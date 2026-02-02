magazin
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Κύτταρο: «Με κυνηγούν οι Μέλισσες»
Music 02 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Κύτταρο: «Με κυνηγούν οι Μέλισσες»

Η Φωτεινή Βελεσιώτου έρχεται για δύο εμφανίσεις στις 16 και 23 Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Spotlight

Η Φωτεινή Βελεσιώτου, με τη χαρακτηριστική φωνή και την αμεσότητα που την έχουν κάνει τόσο αγαπητή στο κοινό, μας προσκαλεί στο Κύτταρο τις Δευτέρες 16 και 23 Μαρτίου, με μία μουσική παράσταση που υπόσχεται στιγμές γέλιου, συγκίνησης και απρόσμενου προβληματισμού.

Μαζί με την μπάντα της, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα όπου τα τραγούδια, άλλοτε ευθύβολα, άλλοτε αυτοσαρκαστικά, άλλοτε βαθιά συγκινητικά, γίνονται η αφορμή για μικρές ιστορίες, ευχάριστες στιγμές, διάλογο με το κοινό και απρόβλεπτες εξομολογήσεις.

Φωτεινή Βελεσιώτου: Μαζί με την Κική Μαυρίδου σε μια διαφορετική παράσταση

Για πρώτη φορά δίπλα της, η Κική Μαυρίδου, αγαπημένη συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτις, εισβάλλει στη σκηνή με το διεισδυτικό της χιούμορ και την ευαίσθητη ματιά της πάνω στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας.

Οι δύο γυναίκες δημιουργούν μια ζωντανή, ανατρεπτική εμπειρία, όπου μουσική και πρόζα μπλέκονται αβίαστα, οι ατάκες με τα τραγούδια, και οι στιγμές γέλιου με τη συγκίνηση.

Την ενέργεια αυτής της όμορφης παρέας ολοκληρώνει η ζωντανή ομάδα μουσικών, που συμμετέχει με μοναδικό τρόπο, κάνοντας κάθε στιγμή πλούσια, ζωντανή και απρόβλεπτη, καθώς γίνονται και οι ίδιοι μέρος της αφήγησης.

Μια παράσταση που είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, γεμάτη ρυθμό και αληθινά συναισθήματα.

Μια παράσταση, γεννημένη από την αγάπη και τη στενή φιλία που συνδέει τις δύο γυναίκες, και από το αστείρευτο χιούμορ που τις χαρακτηρίζει κάθε φορά που ανταμώνουν.

Συντελεστές

Δημήτρης Μπασδάνης: κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Αγγελική Παρδάλη: σαντούρι, φωνή

Ανέστης Τσιαρτσιανίδης: βιολί, φωνητικά

Μάνος Ναζλής: κρουστά

Γιώργος Σπανός: φωτογραφία αφίσας

Οργάνωση παραγωγής: ImaginArt live

Πληροφορίες

Δευτέρες 16 & 23 Μαρτίου 2026

Φωτεινή Βελεσιώτου & Κική Μαυρίδου

Κύτταρο – Ηπείρου 48 & Αχαρνών, kyttarolive.gr

Ώρα προσέλευσης: 20.00 – Έναρξη: 21.00

Τιμή εισιτηρίου: 13€ προπώληση 15€ ταμείο (ορθίων)

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά.

Κρατήσεις: 210 8224134 / 6977 641373

(Υποχρεωτική προαγορά εισιτηρίου)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά
Σήμερα 01.02.26

Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά

Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
Ξανά στο φως 01.02.26

Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ

Τρεις δεκαετίες μετά την ανάκληση του Grammy του διαβόητου ντουέτου Milli Vanilli, είναι και πάλι υποψήφιος, για το audiobook των αδιάλλακτων απομνημονευμάτων του. «Έπρεπε να πω την ιστορία μου» λέει o Φαμπ Μορβάν στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Streets of Minneapolis 01.02.26

Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26

Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones
Θρύλος 27.01.26

Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones

Μια θρυλική μορφή της μουσικής σκηνής της Τζαμάικα, ο Σλάι Ντάνμπαρ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της ρέγκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
MAGA 26.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Σύνταξη
Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
Νο1 22.01.26

Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια, ο pop star Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα από τα πολλά ρεκόρ των Beatles - και να γίνει ο πρώτος μουσικός με 16 άλμπουμ στην κορυφή των UK Charts.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα
Κόσμος 02.02.26

Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους

Σύνταξη
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;
«Θεωρία του τρελού» 02.02.26

Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;

Η «θεωρία του τρελού» φαίνεται να είναι μια από τις αγαπημένες στρατηγικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τι συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προεδρικές εκλογές 02.02.26

Για νίκη από τον πρώτο γύρο πάει η δεξιά Φερνάντες στην Κόστα Ρίκα

Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Σύνταξη
Ιράν: Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιδίωξη συμφωνίας με την Τεχεράνη
Διεθνής Οικονομία 02.02.26

Ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Το Ιράν θα χρειαστεί να ξεπεράσει τη δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ για να διεξαχθούν συνομιλίες, λέει ο Αραγτσί
Αμπάς Αραγτσί 02.02.26

Αναζητείται εμπιστοσύνη για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Ορμητήριο των ΗΠΑ 02.02.26

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τώρα τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Διετής ανακαίνιση 02.02.26

Ο Τραμπ κλείνει τώρα το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον

Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Κολομβία: Πεθαίνει από πνιγμό ο υπ’ αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών
Κολομβία 02.02.26

Πεθαίνει από πνιγμό ο δεύτερος τη τάξει της Clan del Golfo

Πέθανε από πνιγμό ο βαρόνος ναρκωτικών Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, δεύτερος της τάξει της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, τον οποίο καταζητούσαν και οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα. - «Έρχομαι στον Ολυμπιακό για να σκοράρω πολλά γκολ»», τόνισε στις δηλώσεις του.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο