Παρελθόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Σον Ντάις

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή του συλλόγου, Σον Ντάις, μετά το 0-0 με τη Γουλβς, για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ντάις αποχωρεί από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, έχοντας απολογισμό 10 νίκες, 6 ισοπαλίες και 9 ήττες, σε 25 παιχνίδια.

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι ο Σον Ντάις έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως προπονητής.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σον και τους συνεργάτες του για τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο σύλλογο και τους ευχόμαστε καλή τύχη για το μέλλον. Δεν θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».