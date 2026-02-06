newspaper
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 22:00

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη

Λίγες χιλιάδες νοσταλγοί του Μουαμάρ Καντάφι, αλλά και πολιτικοί φίλοι του ίδιου του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, συγκεντρώθηκαν στο Μπάνι Ουαλίντ, στη Λιβύη για να θρηνήσουν για τον δολοφονημένο ηγέτη.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο γιος του Μουάμαρ Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ, ενταφιάστηκε σήμερα στο Μπάνι Ουάλιντ στη Λιβύη, το προπύργιο των υποστηρικτών του καθεστώτος του πατέρα του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μαζικά για να τιμήσουν τον «μάρτυρα» και να καταγγείλουν την «εξόντωσή» του που, κατ’ αυτούς, στόχευε να αποτρέψει την επανένωση της Λιβύης.

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σε αυτήν την πόλη, που απέχει 170 χιλιόμετρα νοτίως της Τρίπολης, για την κηδεία του Σαΐφ αλ Ισλάμ, που θεωρείτο επί χρόνια ο πιθανότερος διάδοχος του πατέρα του, μέχρι την εξέγερση και την ανατροπή του καθεστώτος, το 2011. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ δολοφονήθηκε την Τρίτη στο σπίτι του στην πόλη Ζεντέν.

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, μιας «τετραμελούς ομάδας κομάντο», σύμφωνα με τον Γάλλο δικηγόρο του θύματος, τον Μαρσέλ Σεκαλντί.

Πριν από την προσευχή της Παρασκευής, το πλήθος έκανε πορεία στο Μπάνι Ουάλιντ, κρατώντας την πράσινη σημαία της Λιβύης του Καντάφι και πορτρέτα του «Ηγέτη της Επανάστασης» και του γιου του. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «το αίμα των μαρτύρων δεν χύθηκε μάταια» και «εκδίκηση για τον μάρτυρα».

Ο Σαΐφ ήταν υποψήφιος πρόεδρος το 2021

Η Ουάαντ Χαμίς Ιμπραχίμ, 33 ετών, έφτασε από τη Σύρτη, την πόλη από την οποία κατάγονται οι Καντάφι και σήμερα ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ «για να συνοδεύσει τον γιο του ηγέτη μας, στον οποίο είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες, το μέλλον και την αξιοπρέπειά μας».

Κατηγόρησε για τον θάνατό του τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης, αναφερόμενη σε μια πρόσφατη συνάντηση αντιπροσώπων των δύο πλευρών στο Παρίσι, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. «Συμφώνησαν ότι το μοναδικό εμπόδιο στον δρόμο τους ήταν ο Σαΐφ αλ Ισλάμ», ισχυρίστηκε η γυναίκα.

Για τον Σάμπρι Γκασούτ, ο Σαΐφ αλ Ισλάμ σκοτώθηκε «για να τον αποκλείσουν από την εκλογική διαδικασία» που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανένωση της χώρας.

Το 2021 ο Σαΐφ αλ Ισλάμ επανεμφανίστηκε δημοσίως, έπειτα από χρόνια, για να καταθέσει την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές εκείνου του έτους, οι οποίες ωστόσο αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Πολλοί κάτοικοι του Μπάνι Ουαλίντ πίστευαν πως θα ενώσει τη Λιβύη

«Τον θεωρούσαμε εικόνα της ειρήνης και τη συμφιλίωσης», είπε ο Μοχάμεντ αλ Σγάγερ, 46 ετών, κάτοικος του Μπάνι Ουάλιντ.

Η πόλη αυτή, των 100.000 κατοίκων, είναι το προπύργιο της ισχυρής φυλής Ουερφάλα, που παρέμεινε πιστή στον συνταγματάρχη Καντάφι. Στην επέτειο του πραξικοπήματος του 1969 η πόλη στολίζεται με πράσινες σημαίες και οι κάτοικοι παρελαύνουν κρατώντας το πορτρέτο του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται ότι διέπραξε το 2011. Εκείνη τη χρονιά συνελήφθη στη νότια Λιβύη, κρατήθηκε στη Ζεντέν και το 2015 καταδικάστηκε σε θάνατο. Στη συνέχεια ωστόσο επωφελήθηκε από τη χορήγηση αμνηστίας και έκτοτε είχε εξαφανιστεί από τον δημόσιο βίο.

Τι ανέφερε το πολιτικό γραφείο του Καντάφι

Η ανεπίσημη πολιτική ομάδα του Καντάφι δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «τέσσερις μασκοφόροι άνδρες» τον σκότωσαν σε μια «δειλή και προδοτική δολοφονία», προσθέτοντας ότι προσπάθησε να αποκρούσει τους επιτιθέμενους, οι οποίοι έκλεισαν τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού «σε μια απελπισμένη προσπάθεια να κρύψουν τα ίχνη των ειδεχθών εγκλημάτων τους».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Βρετανού δημοσιογράφου Αφσίν Ρατανσίν, ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ θεωρούνταν από πολλούς ως «ο πιο πιθανός υποψήφιος για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές» και να ενώσει τη χώρα μετά από χρόνια αστάθειας, ειδικά καθώς είχε την υποστήριξη φυλών που αρχικά πολεμούσαν εναντίον του πατέρα του το 2011. Οι θέσεις του κινούνταν στον παναραβισμό και τον παναφρικανισμό.

Η SVR κατηγορεί την Γαλλία για υποκίνηση πραξικοπημάτων στην Αφρική

Εν τω μεταξύ, το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) σημείωσε ότι η δολοφονία του Σαΐφ αλ-Ισλάμ συνέβη την ώρα που η Γαλλία φέρεται να προετοιμάζει «νεοαποικιακά πραξικοπήματα» στην Αφρική και να αναζητά ευκαιρίες για «πολιτική εκδίκηση» στην ήπειρο, όπως ανέφερε το TASS μια μέρα πριν τη δολοφονία Καντάφι.

Η έκθεση ανέφερε ότι η επιρροή της πρώην αποικιακής δύναμης στις αφρικανικές χώρες μειώνεται, καθώς αυτές αρνήθηκαν «να λειτουργήσουν ως μαριονέτες της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας των γαλλικών παγκοσμιοποιητών».

«Είτε εμπνευσμένος από την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο είτε φανταζόμενος τον εαυτό του ως διαιτητή της τύχης των αφρικανικών λαών, ο (Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ) Μακρόν εξουσιοδότησε τις ειδικές υπηρεσίες του να ξεκινήσουν ένα σχέδιο εξάλειψης των «ανεπιθύμητων ηγετών» στην Αφρική», πρόσθεσε το γραφείο Τύπου της SVR.

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
Μέση Ανατολή 06.02.26

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 06.02.26

Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος

Το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Κατέβηκε μετά από 12 ώρες με τον Λευκό Οίκο να λέει «λάθος υπαλλήλου»

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Γαλλία 06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
Κόσμος 06.02.26

Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν

Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο στην Πολωνία ήρε τη βουλευτική ασυλία του του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του

Σύνταξη
Δυτική Ευρώπη: Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας – Νέα δημοσκόπηση
Δείτε γραφήματα 06.02.26

Νέα δημοσκόπηση - Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ στη Δυτική Ευρώπη μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

Oι απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει στα τάρταρα τα ποσοστά συμπάθειας προς τις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 25η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Αποθεωτική υποδοχή για τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

Εθνική πόλο: Αποθεωτική υποδοχή για τα «χάλκινα» κορίτσια (vids+pics)

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών στο «Ελ. Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
Ανακάλυψη 06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
Πολιτική 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
