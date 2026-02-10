sports betsson
Δύο χρονιά Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Σαν σήμερα ξεκίνησε η εποχή που γράφει Ιστορία
On Field 10 Φεβρουαρίου 2026, 14:06

Δύο χρονιά Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Σαν σήμερα ξεκίνησε η εποχή που γράφει Ιστορία

Ήταν 10 Φεβρουαρίου 2024, δύο χρόνια πίσω, όταν ξεκινούσε η εποχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ποιος να το έλεγε πως τότε που ο συμπαθέστατος Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ερχόταν στον Ολυμπιακό σε μια σεζόν που… πήγαινε στα βράχια όντας ο τρίτος κατά σειρά προπονητής, θα μπορούσε μέσα σε δύο χρόνια να γίνει ο πιο πετυχημένος που έχει κάτσει ποτέ στον ερυθρόλευκο πάγκο. Είναι βέβαιο, και το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος πως δεν περίμενε πως θα έχει πετύχει τόσα σε αυτά τα δύο χρόνια. Αυτό που είχε θέσει ως στόχο στις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός του Ολυμπιακού ήταν να γίνει… Βαλβέρδε, το φιλαράκι του από την Βασκονία που έπαιξε τον ρόλο του στον ερχομό του εκείνο το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024 στον Πειραιά. Δύο χρόνια μετά όχι απλά πέτυχε τον στόχο του, αλλά τον ξεπέρασε «τρυπώντας το ταβάνι».

Εκείνο το Σάββατο έχοντας συμφωνήσει να αναλάβει την… επικίνδυνη αποστολή όπως ήταν τότε ο ταλαιπωρημένος Ολυμπιακός, είδε τη νέα του ομάδα από την σουίτα στο Καραϊσκάκη να κερδίζει τον ΟΦΗ με 4-0 έχοντας στον πάγκο ως υπηρεσιακό, τον μετέπειτα συνεργάτη του, Σωτήρη Συλαϊδόπουλο. Λίγες ώρες αργότερα, νωρίς το πρωί της Κυριακής 11ης Φεβρουαρίου ερχόταν η επίσημη ανακοίνωση με τον Βάσκο τεχνικό να έχει κάνει ήδη την πρώτη του προπόνηση στον Ρέντη. Ήρθε στα 63 του χρόνια, τρίτος προπονητής στην ίδια σεζόν. Και ήταν ξεκάθαρος: «Θα δω ως το τέλος της χρονιάς και θα πω αν θέλω να μείνω και του χρόνου».

Δύο χρόνια ακριβώς μετά; Έχει ήδη υπογράψει για τέταρτη φορά νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και έχει πετύχει όσα δεν φανταζόταν ποτέ. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού και έχει μπροστά του πολλές ακόμη προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπορεί το τάιμινγκ των γενεθλίων του στον ερυθρόλευκο πάγκο να μην ήταν το καλύτερο λόγω της ήττας από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι όμως προφανώς αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα όσα τρομερά και φοβερά έχει πετύχει στους Πειραιώτες. Ότι προκλήσεις είχε τις…ξεπέρασε! Έκανε το όνειρο πραγματικότητα οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην απίθανη πορεία έως την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ. Πήρε πέρσι το νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου, πήρε το Σούπερ Καπ, οδήγησε πέρσι τον Ολυμπιακό στους 16 του Γιουρόπα Λιγκ και φέτος στα νοκ άουτ του Τσάμπιονς Λιγκ με 11 βαθμούς και τρεις σερί νίκες σε τοπ επίπεδο. Έχει μπροστά του την πρόκληση για τους 16 απέναντι στην Λεβερκούζεν και βεβαίως τη μάχη για το repeat στο πρωτάθλημα.

Και δεν είναι μόνο οι τίτλοι τα παράσημα του Μεντι στο μεγάλο λιμάνι. Ο Ολυμπιακός στην εποχή του έχει πετύχει μεγάλες νίκες, έχει παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο και έχει κάνει την ποδοσφαιρική Ευρώπη να τον αποθεώσει. Έχει συνάμα εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις χρυσές Ακαδημίες του συλλόγου αναδεικνύοντας παιδιά στην πρώτη ομάδα που πρωταγωνίστησαν όπως ο Κωστούλας και πρωταγωνιστούν και φέτος όπως ο Μουζακίτης.

Και όλα αυτά έχοντας την αμέριστη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη που όταν τον έφερε δύο χρόνια πριν έδειξε πως αλλάζοντας ξανά προπονητή μέσα στην σεζόν, πίστευε στην ανατροπή, ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει να παλεύει για το καλύτερο για τον Ολυμπιακό με τον Μεντιλίμπαρ να τον δικαιώνει απόλυτα. Η σχέση που έχουν πλέον Μαρινάκης-Μεντιλίμπαρ σε αυτά τα δύο χρόνια είναι ιδανική αποφέροντας επιτυχίες στον σύλλογο με τον ισχυρό άνδρα της ερυθρόλευκης ΠΑΕ να τον στηρίζει και στις λίγες δύσκολες στιγμές.

Ο Μεντιλίμπαρ που λατρεύεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού έχοντας καθολική αποδοχή που φροντίζει να το δείχνει σε κάθε παιχνίδι.

