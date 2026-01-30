magazin
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
«Βροχή τα Βέλη»: Η παράσταση του Στράτου Τζώρτζογλου κάνει πρεμιέρα στο Calderone Art Space
30 Ιανουαρίου 2026, 08:00

To «Βροχή τα Βέλη», έρχεται κάθε Σάββατο και Δευτέρα στις 9.15 μ.μ,, για μόνο 18 παραστάσεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Στράτος Τζώρτζογλου αυτόν το χειμώνα θα πρωταγωνιστεί στο νέο έργο του θεατρικού συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη «Βροχή τα βέλη», που μετά από την επιτυχημένη περιοδεία του σεόλη την Ελλάδα, αρχίζει τις παραστάσεις του στο θέατρο «Calderone Art Space», το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο που αναφέρεται στις σχέσεις των δύο φύλων, στους φόβους και τις αγωνίες του ανθρώπου και στη δύναμη της αισιοδοξίας, όπου το χιούμορ και το γέλιο, διαδέχονται τη συγκίνηση, σ’ ένα συνεχές παιχνίδι συναισθημάτων, όπως ακριβώς είναι η ζωή μας, με τα τραγούδια του Γιάννη Ζουγανέλη να «ντύνουν» μουσικά τον λόγο του «ήρωα» του έργου.

Η υπόθεση

Ένας άντρας γιορτάζει τα πεντηκοστά του γενέθλια και ενώ περιμένει τους καλεσμένους του, κάνει μια πρόβα για το τι θα τους πει.

Για τα παιδικά του χρόνια, το επάγγελμά του, το γάμο του, τις γυναίκες της ζωής του, τους φόβους και τις αγωνίες του, τα λάθη, τις αλήθειες και τα ψέματά του.

Ως που μπορούν να φτάσουν άραγε οι αποκαλύψεις του; Πόσα θα τολμήσει να πει; Ποιοι θα έρθουν στο τέλος για να του ευχηθούν;

Λέει στους «καλεσμένους» του:

«Κανέναν δεν περιμένω, κανείς δεν με περιμένει

΄Εχω μόνο εσάς.

Ελάτε να μου ευχηθείτε

να διώξω μακριά τον κακό εαυτό μου

και εύχομαι … να ξαναγεννηθώ…από την αρχή

Αλήθεια, είναι αργά για ν’ αλλάξω;»

YouTube thumbnail

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Στράτος Τζώρτζογλου

Μαρία Τσαρούχα

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μαίρη Μαραγκουδάκη

Μουσική επιμέλεια ΄Εφη Μεράβογλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Δημήτρης Στρέπκος

Φωτισμοί : Τάσος Σκλαβούνος

Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης

Πληροφορίες

CALDERONE ART SPACE

Τριπτολέμου 8 Γκάζι ΑΘΗΝΑ

21 3005 8407

Από 31 Ιανουαρίου ως 30 Μαρτίου

Δευτέρα & Σάββατο  21:15

Ώρα 21.15 μμ

Διάρκεια 75 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
