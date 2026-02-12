Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς αποχαιρετούν τον Αναστάση Παπαληγούρα

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, που διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής αποχαιρετούν τον «πρώην βουλευτή Κορινθίας και υπουργό» και εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους, στους οικείους του.

Ανακοίνωση Αντ. Σαμαρά για τον Αναστάση Παπαληγούρα:

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Αναστάση Παπαληγούρα. Οπως είχα την τιμή να είμαι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με τον αείμνηστο πατέρα του,τον Παναγή Παπαληγούρα, είχα την χαρά να είμαι στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ με τον Αναστάση, στις αρχές της Μεταπολίτευσης. Ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος. Εκφράζω τα συλληπητήριά μου στους οικείους του».

Ο Κώστας Καραμανλής, για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο, έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος.

Συμπορευτήκαμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης όταν, το 1976, ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ. Η μακρά πορεία του στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών της Κορινθίας στη Βουλή, έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που ανέλαβε, υπήρξε διαυγής και εξόχως δημιουργική. Θα μνημονεύεται ως ο υπουργός Δικαιοσύνης που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».