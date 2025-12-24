«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε έως το 2027 τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν τη σπουδαία συμφωνία και στην Ισπανία να γίνεται χαμός με τον Βάσκο τεχνικό.

Ο «Μέντι» έγινε ξανά πρώτο θέμα στην πατρίδα του, με τον 30χρονο φορ της Βαγιαδολίδ, Ιβάν Αλέχο, που έπαιξε για την Εϊμπάρ για μια σεζόν υπό τον Βάσκο προπονητή των «ερυθρολεύκων» να υποκλίνεται στον Βάσκο.

Ο Αλέχο αποκάλυψε σε podcast τι συμβαίνει στις προπονήσεις του και αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ τόσο σαν άνθρωπο όσο και σαν προπονητή. Ο 30χρονος αναφέρθηκε στην πειθαρχία και στις έντονες προπονήσεις, όπου συχνά «τιμωρεί» τους παίκτες με έξτρα τρεξίματα, ασκήσεις ή ακόμη και κάποιες ιδιαίτερες «ποινές» για να τους κρατά σε εγρήγορση, όπως οι… τούμπες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αλέχο για τον Μεντιλίμπαρ:

«Είναι ένα…δεκάρι σε όλα, είναι ένας ευθύς άνθρωπος, έντιμος, ειλικρινής και οι προπονήσεις ήταν καταπληκτικές», ομολόγησε ο μέσος στο podcast «Offsiders».

«Κάναμε πολλές ασκήσεις τελειώματος. Όταν σουτάρεις και η μπάλα δεν μπαίνει μέσα, σου λέει «volata». Αυτό σημαίνει πρέπει να κάνεις τούμπα. Φυσικά, υπήρχαν ξένοι παίκτες που δεν καταλάβαιναν τίποτα», θυμήθηκε γελώντας.

Για την ακρίβεια η ποινή επιβάλλεται σε παίκτες κατά τη διάρκεια ασκήσεων τελειώματος φάσεων. Εάν η μπάλα δεν κατευθυνθεί ούτε καν κοντά στην εστία, ο παίκτης πρέπει να κάνει μια τούμπα!

Και συνέχισε με περισσότερες ανέκδοτες ιστορίες:

«Φανταστείτε μια κατοχή με δύο επαφές. Λοιπόν, όποιος δέχεται τρεις επαφές ή δεν καταλαβαίνει, κάνει μία τούμπα. Και αν κάνετε ξανά αυτό το λάθος, επτά τούμπες. Με τον Κίκε Γκαρσία συχνά μαλώνανε γι’ αυτό. «Σκάσε, Κίκε. Δέκα τούμπες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σε αφήνει να του πεις πράγματα, αλλά μετά πρέπει να δεχτείς αυτά που λέει. Δεν ξέρω κανέναν ποδοσφαιριστή που να μιλάει άσχημα για τον Μεντιλιμπάρ, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ», ολοκλήρωσε ο Αλέχο.