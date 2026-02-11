Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/2): «Δράση» με Κύπελλο Ελλάδος Betsson και Premier League
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/2).
Γεμάτο είναι και το σημερινό (11/2) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.
Ξεχωρίζουν οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αλλά και αυτός του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ.
Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον έχουν και τα αποψινά ματς της Premier League, αλλά και η μεσημεριανή (14:00) μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άρθουρ Ρίντερκνεχ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/2)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάνταρ Βούκιτς – Σταν Βαβρίνκα ATP 500 τένις
12:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Άρθουρ Ρίντερκνεχ ATP 500 τένις
15:15 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 500 τένις
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβαδειακός – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup
18:00 Novasports Start Άνκαρα – Κέμνιτς Eurocup
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold Βελιγράδι στίβος
19:00 Novasports Prime Κλουζ – Άρης Eurocup
19:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ ATP 500 τένις
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας
21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λε Μαν – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
21:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μπράιτον Premier League
21:30 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι Premier League
21:30 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς Premier League
21:30 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ Premier League
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Κύπελλο Γερμανίας
22:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Λάτσιο Coppa Italia
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάδεργουελ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
22:15 Novasports Prime Σάντερλαντ – Λίβερπουλ Premier League
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ – Κουέντιν Άλις ATP 500 τένις
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/2): «Δράση» με Κύπελλο Ελλάδος Betsson και Premier League
- H Euroleague έβγαλε ανακοίνωση με απολογητικό χαρακτήρα για το φιάσκο με τα εισιτήρια του Final Four
- Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο
- Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
- Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
- Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
- Serie A: Στο προσκήνιο η επαγγελματική διαιτησία – Πόσα κερδίζουν σήμερα οι ρέφερι
- Θα μπορούσε να είναι ο… Ρόκι Φέρντιναντ – Η πυγμαχία, ο Τζόσουα και… 100 εκατ. λίρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις