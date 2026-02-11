Η Ιουλία Καραπατάκη και οι Αταρ του Ταρ live στο Κύτταρο

Η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τους Αταρ του Ταρ live στο Κύτταρο.

«Αταρ του Ταρ» είναι μικρασιατική λέξη που την έλεγε η γιαγιά του Άγη, η κα Κατίνα, και σημαίνει «άνω κάτω» και επειδή τα προγράμματα τους δεν ήταν ποτέ στημένα αποφάσισαν να το πουν έτσι.

Θα παίξουν μαζί μετά από πολλά χρόνια τραγούδια ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά με πινελιές από τη Λατινική Αμερική ή και όχι.

Οι συντελεστές

Ιουλία Καραπατάκη: τραγούδι

Άγης Παπαπαναγιώτου: κιθάρα, τραγούδι

Κωνσταντίνος Μιχαλάκης: ακορντεόν

Σώτος Τσόγκας: μπουζούκι

Θοδωρής Στούγιος: μπουζούκι

Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο

Μανώλης Κουταλίδης & Βασίλης Φαλάρας: ηχοληψία

Παραγωγή – Management: Novel Vox

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης

Φωτογραφία αφίσας: Θάνος Μπουρης

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyttaro Live (@kyttarolive)

Πληροφορίες

Κύτταρο: Ηπείρου 48 & Αχαρνών

www.kyttarolive.gr

Ώρα προσέλευσης: 20.30

Ώρα έναρξης: 21.30

Εισιτήριο: 16€

Τιμές:

Καθήμενοι: 80 € φιάλη ποτού ανά 4 άτομα,

40€ φιάλη κρασί ανά 2 άτομα

15€ ποτό ανά άτομο

Στις τιμές -δεν- συμπεριλαμβάνεται η τιμή του εισιτηρίου (15€)

Μπαρ: Μπύρα/Κρασί: 5€ – Ποτό: 9€

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά.

Κρατήσεις: 210 8224134 / 6977 641373

Υποχρεωτική η αγορά εισιτηρίου για την κράτηση.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.