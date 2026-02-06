Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη

Ο γιος του Μουάμαρ Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ, ενταφιάστηκε σήμερα στο Μπάνι Ουάλιντ στη Λιβύη, το προπύργιο των υποστηρικτών του καθεστώτος του πατέρα του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μαζικά για να τιμήσουν τον «μάρτυρα» και να καταγγείλουν την «εξόντωσή» του που, κατ’ αυτούς, στόχευε να αποτρέψει την επανένωση της Λιβύης.

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σε αυτήν την πόλη, που απέχει 170 χιλιόμετρα νοτίως της Τρίπολης, για την κηδεία του Σαΐφ αλ Ισλάμ, που θεωρείτο επί χρόνια ο πιθανότερος διάδοχος του πατέρα του, μέχρι την εξέγερση και την ανατροπή του καθεστώτος, το 2011. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ δολοφονήθηκε την Τρίτη στο σπίτι του στην πόλη Ζεντέν.

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, μιας «τετραμελούς ομάδας κομάντο», σύμφωνα με τον Γάλλο δικηγόρο του θύματος, τον Μαρσέλ Σεκαλντί.

Πριν από την προσευχή της Παρασκευής, το πλήθος έκανε πορεία στο Μπάνι Ουάλιντ, κρατώντας την πράσινη σημαία της Λιβύης του Καντάφι και πορτρέτα του «Ηγέτη της Επανάστασης» και του γιου του. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «το αίμα των μαρτύρων δεν χύθηκε μάταια» και «εκδίκηση για τον μάρτυρα».

Ο Σαΐφ ήταν υποψήφιος πρόεδρος το 2021

Η Ουάαντ Χαμίς Ιμπραχίμ, 33 ετών, έφτασε από τη Σύρτη, την πόλη από την οποία κατάγονται οι Καντάφι και σήμερα ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ «για να συνοδεύσει τον γιο του ηγέτη μας, στον οποίο είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες, το μέλλον και την αξιοπρέπειά μας».

Κατηγόρησε για τον θάνατό του τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης, αναφερόμενη σε μια πρόσφατη συνάντηση αντιπροσώπων των δύο πλευρών στο Παρίσι, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. «Συμφώνησαν ότι το μοναδικό εμπόδιο στον δρόμο τους ήταν ο Σαΐφ αλ Ισλάμ», ισχυρίστηκε η γυναίκα.

Για τον Σάμπρι Γκασούτ, ο Σαΐφ αλ Ισλάμ σκοτώθηκε «για να τον αποκλείσουν από την εκλογική διαδικασία» που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανένωση της χώρας.

Το 2021 ο Σαΐφ αλ Ισλάμ επανεμφανίστηκε δημοσίως, έπειτα από χρόνια, για να καταθέσει την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές εκείνου του έτους, οι οποίες ωστόσο αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Πολλοί κάτοικοι του Μπάνι Ουαλίντ πίστευαν πως θα ενώσει τη Λιβύη

«Τον θεωρούσαμε εικόνα της ειρήνης και τη συμφιλίωσης», είπε ο Μοχάμεντ αλ Σγάγερ, 46 ετών, κάτοικος του Μπάνι Ουάλιντ.

Η πόλη αυτή, των 100.000 κατοίκων, είναι το προπύργιο της ισχυρής φυλής Ουερφάλα, που παρέμεινε πιστή στον συνταγματάρχη Καντάφι. Στην επέτειο του πραξικοπήματος του 1969 η πόλη στολίζεται με πράσινες σημαίες και οι κάτοικοι παρελαύνουν κρατώντας το πορτρέτο του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται ότι διέπραξε το 2011. Εκείνη τη χρονιά συνελήφθη στη νότια Λιβύη, κρατήθηκε στη Ζεντέν και το 2015 καταδικάστηκε σε θάνατο. Στη συνέχεια ωστόσο επωφελήθηκε από τη χορήγηση αμνηστίας και έκτοτε είχε εξαφανιστεί από τον δημόσιο βίο.

Τι ανέφερε το πολιτικό γραφείο του Καντάφι

Η ανεπίσημη πολιτική ομάδα του Καντάφι δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «τέσσερις μασκοφόροι άνδρες» τον σκότωσαν σε μια «δειλή και προδοτική δολοφονία», προσθέτοντας ότι προσπάθησε να αποκρούσει τους επιτιθέμενους, οι οποίοι έκλεισαν τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού «σε μια απελπισμένη προσπάθεια να κρύψουν τα ίχνη των ειδεχθών εγκλημάτων τους».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Βρετανού δημοσιογράφου Αφσίν Ρατανσίν, ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ θεωρούνταν από πολλούς ως «ο πιο πιθανός υποψήφιος για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές» και να ενώσει τη χώρα μετά από χρόνια αστάθειας, ειδικά καθώς είχε την υποστήριξη φυλών που αρχικά πολεμούσαν εναντίον του πατέρα του το 2011. Οι θέσεις του κινούνταν στον παναραβισμό και τον παναφρικανισμό.

Η SVR κατηγορεί την Γαλλία για υποκίνηση πραξικοπημάτων στην Αφρική

Εν τω μεταξύ, το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) σημείωσε ότι η δολοφονία του Σαΐφ αλ-Ισλάμ συνέβη την ώρα που η Γαλλία φέρεται να προετοιμάζει «νεοαποικιακά πραξικοπήματα» στην Αφρική και να αναζητά ευκαιρίες για «πολιτική εκδίκηση» στην ήπειρο, όπως ανέφερε το TASS μια μέρα πριν τη δολοφονία Καντάφι.

Η έκθεση ανέφερε ότι η επιρροή της πρώην αποικιακής δύναμης στις αφρικανικές χώρες μειώνεται, καθώς αυτές αρνήθηκαν «να λειτουργήσουν ως μαριονέτες της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας των γαλλικών παγκοσμιοποιητών».

«Είτε εμπνευσμένος από την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο είτε φανταζόμενος τον εαυτό του ως διαιτητή της τύχης των αφρικανικών λαών, ο (Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ) Μακρόν εξουσιοδότησε τις ειδικές υπηρεσίες του να ξεκινήσουν ένα σχέδιο εξάλειψης των «ανεπιθύμητων ηγετών» στην Αφρική», πρόσθεσε το γραφείο Τύπου της SVR.