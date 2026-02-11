sports betsson
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σαν σήμερα (11/2) πριν από δύο χρόνια υπέγραψε στον Ολυμπιακό και ανακοινώθηκε από τους ερυθρόλευκους, γράφοντας ιστορία και το όνομα του με «χρυσά» γράμματα στο πάνθεον του συλλόγου και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε σε μια δύσκολη σεζόν, που όμως το φινάλε της έμελλε να είναι ιστορικό και να μνημονεύεται για πάντα, καθώς οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Europa Conference League, στον ιστορικό τελικό με τη Φιορεντίνα στην «Opap Arena» (1-0 με γκολ του Ελ Κααμπί). Παράλληλα, ο «Μέντι» έναν χρόνο μετά κατέκτησε και το νταμπλ με τον σύλλογο στα 100 χρόνια της ιστορίας του, ενώ πανηγύρισε και το Σούπερ Καπ κόντρα στον ΟΦΗ πριν μερικές εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα social media, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανήρτησε ένα βίντεο με αφορμή την επέτειο των δύο χρόνων θητείας του Βάσκου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας. Από την πλευρά του, ο Μεντιλίμπαρ μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα για την πορεία του έως τώρα στην ομάδα, αποκαλύπτοντας πως για τον Ολυμπιακό ήταν η πρώτη φορά που βγήκε εκτός Ισπανίας ως προπονητής, τονίζοντας πως η απόφασή του να αναλάβει τα ηνία των Πειραιωτών ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής του.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Οταν μας κάλεσε ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε από την χώρα μας ως προπονητές. Επρεπε να αποφασίσουμε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Δεν είχαμε μέρες να αποφασίσουμε και νομίζω ότι ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή. Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και να κερδίσουμε όσα κερδίσαμε. Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα.

Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει νωρίτερα από τη χώρα για να μπορέσω να απολαύσω όσο απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βάσκος τεχνικός.

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Κοινωνία
Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

