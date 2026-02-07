newspaper
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
Κόσμος 07 Φεβρουαρίου 2026, 06:45

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Ο Ζουμπαγιάρ Αλ Μπακούς, 58 ετών, που θεωρούνταν από τις ΗΠΑ ως ένα από τα βασικά πρόσωπα της επίθεσης του 2012, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις Αμερικανοί σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη της Λιβύης, ανάμεσά τους και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην χώρα, παραδόθηκε από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας – GNU στις ΗΠΑ.  Συνελήφθη στην πόλη Μισράτα φεύγοντας από την Βεγγάζη στην οποία φέρεται να διέμενε.

Η επίθεση έγινε σημαντικό πολιτικό ζήτημα, αφού οι Ρεπουμπλικανοί επέκριναν τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την τότε υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον για την επίθεση αλλά και για την αντίδρασή τους στην επίθεση. Στελέχη ασφαλείας της πρεσβείας και ο ίδιος ο πρέσβης, ζητούσαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας με το υπουργείο Εξωτερικών να τα αρνείται σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Η Κλίντον ανέφερε πως η κριτική ήταν «πολιτικά υποκινούμενη».


Ο Ζουμπαγιάρ Αλ-Μπακούς, φερόμενο μέλος μιας εξτρεμιστικής πολιτοφυλακής στη Λιβύη, της Ανσάρ αλ Σαρία που δημιουργήθηκε μετά την πρώτη του Μουαμάρ Καντάφι, αναζητούνταν από τις ΗΠΑ για περισσότερο από μια δεκαετία. Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσαν ότι ο Αλ Μπακούς συμμετείχε σε μια ομάδα οπλισμένων ανδρών που εισέβαλαν στην πρεσβεία κατά τη διάρκεια μιας 13ωρης ανταλλαγής πυροβολισμών .

Στην επίθεση σκοτώθηκε ο πρέσβης Κρίστοφερ Στίβενς και ο υπεύθυνος διαχείρισης πληροφοριών του αμερικανικού διπλωματικού σώματος Σον Σμιθ, καθώς και δύο πράκτορες της CIA από επίθεση με όλμους, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα δέκα πράκτορες. Ήταν ένα από τα πιο ηχηρά χτυπήματα εναντίον των ΗΠΑ με την επιχείρηση να εκτελείται την 11η Σεπτεμβρίου του 2012.

Πως εκτυλίχθηκε η επίθεση στο προξενικό κτίριο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Οι μαχητές αφού περικύκλωσαν τους Αμερικανούς, έβαλαν φωτιά στο κτίριο, σκοτώνοντας τον πρέσβη Κρίστοφερ Στίβενς και τον υπάλληλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Σον Σμιθ. Άλλοι που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο κατάφεραν να διαφύγουν σε μια κοντινή εγκατάσταση που ονομάζονταν «Παράρτημα».

Η ένοπλη ομάδα τους ακολούθησε και ξεκίνησε επίθεση σε αυτό το κτίριο, χρησιμοποιώντας τα όπλα από την πρώτη επίθεση, μαζί με μια σειρά από ακριβείς βολές όλμων. Δύο πράκτορες της CIA, ο Τάιρον Γουντς και ο Γκλεν Ντόχερτι, σκοτώθηκαν όταν οβίδες όλμων έπληξαν τη θέση τους στην οροφή του παραρτήματος, σύμφωνα με αξιωματούχους. Άλλοι 10 τραυματίστηκαν.

Όπως έδειξαν οι έρευνες, ο Ντόχερτι είχε μόλις μετακινηθεί στην οροφή για να αναζητήσει τον Γουντς, όταν ο πρώτος όλμος χτύπησε τον Γουντς, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Ο Ντόχερτι τότε, μετακινήθηκε σε άλλη θέση, όταν μια δεύτερη οβίδα βόμβας τον χτύπησε, σκοτώνοντάς τον. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, χειροβομβίδες και όλμους, σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές που συνέταξαν την έκθεση/αναφορά του συμβάντος.

Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Αλ Μπακούς στις ΗΠΑ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Αλ Μπακούς αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμό και συνωμοσία για την παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανέφεραν πώς συνελήφθη (παραδόθηκε από τη Λιβύη) ούτε πότε θα εμφανιστεί στο δικαστήριο. Ωστόσο, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αναφέρθηκε στη σύλληψη του Αλ Μπακούς ως «μεταφορά υπό κράτηση».

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον φερόμενο ως ηγέτη της επίθεσης, Αχμέντ Αμπού Χατάλα, το 2014. Αργότερα, μια επιτροπή ενόρκων τον καταδίκασε για τον ρόλο του στην επίθεση.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι ανακοίνωσε τη σύλληψη του Αλ Μπακούς σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή και έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους πως ο ύποπτος θα δικαστεί στην Ουάσιγκτον.

Η πληροφορία πως ο Αλ Μπακούς παραδόθηκε από την Λιβύη και την GNU δεν έχει επιβεβαιωθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο ύποπτος δηλώνει πως έχει εμπιστοσύνη στο δικαστήριο

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο δικαστήριο και στους ενόρκους», δήλωσε ο Αλ Μπακούς μέσω του διερμηνέα. Πρόσθεσε ότι έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεσή του. Αντιμετωπίζει ισόβια ή την θανατική ποινή και 250.000 ευρώ πρόστιμο. Ο κατηγορούμενος θεωρείται ως ο οδηγός των ενόπλων.

Από το βίντεο, το γεγονός πως έφυγε με φορείο και πως κινήθηκε υποβασταζόμενος (όχι με την λεγόμενη «λαβή συνοδείας»), δημιουργείται η βάσιμη υποψία πως ο Αλ Μπακούς βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση σε οτιδήποτε αφορά την υγεία του.

Ο Αχμέντ Αμπού Χατάλα, ο οποίος συνελήφθη στη Λιβύη το 2014, καταδικάστηκε σε δίκη με ενόρκους και τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης άνω των είκοσι ετών. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν ήταν αδιάσειστα και ότι ο πελάτης τους στοχοποιήθηκε λόγω των υπερσυντηρητικών μουσουλμανικών πεποιθήσεών του.

Οι δικηγόροι έτερου συλληφθέντος το 2017 δήλωσαν πως ο πελάτης τους είχε ψυχολογικά προβλήματα και ποτέ δεν ομολόγησε. Καταδικάστηκε το 2020, χωρίς όμως να κατηγορείται για άμεση εμπλοκή στις δολοφονίες.

