, την πίστη και την εξουσία μέσα στον γάμο. Στη συνέχεια, ένας παλιός φίλος από το κολέγιο τον προσκαλεί σε ένα μυστηριώδες πάρτι με κοστούμια έξω από την πόλη, όπου γίνεται μάρτυρας τελετουργικών οργίων με τη συμμετοχή μασκοφόρων.

Οι περισσότερες από τις υποτιθέμενες συνδέσεις μεταξύ του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν και της ταινίας Eyes Wide Shut είναι καθαρά αναφορικές. Στα αρχεία του Έπσταϊν, η ταινία αναφέρεται περίπου δώδεκα φορές, κυρίως σε συμπληρωματικά άρθρα.

Η πιο καθαρή αναφορά εμφανίζεται σε μια ανταλλαγή email του 2016 μεταξύ του Έπσταϊν και ενός ατόμου του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί. «Προσπαθώ να βρω πολυτελή πάρτι Eyes Wide Shut – γνωρίζεις κανένα;», γράφει το άτομο. Ο Έπσταϊν δεν απάντησε ποτέ.

Ένα άλλο βίντεο, που έχει πάνω από 500.000 likes στο Instagram, φέρει τη λεζάντα: «Το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης πέθανε τέσσερις ημέρες μετά την κυκλοφορία αυτής της ταινίας δεν μου φαίνεται λογικό»

Ένας ακόμη διάσημος φίλος του Έπσταϊν

Η Αμερικανίδα παρουσιάστρια ειδήσεων Κέιτι Κάουρικ, η οποία επισκέφθηκε την έπαυλη του Έπσταϊν στην Upper East Side για ένα πάρτι τον Δεκέμβριο του 2010, περιέγραψε κάποτε τη βραδιά ως «Eyes Wide Shut με μια διαφορά». Δεν ανέλυσε τις ομοιότητες, αλλά θυμήθηκε «ανατριχιαστικούς πολυελαίους και έργα τέχνης με ανθρώπινα μέλη» μέσα στο σπίτι.

Είπε επίσης ότι όταν τα παλτό τους πάρθηκαν από αρκετές γυναίκες, ο τότε φίλος της σχολίασε πόσο νέες φαινόταν όλες.

Στο πάρτι παρευρέθηκαν αρκετοί διάσημοι, μεταξύ των οποίων ο Άντριου, πρώην πρίγκιπας, η κωμικός Τσέλσι Χάντλερ και ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος.

Συμπτωματικά, ο Γούντι Άλεν –ένας ακόμη διάσημος φίλος του Έπσταϊν που ήταν επίσης παρών– φέρεται να είχε κάποτε θεωρηθεί κατάλληλος για να πρωταγωνιστήσει σε μια παλαιότερη, πιο κωμική εκδοχή του Eyes Wide Shut που σχεδίαζε ο Κιούμπρικ τη δεκαετία του 1970.

Οι συνεργάτες του Κιούμπρικ έσπευσαν να απορρίψουν τις θεωρίες συνωμοσίας που αφορούν την ταινία. «Δεν νομίζω ότι ο Στάνλεϊ έδινε δεκάρα για να προειδοποιήσει τον κόσμο για οτιδήποτε» δήλωσε πέρυσι ο Φρέντερικ Ραφαέλ, συν-σεναριογράφος της ταινίας, στο Vulture.

Στο ίδιο άρθρο, ο Γιαν Χάρλαν, συνεργάτης του Κιούμπρικ στην παραγωγή και κουνιάδος του, είπε: «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλες αυτές οι εικασίες είναι εντελώς παράλογες».

Η ταινία δεν υπονοεί πουθενά ξεκάθαρα ότι η μυστική κοινωνία περιλαμβάνει ανηλίκους

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A Shot (@ashotmagazine)

«Είναι η ταινία μου, δεν μπορείτε να την κόψετε»

Ωστόσο, ορισμένοι θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι 24 λεπτά από το αρχικό υλικό της ταινίας έχουν κοπεί. Βασίζονται σε ένα επεισόδιο του 2024 της εκπομπής The Joe Rogan Experience, στο οποίο ο Ρότζερ Άβαρι, ο βραβευμένος με Όσκαρ συν-σεναριογράφος του Pulp Fiction, υπονόησε ότι η ταινία «επαναμοντάστηκε και τροποποιήθηκε» μετά τον θάνατο του Κιούμπρικ.

Είπε ότι είχε διαβάσει μια εναλλακτική εκδοχή του σεναρίου με φωνή τρίτου προσώπου και μια τελική σκηνή στην οποία η κόρη του Μπιλ και της Άλις «παραδίδεται στην παιδοφιλική σέκτα».

Η ταινία δεν υπονοεί πουθενά ξεκάθαρα ότι η μυστική κοινωνία περιλαμβάνει ανηλίκους. Ο Άβαρι ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε ακούσει από τρίτους ότι ο Κιούμπρικ είχε φωνάξει στους διευθυντές του στούντιο λίγο πριν από το θάνατό του: «Είναι η ταινία μου, δεν μπορείτε να την κόψετε».

Όμως, όλες οι αναφορές υποδηλώνουν ότι η ταινία που κυκλοφόρησε ήταν η τελική έκδοση του Κιούμπρικ, η οποία είχε προβληθεί στον Κρουζ, την Κίντμαν και σε μια χούφτα στελέχη της Warner Bros λίγες μέρες πριν από το θάνατο του σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κρουζ δήλωσε ότι όποιος επιχειρούσε να αλλάξει την έκδοση θα έπρεπε να λογοδοτήσει σε αυτόν. Σύμφωνα με τον Γιαν Χάρλαν, οι σκηνές οργίου μετριάστηκαν με τη χρήση CGI, προκειμένου να τηρηθεί η συμβατική υποχρέωση της Warner Bros να λάβει η ταινία την αξιολόγηση R*.

(*Μια ταινία με βαθμολογία R είναι μια ταινία που έχει περιοριστεί από την Motion Picture Association (MPA) επειδή περιέχει υλικό για ενήλικες, όπως έντονη βία, χυδαία γλώσσα, γυμνό ή κατάχρηση ναρκωτικών, καθιστώντας την γενικά ακατάλληλη για θεατές κάτω των 17 ετών. Τα παιδιά κάτω των 17 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή ενήλικα κηδεμόνα).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη New York Magazine (@nymag)

Γιατί λοιπόν ο Κιούμπρικ;

Υπάρχει, όντως, ένα υποτιθέμενο παλαιότερο σενάριο στο διαδίκτυο, αλλά δεν επεκτείνεται σημαντικά στο στοιχείο της σεξουαλικής λατρείας της ιστορίας. Αν μη τι άλλο, η τελική έκδοση είναι πιο ξεκάθαρη από οτιδήποτε περιέχεται σε αυτό το προσχέδιο.

Επιπλέον, αντί να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία βασίστηκε στο μυθιστόρημα Dream Story του Άρτουρ Σνίτσλερ από το 1926. Εκτός από το σκηνικό και μερικές μικρές αλλαγές, το Eyes Wide Shut είναι μια πιστή προσαρμογή του έργου του Σνίτσλερ.

Ο Κιούμπρικ, ωστόσο, δεν είναι άγνωστος στις υπερβολικές ερμηνείες των ταινιών του. Ένα ολόκληρο ντοκιμαντέρ, το Room 237, επικεντρώνεται στις λογικές και τις παράξενες θεωρίες που περιβάλλουν την κλασική ταινία τρόμου του 1980, Η Λάμψη, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι χρησιμεύει ως μεταφορά για το Ολοκαύτωμα ή την πολιτιστική αφομοίωση των αυτόχθονων Αμερικανών.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την κυκλοφορία του 2001: A Space Odyssey (1968), το όνομά του άρχισε να κυκλοφορεί σε θεωρίες συνωμοσίας που υποδηλώνουν ότι συμμετείχε στη σκηνοθεσία της προσγείωσης στο φεγγάρι.

Γιατί λοιπόν ο Κιούμπρικ; Σε αντίθεση με πολλούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ζούσε εκτός των ΗΠΑ και είχε αποκτήσει τη φήμη του ερημίτη, γεγονός που ενίσχυε τη μυστικιστική του αύρα.

Για μερικούς, φαινόταν ένας αουτσάιντερ που δημιουργούσε εξαιρετικά εμπορικές ταινίες με τους δικούς του όρους. Αυτή η εικόνα ενός σκηνοθέτη με εμμονή στη λεπτομέρεια τροφοδότησε την ιδέα ότι ήταν ένα είδος προφήτη.

Η μυστικότητα που περίβαλε την παραγωγή -η οποία διήρκεσε 400 ημέρες, αριθμός ρεκόρ- συνέβαλε επίσης στην παράξενη έλξη που ασκεί το Eyes Wide Shut στους θεατές.

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος της ταινίας, η πλοκή της θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου. Ίσως οι συνωμοσιολόγοι να έδωσαν υπερβολική σημασία στα λόγια του Δρ Χάρφορντ στην τελική σκηνή: «Κανένα όνειρο δεν είναι ποτέ απλώς ένα όνειρο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Film Stage (@thefilmstage)



*Με στοιχεία από thetelegraph.com