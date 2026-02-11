Ακόμα πιο «τσουχτερό» θα είναι τη φετινή Τσικνοπέμπτη το παραδοσιακό τραπέζι, δεδομένων των αυξημένων τιμών του κρέατος και ειδικότερα του μοσχαριού και των αμνοεριφίων.

Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές στρέφονται σε μικρότερες ποσότητες ή και άλλα είδη κρέατος. Αν και κάποιοι έχουν αφήσει τα ψώνια για την τελευταία στιγμή, όλες αυτές τις ημέρες υπάρχει μια κινητικότητα τόσο στα κρεοπωλεία της γειτονιάς όσο και στη Βαρβάκειο.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η χοιρινή μπριζόλα χοιρινή και πανσέτα κινείται κατά μέσο όρο από 7,50 μέχρι 8,50 ευρώ το κιλό, ενώ τα χοιρινά σουβλάκια, 9 με 10 ευρώ το κιλό. Τα σουβλάκια κοτόπουλο είναι λίγο πιο τσιμπημένα, 10-11 ευρώ το κιλό.

Οι λάτρεις του λουκάνικου θα το βρουν 8 με 10 ευρώ, αλλά να σημειωθεί ότι όσα έχουν μέσα και μοσχάρι θα είναι λίγο ακριβότερα, όπως εξηγούν ιδιοκτήτες κρεοπωλείων. Τα μοσχαρίσια μπιφτέκια φτάνουν τα 15 ευρώ το κιλό και όσα συνδυάζουν χοιρινό και μοσχαρίσιο κιμά – τα ανάμεικτα – στα 13 ευρώ το κιλό.

Τις σεφταλιές, οι καταναλωτές θα τις βρουν με 10-11 ευρώ το κιλό, τα αρνίσια παϊδάκια 16-18 ευρώ το κιλό, ενώ αν μιλάμε για αρνί και κατσίκι, αν κάποιος θελήσει να το πάρει μισό ή ολόκληρο, εκεί πέφτει η τιμή του – το κιλό 15 με 16 ευρώ.

Διαρκείς ανατιμήσεις στο μοσχάρι

Τον παλμό της αγοράς έδωσε από την πλευρά του ο Σάββας Κεσίδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καταστηματαρχών Κρεοπωλών. «Δίνει καταρρακτώδεις βροχές, οπότε το αν θα ψήσουν ή όχι μεγάλες παρέες, δυστυχώς εξαρτάται από τον καιρό. Παρόλα αυτά εμείς είμαστε έτοιμοι. Τα τηλέφωνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για παραγγελίες είναι πολύ λιγότερα από αυτά που περιμέναμε και όλοι λένε ‘περιμένουμε να δούμε αύριο τι θα γίνει με τον καιρό και αποφασίζουμε’» σχολίασε αρχικά.

Όσον αφορά στο τι κρέας προτιμούν ήταν κατηγορηματικός: «Το χοιρινό, το χοιρινό. Το χοιρινό σε όλες τις μορφές. Δηλαδή πανσέτα, μπριζόλα, σουβλάκι, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι και παϊδάκι αρνίσιο, προβατίνα, ζυγούρι». Για τα μοσχαρίσια σουβλάκια είπε ότι «πουλάμε αλλά είναι ελάχιστα αυτά που τα ζητάνε πλέον, γιατί και είναι πιο δύσκολο το μοσχάρι στο ψήσιμο γενικά» αναφερόμενος και στην τσουχτερή τιμή.

Ο κ. Κεσίδης πρόσθεσε ότι οι κρεοπώλες πιέζονται και εκείνοι, καθώς καλούνται να αλλάζουν διαρκώς τις τιμές στο μοσχάρι: «Δυστυχώς, κάθε εβδομάδα έχουμε μία αύξηση 5-10 λεπτά στη χονδρική. Κάποια στιγμή φτάνει στο τέλος του μήνα και αναγκαστικά δεν μπορούμε πλέον να το αφομοιώσουμε από το κέρδος και ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι πανευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο».

Το απλό το μοσχάρι, σημείωσε ο ίδιος, «και δεν μιλάμε για τα γάλακτος ή τις κοπές ή οτιδήποτε, το απλό το κανονικό το μοσχάρι χωρίς κόκαλο είναι κατά μέσο όρο στα 17 με 17,50 ευρώ». Τα χοιρινά σουβλάκια, από την άλλη, «αν τα πάρουν από την εστίαση θα είναι ψημένα, θα είναι διαφορετική η τιμή. Αν τα πάρουν από κρεοπωλείο, κάτω από 10 ευρώ. Το κοτ’όπουλο μέχρι 11,50 γιατί εκείνα γίνονται με φιλέτο, οπότε θέλει και περισσότερη διαδικασία».