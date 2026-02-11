Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σαν σήμερα (11/2) πριν από δύο χρόνια υπέγραψε στον Ολυμπιακό και ανακοινώθηκε από τους ερυθρόλευκους, γράφοντας ιστορία και το όνομα του με «χρυσά» γράμματα στο πάνθεον του συλλόγου και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε σε μια δύσκολη σεζόν, που όμως το φινάλε της έμελλε να είναι ιστορικό και να μνημονεύεται για πάντα, καθώς οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Europa Conference League, στον ιστορικό τελικό με τη Φιορεντίνα στην «Opap Arena» (1-0 με γκολ του Ελ Κααμπί). Παράλληλα, ο «Μέντι» έναν χρόνο μετά κατέκτησε και το νταμπλ με τον σύλλογο στα 100 χρόνια της ιστορίας του, ενώ πανηγύρισε και το Σούπερ Καπ κόντρα στον ΟΦΗ πριν μερικές εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα social media, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανήρτησε ένα βίντεο με αφορμή την επέτειο των δύο χρόνων θητείας του Βάσκου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας. Από την πλευρά του, ο Μεντιλίμπαρ μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα για την πορεία του έως τώρα στην ομάδα, αποκαλύπτοντας πως για τον Ολυμπιακό ήταν η πρώτη φορά που βγήκε εκτός Ισπανίας ως προπονητής, τονίζοντας πως η απόφασή του να αναλάβει τα ηνία των Πειραιωτών ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής του.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

🔴⚪ Two years ago today, 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐥𝐢𝐛𝐚𝐫 signed as our new head coach! ✍🏻 🏆 2023/24 UEFA Europa Conference League Winners 🏆🏆 2024/25 Greek Champions and Greek Cup Winners 🏆 2025 Greek Super Cup Winners 𝗪𝗲 𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗢𝗻 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴! pic.twitter.com/tSS2TCwDld — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 11, 2026

«Οταν μας κάλεσε ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε από την χώρα μας ως προπονητές. Επρεπε να αποφασίσουμε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Δεν είχαμε μέρες να αποφασίσουμε και νομίζω ότι ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή. Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και να κερδίσουμε όσα κερδίσαμε. Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα.

Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει νωρίτερα από τη χώρα για να μπορέσω να απολαύσω όσο απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βάσκος τεχνικός.