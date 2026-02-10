newspaper
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους [Λιβύη]
Κόσμος 10 Φεβρουαρίου 2026, 02:30

Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους [Λιβύη]

Ελικόπτερο - ασθενοφόρο με Ρώσους πιλότους, Λίβυους στρατιωτικούς και νοσηλευτή έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αποστολής διάσωσης στην περιοχή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ στη νότια Λιβύη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Vita.gr
Ένα ρωσικό πλήρωμα ασθενοφόρου αποτελούμενο από δύο πιλότους, δύο Λίβυους στρατιωτικούς της αεροπορίας και έναν Λίβυο νοσηλευτή έπεσε σε αεροπορική βάση στη νότια Λιβύη κατά την αποστολή διάσωσης.

Το εναέριο διασωστικό μέσο έπεσε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην αεροπορική βάση Αλ-Σάρα η οποία βρίσκεται υπό τη στρατιωτική και διοικητική διοίκηση του Λιβυκού Εθνικού Στρατού – LNA, με επικεφαλής τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Η περιοχή αποτελεί τον κόμβο επιχειρήσεων για το τάγμα Σουμπούλ αλ Σαλάμ το οποίο είναι επιφορτισμένο για την επαρχία Κούφρα και τα σύνορα ανάμεσα στη Λιβύη το Σουδάν και το Τσαντ.

H Λιβύη παρέλαβε πριν από ένα χρόνο τα δύο εικονιζόμενα Bell 429, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτικά ασθενοφόρα.

Το ελικόπτερο χρησιμοποιούνταν για αποστολή διάσωσης από τροχαίο στη νότια Λιβύη

Η βάση αλ Σάρα βρίσκεται στη νότια Λιβύη και το ελικόπτερο – ασθενοφόρο επέστρεφε από αποστολή ιατρικής διακομιδής για τη διάσωση ενός στρατιώτη της «Ειρηνευτικής Ταξιαρχίας», μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη όχημα της ταξιαρχίας.

Ενημερωμένες πηγές ανέφεραν στο Alwasat τη Δευτέρα ότι το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα θύματα μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και τον θάνατο ενός νοσηλευτή από τον τομέα της υγείας (σ.σ. όχι της στρατιωτικής νοσηλευτικής σχολής) που είχε ανατεθεί να εργαστεί με το τάγμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί επίσημες ανακοινώσεις που να εξηγούν τα αίτια του ατυχήματος ή τον τελικό αριθμό των θυμάτων που για την ώρα αναφέρονται ως 5 οι επιβαίνοντες, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και να διεξάγουν έρευνα για να προσδιορίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα το οποίο έχει βυθίσει την Λιβύη και τουλάχιστον τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό σε πένθος.

Πηγές από το εσωτερικό της βάσης αναφέρουν ότι, μετά τη φόρτωση του ιατρικού εξοπλισμού και ενώ το πλήρωμα ετοιμαζόταν για την αναχώρηση, το ελικόπτερο υπέστη ξαφνική τεχνική βλάβη κατά την απογείωση ή κατά τη διάρκεια ελιγμών κοντά στον αεροδιάδρομο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι Ρώσοι πιλότοι έχασαν τον έλεγχο και το αεροσκάφος έπεσε κατακόρυφα στο έδαφος.

