Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Φεβρουαρίου 2026, 11:52

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Ακόμα πιο «τσουχτερό» θα είναι τη φετινή Τσικνοπέμπτη το παραδοσιακό τραπέζι, δεδομένων των αυξημένων τιμών του κρέατος και ειδικότερα του μοσχαριού και των αμνοεριφίων.

Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές στρέφονται σε μικρότερες ποσότητες ή και άλλα είδη κρέατος. Αν και κάποιοι έχουν αφήσει τα ψώνια για την τελευταία στιγμή, όλες αυτές τις ημέρες υπάρχει μια κινητικότητα τόσο στα κρεοπωλεία της γειτονιάς όσο και στη Βαρβάκειο.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η χοιρινή μπριζόλα χοιρινή και πανσέτα κινείται κατά μέσο όρο από 7,50 μέχρι 8,50 ευρώ το κιλό, ενώ τα χοιρινά σουβλάκια, 9 με 10 ευρώ το κιλό. Τα σουβλάκια κοτόπουλο είναι λίγο πιο τσιμπημένα, 10-11 ευρώ το κιλό.

Οι λάτρεις του λουκάνικου θα το βρουν 8 με 10 ευρώ, αλλά να σημειωθεί ότι όσα έχουν μέσα και μοσχάρι θα είναι λίγο ακριβότερα, όπως εξηγούν ιδιοκτήτες κρεοπωλείων. Τα μοσχαρίσια μπιφτέκια φτάνουν τα 15 ευρώ το κιλό και όσα συνδυάζουν χοιρινό και μοσχαρίσιο κιμά – τα ανάμεικτα – στα 13 ευρώ το κιλό.

Η χοιρινή μπριζόλα χοιρινή και πανσέτα κινείται κατά μέσο όρο από 7,50 μέχρι 8,50 ευρώ το κιλό

Τις σεφταλιές, οι καταναλωτές θα τις βρουν με 10-11 ευρώ το κιλό, τα αρνίσια παϊδάκια 16-18 ευρώ το κιλό, ενώ αν μιλάμε για αρνί και κατσίκι, αν κάποιος θελήσει να το πάρει μισό ή ολόκληρο, εκεί πέφτει η τιμή του – το κιλό 15 με 16 ευρώ.

Διαρκείς ανατιμήσεις στο μοσχάρι

Τον παλμό της αγοράς έδωσε από την πλευρά του ο Σάββας Κεσίδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καταστηματαρχών Κρεοπωλών. «Δίνει καταρρακτώδεις βροχές, οπότε το αν θα ψήσουν ή όχι μεγάλες παρέες, δυστυχώς εξαρτάται από τον καιρό. Παρόλα αυτά εμείς είμαστε έτοιμοι. Τα τηλέφωνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για παραγγελίες είναι πολύ λιγότερα από αυτά που περιμέναμε και όλοι λένε ‘περιμένουμε να δούμε αύριο τι θα γίνει με τον καιρό και αποφασίζουμε’» σχολίασε αρχικά.

Όσον αφορά στο τι κρέας προτιμούν ήταν κατηγορηματικός: «Το χοιρινό, το χοιρινό. Το χοιρινό σε όλες τις μορφές. Δηλαδή πανσέτα, μπριζόλα, σουβλάκι, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουτζουκάκι και παϊδάκι αρνίσιο, προβατίνα, ζυγούρι». Για τα μοσχαρίσια σουβλάκια είπε ότι «πουλάμε αλλά είναι ελάχιστα αυτά που τα ζητάνε πλέον, γιατί και είναι πιο δύσκολο το μοσχάρι στο ψήσιμο γενικά» αναφερόμενος και στην τσουχτερή τιμή.

Ο κ. Κεσίδης πρόσθεσε ότι οι κρεοπώλες πιέζονται και εκείνοι, καθώς καλούνται να αλλάζουν διαρκώς τις τιμές στο μοσχάρι: «Δυστυχώς, κάθε εβδομάδα έχουμε μία αύξηση 5-10 λεπτά στη χονδρική. Κάποια στιγμή φτάνει στο τέλος του μήνα και αναγκαστικά δεν μπορούμε πλέον να το αφομοιώσουμε από το κέρδος και ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι πανευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο».

Το απλό το μοσχάρι, σημείωσε ο ίδιος,  «και δεν μιλάμε για τα γάλακτος ή τις κοπές ή οτιδήποτε, το απλό το κανονικό το μοσχάρι χωρίς κόκαλο είναι κατά μέσο όρο στα 17 με 17,50 ευρώ». Τα χοιρινά σουβλάκια, από την άλλη, «αν τα πάρουν από την εστίαση θα είναι ψημένα, θα είναι διαφορετική η τιμή. Αν τα πάρουν από κρεοπωλείο, κάτω από 10 ευρώ. Το κοτ’όπουλο μέχρι 11,50 γιατί εκείνα γίνονται με φιλέτο, οπότε θέλει και περισσότερη διαδικασία».

Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος
Οικονομία 11.02.26

Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος

Η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από φόρους και «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν έως σήμερα

Ηλίας Γεωργάκης
Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
Έρευνα Εurofound 11.02.26

Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Η νέα έρευνα του ιδρύματος Eurofound για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στην ΕΕ, αποτυπώνει τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Θλιβερή πρωτιά στης Ελλάδας στη στεγαστική ανασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα – Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν
Οικονομία 10.02.26

Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα - Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν

Είναι πραγματικά «τρελό» θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια πλήρη αντιστροφή των όρων: οι υποψήφιοι είναι τόσο απελπισμένοι από το «ghosting» και τα «φίλτρα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον πληρώνουν οι ίδιοι για να βρουν δουλειά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 10.02.26

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
Δηλώσεις Πεσκόφ 11.02.26

Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία σχεδιάζει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, Γιάγκλαντ
Νέα εξέλιξη 11.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του λόγω των αρχείων Έπσταϊν

Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Το ζητούμενο 11.02.26

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ιράν: Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»
Κόσμος 11.02.26

Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης

Σύνταξη
«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» – Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης
Καιροί 11.02.26

«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» - Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης

Η Αμερική βρίσκεται σε κατάσταση πένθους και απογοήτευσης – και η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs τη Δευτέρα (9 Φεβρουαρίου) στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης συνάντησε τους ανθρώπους εκεί όπου ακριβώς βρίσκονται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Καναδάς: «Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» – Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό
Άγνωστα τα κίνητρα 11.02.26

«Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» - Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό στο σχολείο του Καναδά

Σε σοκ ο Καναδάς μετά το περιστατικό μαζικών δολοφονιών σε μία μικρή κοινότητα 2300 κατοίκων - Η επίθεση στο σχολείο και σε ένα γειτονικό σπίτι φαίνεται να έγιναν από το ίδιο πρόσωπο

Σύνταξη
Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»
Euroleague 11.02.26

Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»

Ο Ματίας Λεσόρ με ένα ιδιαίτερο story στο instagram απάντησε εμμέσως στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε όσα είπε ο γνωστός ατζέντης για το τέλος της συνεργασίας τους.

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο