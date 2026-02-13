Αγγελική Νικολούλη: Η έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλια της -Το βίντεο με τις 2 τούρτες
Η Αγγελική Νικολούλη συμπλήρωσε τα 62 χρόνια της και το γιόρτασε με τους συναδέλφους της.
Η Αγγελική Νικολούλη, δέχτηκε μια ευχάριστη έκπληξη από την ομάδα της εκπομπής της, την ημέρα των γενεθλίων της την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.
Στο γραφείο της στήθηκε ένα εντυπωσιακό birthday party, με δύο τεράστιες τούρτες να κλέβουν τις εντυπώσεις.
Αγγελική Νικολούλη: Γενέθλια με δύο τούρτες
Οι συνεργάτες της ετοίμασαν ένα γιορτινό βίντεο, το οποίο ανέβηκε στα social media της εκπομπής. Σε αυτό βλέπουμε δύο τούρτες, η μία με φωτογραφίες της παρουσιάστριας και η άλλη με αστυνομικό θέμα, ενώ οι συνεργάτες της της στέλνουν προσωπικές ευχές.
Λίγο μετά, όπως φαίνεται στο βίντεο, η ίδια μπαίνει στο γραφείο και αιφνιδιάζεται από την έκπληξη που της έχουν οργανώσει.
Η δημοσιογράφος εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε έναν έναν τους συνεργάτες της, ανταποδίδοντας τις ευχές με χαμόγελο και ζεστές χειραψίες.
Οι ευχές των συνεργατών της
«Χρόνια πολλά Αγγελική μας!» έγραφε η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, ενώ και στο βίντεο οι συνεργάτες της έστειλαν τις πιο θερμές ευχές τους.
Πριν λίγες ημέρες η Αγγελική Νικολούλη ανέβασε μια ανάρτηση για τους 3 μήνες που πέρασαν από την απώλεια της μητέρας της:
«Πέρασαν τρεις μήνες… Το σπίτι άδειο. Κάθομαι στη θέση σου, εδώ στον καναπέ με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα…
Περιμένω να ανοίξει, να φανείς με την αγκαλιά ορθάνοιχτη. Να σου δώσω αγάπη. Να φορτωθώ εγώ, αυτά που σε βαραίνουν…
Αυτό μου έλεγες όταν αργούσα να σε δω. Και τώρα σιωπή… Ασήκωτη. Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω… Αντάμωσες με τα παιδιά μας;
Τα λέτε με τους θείους; Η γιαγιά, ο παππούς; Στήστε ένα γλέντι και πες εκείνα τα τραγούδια με την μελωδική σου φωνή, που και νεκρούς ανασταίνουν».
