«Να σε θάψω»: Ένα πάρτι γενεθλίων που δεν έπρεπε να γίνει στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός
26 Ιανουαρίου 2026, 11:44

«Να σε θάψω»: Ένα πάρτι γενεθλίων που δεν έπρεπε να γίνει στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Φλεβάρη και θα παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη μέχρι τις 8 Απριλίου.

Εννέα άνθρωποι, εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, εγκλωβισμένοι στο ίδιο σπίτι.

Ένα πάρτι γενεθλίων που οργανώνεται από ανάγκη και όχι από χαρά.

Μια νύχτα όπου τίποτα δεν μένει κρυφό

Ο Rio αποφασίζει να κάνει πάρτι γενεθλίων για τον κολλητό του, τον Leo. Ένα πάρτι που ο Leo  δεν θέλει. Σιχαίνεται τα πάρτι, τον κόσμο, το ψέμα και την υποκρισία. Δεν πιστεύει στον έρωτα, τον θεωρεί ντροπή για τον άνθρωπο.

Στη ζωή του έχουν απομείνει μόνο δύο πρόσωπα: ο Rio  και η Laura . Η Laura τον αγαπά και τον διεκδικεί, εκείνος όμως αρνείται να πιστέψει ότι η αγάπη μπορεί να τον σώσει.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκεται η Carlotta , παιδί χωρισμένων γονιών, μεγαλωμένη στη φτώχεια και στην εγκατάλειψη. Αναζητά απεγνωσμένα εμπιστοσύνη. Ο Carlos , από την άλλη, μεγάλωσε έχοντας τα πάντα, εκτός από ελευθερία.

Οι γονείς του αποφάσιζαν για τη ζωή του πριν από εκείνον. Είναι ένας άνθρωπος «ευνουχισμένος», που ψάχνει να αναπνεύσει. Μπορούν η ανάγκη για εμπιστοσύνη και η ανάγκη για ελευθερία να συνυπάρξουν;

Η Renata μοιάζει να έχει τα πάντα σε τάξη. Ανεξάρτητη, οργανωμένη με τη ζωή της χωρισμένη σε κουτάκια. Ερωτεύεται τον Rio , έναν άνθρωπο χαοτικό, χωρίς σταθερότητα, βυθισμένο σε πάρτι, ναρκωτικά, γυναίκες και φτώχεια. Δύο κόσμοι που συγκρούονται βίαια.

Για να «ελαφρύνει» το κλίμα, ο Rio καλεί στο πάρτι δύο drag queens, με σκοπό να κάνουν show. Να διασκεδάσουν τον κόσμο. Να καλύψουν τις ρωγμές. Όμως το show δεν λειτουργεί σαν απόδραση, λειτουργεί σαν καθρέφτης.

Η υπερβολή, το χιούμορ και η σκηνική τους παρουσία απογυμνώνουν τις σχέσεις και εκθέτουν όσα όλοι προσπαθούν να κρύψουν.

Το σπίτι μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης.

Τα προσωπικά τραύματα βγαίνουν στην επιφάνεια.

Οι μάσκες πέφτουν.

Το «Να σε θάψω» είναι ένα έργο για την αγάπη που φοβόμαστε, την ελευθερία που δεν αντέχουμε, την ανάγκη να ανήκουμε και την αλήθεια που αποφεύγουμε. Ένα πάρτι που ξεκινά σαν show και καταλήγει σε εξομολόγηση.

Γιατί κάποιες φορές, για να συνεχίσεις, πρέπει πρώτα να θάψεις ό,τι σε κρατάει φυλακισμένο.

Πληροφορίες

Το έργο είναι ακατάλληλο κάτω των 16 ετών.

Θέατρο : Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Αθήνα

Παραστάσεις : 18 Φλεβάρη και κάθε Τετάρτη έως 8 Απριλίου.

Ώρες παραστάσεων : 21:15

Τιμή  εισιτηρίου : Από 16 ευρώ.

Συντελεστές

Κείμενο/ Σκηνοθεσία : Χρήστος Ράντου.

Ερμηνεύουν αλφαβητικά:

Παντελής Αρουσαλίδης

Όλγα Μαγουλά

Βιβή Μιτσίτσκα

Κωνσταντίνος Παρδαλάκης

Χρήστος Ράντου

Κατερίνα Σκυλογιάννη

Χρήστος Τζιάτζιος

Cyka de la Bl yat

Mitsi Lou aka Nicolas Mits

Λίγα λόγια από τον σκηνοθέτη

Το Να σε θάψω αποτελεί μια βαθιά προσωπική πρόκληση. Είναι ένα έργο που σε καλεί να σκάψεις μέσα σου, να φέρεις στο φως όσα έχεις ξεχάσει ή έχεις αφήσει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.

Σε βάζει σε μια διαδικασία επανασύνδεσης με τα τραύματα σου, όχι για να τα ξαναζήσεις, αλλά για να τους δώσεις λύσεις, απαντήσεις, μια αγκαλιά.

Είναι ένα στοίχημα αποδοχής του εαυτού μας, μια υπενθύμιση της αγάπης που ίσως δεν καταφέραμε να δώσουμε στον εαυτό μας όταν νιώθαμε πως δεν χωρούσαμε πουθενά.

Είναι ένα στοίχημα αποδοχής από την οικογένειά μας, μια αποδοχή που ίσως δεν ήταν ποτέ απαραίτητη, αλλά μάθαμε να τη ζητάμε γιατί πιστεύαμε πως έτσι έπρεπε.

Το έργο αποτελεί μια τολμηρή πρόκληση, μια ευκαιρία  να δείξω στον κόσμο πόσο μοναδικές οντότητες είμαστε όλοι και πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας. Η αληθινή αποδοχή, τελικά ξεκινά πάντα από μέσα μας.

