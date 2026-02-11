Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Μεγάλη «μάχη» στην Τούμπα, ρεβάνς στη Λιβαδειά με φόντο τον τελικό

Ένα ντέρμπι και μία αμφίρροπη «μάχη» έχουν οι ημιτελικοί στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Από τη μία ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί σήμερα (11/2, 20:30) τον Παναθηναϊκό, ενώ νωρίτερα ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ (17:00), στις πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Προβάδισμα ο Δικέφαλος μετά το 0-1 του πρώτου ματς στη Λεωφόρο, ισόπαλο 1-1 είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρήτιο της Κρήτης

Διαθέσιμος ο Μάγκνουσον για τον Παπαδόπουλο

Ο Νίκος Παπαδόπουλος είδε τον Χόρντουρ Μάγκνουσον να ξεπερνά το πρόβλημα τραυματισμού και να δηλώνει παρών για το σημερινό αγώνα. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Λαγιούς που είναι τραυματίας, όπως και ο Συμελίδης. Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Φίλων, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Η αποστολή του ΟΦΗ για τη ρεβάνς απέναντι στον Λεβαδειακό

Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του για τον ιδιαίτερα σημαντικό αυτόν αγώνα, με τον Έλληνα τεχνικό να μην υπολογίζει στους Νέιρα (ατομικό), Καραχάλιο (θεραπεία), Καινουργιάκη (διεθνής με την Εθνική Νέων) και Κοντεκά.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο και Ισέκα

Μπήκε ο Μεϊτέ στον ΠΑΟΚ ενόψει Παναθηναϊκού

Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Παναθηναϊκό (11/02, 20:30), καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Αντίθετα εντός μάχης θα είναι ο Σουαλιό Μεϊτέ ο οποίος προπονήθηκε και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον επαναληπτικό απέναντι στους «πράσινους». Όπως πάντα, ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή ενόψει του ματς.

Μέσα Τσέριν, Τουμπά και Σάντσες κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέριν, Τουμπά, Σάντσες, αλλά και τον Γιάγκουσιτς που βρέθηκε στην αποστολή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τα προβλήματα δεν έλλειψαν, αφού πέραν των τραυματιών Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια και Σισοκό, στο απουσιολόγια προστέθηκε ο Κώτσιρας λόγω ενοχλήσεων στη γαστροκνημία.

Μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Οι διαιτητές των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη (9/2, 20:30) για να υπερασπιστεί το υπέρ του 1-0, με τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση να είναι ο Βασίλης Φωτιάς. Βοηθοί θα είναι οι Μεϊντάνας και Παπαδάκης και 4ος ο Βεργέτης. Στο VAR θα είναι ο Κλέι Ρουπέτι με AVAR τον Γερόεν Μάνσχοτ.

Παράλληλα, ορίστηκε και ο διαιτητής για το έτερο παιχνίδι της ημέρας (17:00) ανάμεσα σε Λεβαδειακό και ΟΦΗ ο οποίος θα είναι ο Αναστάσιος Παπαπέτρου με επόπτες τους Πετρόπουλο και Δημητριάδη και 4ο τον Πολυχρόνη. Στο VAR θα είναι ο Παπαδόπουλος με AVAR τον Κουμπαράκη.