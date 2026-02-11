sports betsson
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Μεγάλη «μάχη» στην Τούμπα, ρεβάνς στη Λιβαδειά με φόντο τον τελικό
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Μεγάλη «μάχη» στην Τούμπα, ρεβάνς στη Λιβαδειά με φόντο τον τελικό

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson είναι ένα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και ο Λεβαδειακός τον ΟΦΗ.

Ένα ντέρμπι και μία αμφίρροπη «μάχη» έχουν οι ημιτελικοί στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Από τη μία ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί σήμερα (11/2, 20:30) τον Παναθηναϊκό, ενώ νωρίτερα ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ (17:00), στις πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Προβάδισμα ο Δικέφαλος μετά το 0-1 του πρώτου ματς στη Λεωφόρο, ισόπαλο 1-1 είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρήτιο της Κρήτης

Διαθέσιμος ο Μάγκνουσον για τον Παπαδόπουλο

Ο Νίκος Παπαδόπουλος είδε τον Χόρντουρ Μάγκνουσον να ξεπερνά το πρόβλημα τραυματισμού και να δηλώνει παρών για το σημερινό αγώνα. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Λαγιούς που είναι τραυματίας, όπως και ο Συμελίδης. Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Φίλων, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Η αποστολή του ΟΦΗ για τη ρεβάνς απέναντι στον Λεβαδειακό

Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του για τον ιδιαίτερα σημαντικό αυτόν αγώνα, με τον Έλληνα τεχνικό να μην υπολογίζει στους Νέιρα (ατομικό), Καραχάλιο (θεραπεία), Καινουργιάκη (διεθνής με την Εθνική Νέων) και Κοντεκά.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο και Ισέκα

Μπήκε ο Μεϊτέ στον ΠΑΟΚ ενόψει Παναθηναϊκού

Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Παναθηναϊκό (11/02, 20:30), καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Αντίθετα εντός μάχης θα είναι ο Σουαλιό Μεϊτέ ο οποίος προπονήθηκε και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον επαναληπτικό απέναντι στους «πράσινους». Όπως πάντα, ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή ενόψει του ματς.

Μέσα Τσέριν, Τουμπά και Σάντσες κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέριν, Τουμπά, Σάντσες, αλλά και τον Γιάγκουσιτς που βρέθηκε στην αποστολή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τα προβλήματα δεν έλλειψαν, αφού πέραν των τραυματιών Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια και Σισοκό, στο απουσιολόγια προστέθηκε ο Κώτσιρας λόγω ενοχλήσεων στη γαστροκνημία.

Μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Οι διαιτητές των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη (9/2, 20:30) για να υπερασπιστεί το υπέρ του 1-0, με τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση να είναι ο Βασίλης Φωτιάς. Βοηθοί θα είναι οι Μεϊντάνας και Παπαδάκης και 4ος ο Βεργέτης. Στο VAR θα είναι ο Κλέι Ρουπέτι με AVAR τον Γερόεν Μάνσχοτ.

Παράλληλα, ορίστηκε και ο διαιτητής για το έτερο παιχνίδι της ημέρας (17:00) ανάμεσα σε Λεβαδειακό και ΟΦΗ ο οποίος θα είναι ο Αναστάσιος Παπαπέτρου με επόπτες τους Πετρόπουλο και Δημητριάδη και 4ο τον Πολυχρόνη. Στο VAR θα είναι ο Παπαδόπουλος με AVAR τον Κουμπαράκη.

Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο

Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Chicago Fire για να συνεχίσει την καριέρα το στο MLS

Βάιος Μπαλάφας
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Με γκολ του Σέσκο στο 90'+6' η Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) όμως και κρατήθηκε στην 4η της βαθμολογίας, μετά το 2-2 της Τσέλσι με τη Λιντς.

Σύνταξη
Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)

Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ
LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπόρνμουθ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ
LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ

LIVE: Τότεναμ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Νιουκάστλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Λιντς
LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)
Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)

Διπλωματία, για γέλια και για κλάματα στη διαιτησία. Οι ξένοι της ΚΕΔ αποφάσισαν να μην επαναφέρουν την τηλεκριτική επειδή δεν ήθελαν ρήξεις με ομάδες, όμως ζητούν από τους διαιτητές να μην φοβούνται!

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο
Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο

Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Chicago Fire για να συνεχίσει την καριέρα το στο MLS

Βάιος Μπαλάφας
Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
«Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη», είπε η Παπαδάκη

Ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο in μετά τη χθεσινή δικάσιμο για τις υποκλοπές, τόνισε πως ήρθε η ώρα «να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του». Η αγόρευση της συνηγόρου του, Αρτεμισίας Παπαδάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας

Για «μαζική» επιδρομή κάνει λόγο η Ρωσία σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Νέα κλιμάκωση της βίας, έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ
Νέα κλιμάκωση της βίας στο Νότιο Σουδάν - Έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ

Η «εύθραυστη» κατάσταση στο Νότιο Σουδάν έχει σημάνει συναγερμό - Η εισήγηση του του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ, η θέση της Ελλάδας

Σύνταξη
Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος
Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος

Η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από φόρους και «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν έως σήμερα

Ηλίας Γεωργάκης
Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής
Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής

Ο Δένδιας Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και ακολούθως για του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν επέτρεπε την μετάβαση στην Άγκυρα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
