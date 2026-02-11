Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/2): «Δράση» με Κύπελλο Ελλάδος Betsson και Premier League

Γεμάτο είναι και το σημερινό (11/2) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.

Ξεχωρίζουν οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αλλά και αυτός του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον έχουν και τα αποψινά ματς της Premier League, αλλά και η μεσημεριανή (14:00) μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άρθουρ Ρίντερκνεχ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/2)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάνταρ Βούκιτς – Σταν Βαβρίνκα ATP 500 τένις

12:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Άρθουρ Ρίντερκνεχ ATP 500 τένις

15:15 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 500 τένις

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβαδειακός – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup

18:00 Novasports Start Άνκαρα – Κέμνιτς Eurocup

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold Βελιγράδι στίβος

19:00 Novasports Prime Κλουζ – Άρης Eurocup

19:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ ATP 500 τένις

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας

21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λε Μαν – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League

21:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μπράιτον Premier League

21:30 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι Premier League

21:30 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς Premier League

21:30 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ Premier League

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Λάτσιο Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάδεργουελ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:15 Novasports Prime Σάντερλαντ – Λίβερπουλ Premier League

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ – Κουέντιν Άλις ATP 500 τένις