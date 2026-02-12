newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 19:40
Μεγάλη φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Πάτρα (βίντεο)
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς αποχαιρετούν τον Αναστάση Παπαληγούρα
Πολιτική 12 Φεβρουαρίου 2026, 19:09

Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς αποχαιρετούν τον Αναστάση Παπαληγούρα

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί αποχαιρετούν τον «πρώην βουλευτή Κορινθίας και υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα» και εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους, στους οικείους του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Spotlight

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, που διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής αποχαιρετούν τον «πρώην βουλευτή Κορινθίας και υπουργό» και εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους, στους οικείους του.

Ανακοίνωση Αντ. Σαμαρά για τον Αναστάση Παπαληγούρα:

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Αναστάση Παπαληγούρα. Οπως είχα την τιμή να είμαι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με τον αείμνηστο πατέρα του,τον Παναγή Παπαληγούρα, είχα την χαρά να είμαι στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ με τον Αναστάση, στις αρχές της Μεταπολίτευσης. Ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος. Εκφράζω τα συλληπητήριά μου στους οικείους του».

Ο Κώστας Καραμανλής, για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο, έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος.

Συμπορευτήκαμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης όταν, το 1976, ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ.  Η μακρά πορεία του στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών  της Κορινθίας στη Βουλή, έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που ανέλαβε, υπήρξε διαυγής και εξόχως δημιουργική. Θα μνημονεύεται ως ο υπουργός Δικαιοσύνης που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ρωσία: Το memo που προτείνει την επιστροφή στο δολάριο

Ρωσία: Το memo που προτείνει την επιστροφή στο δολάριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
Πολιτική 12.02.26

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Πολιτική 12.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Ο δικηγόρος Απόστολος Πόντας απαντά στο in για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας, ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε υποθέσεις που αφορούν κατασκοπεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της
Πολιτική 12.02.26

Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της

Η Ελλάδα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Σύνταξη
Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»
Επικαιρότητα 12.02.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για Παπαληγούρα - «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και κέρδισε έτσι τον σεβασμό τόσο των συνεργατών όσο και των πολιτικών του αντιπάλων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
Στρασβούργο 10.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι
Εργασιακό μέλλον 12.02.26

Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι

Οι εταιρείες που βιάζονται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους από ρομπότ έχουν περισσότερα να χάσουν παρά να κερδήσουν, υποστηρίζει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12.02.26

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»
Ορίστε; 12.02.26

Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ένας από τους χολιγουντιανούς αστέρες που υποστήριξε δημοσίως τον Bad Bunny, αφού ο Ράντι Φάιν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ζήτησε νομικές κυρώσεις για την εμφάνιση του μουσικού στο Super Bowl.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12.02.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ
Κόσμος 12.02.26

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η γενική εισαγγελέας αμφισβητεί την απόφαση, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση περίπου 10 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

«Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες;», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

'Ανθρακες ο... θησαυρός: Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή εντυπώσεων για τα αυτονόητα που επιβάλλει η UEFA στην ΕΠΟ λόγω της σύμβασης διαιτησίας, η οποία είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια

Βάιος Μπαλάφας
Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»
TV 12.02.26

Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»

«Δεν διάβασα τίποτα από σχόλια, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε και εμείς το σόου. Δεν ξέρω αν θα διαβάσω τα σχόλια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καπουτζίδης

Σύνταξη
Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο